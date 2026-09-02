Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine

Če imate radi domače njoke, a bi radi poskusili nekaj nekoliko drugačnega, so ti njoki iz sladkega krompirja odlična izbira. Namesto običajnega krompirja uporabimo sladki krompir, ki jim da lepo oranžno barvo, nežno sladkast okus in prijetno mehko teksturo.

Čeprav se priprava domačih njokov morda sliši zahtevna, je recept pravzaprav zelo preprost. Za testo potrebujete samo štiri sestavine – sladki krompir, moko, jajce in sol. Posebnih pripomočkov ne potrebujete, prav tako pa testa tudi ni treba dolgo gnesti. Ko ga zamesite, ga samo razdelite na manjše kose, iz katerih oblikujete svaljke, te pa narežete na manjše koščke. Tako boste dobili rahle in mehke njoke, ki se bodo kar stopili v ustih.

icon-expand Pri pripravi je najpomembnejše, da je pire sladkega krompirja dobro ohlajen in da testa ne gnetete predolgo. FOTO: Shutterstock

Njoki so kuhani v vsega nekaj minutah, zato so odlična izbira tudi takrat, ko iščete idejo za hitro kosilo ali večerjo. Najpreprosteje jih postrežete z zelenim pestom in izdatno količino parmezana, lahko pa jih po kuhanju še na hitro popečete v ponvi. Tako bodo zunaj rahlo hrustljavi, znotraj pa bodo ostali mehki in nežni. Pesto lahko nadomestite tudi s paradižnikovo omako, smetanovo gobovo omako, maslom in žajbljem ali pa jih postrežete s popečeno slanino in sirom. Sestavine za njoke iz sladkega krompirja: - 250 g pretlačenega sladkega krompirja - 125 g gladke pšenične moke - 1 manjše jajce - ščepec soli - olje ali maslo za popekanje (po želji) Priprava: 1. Sladki krompir olupimo, narežemo na večje kose in skuhamo do mehkega. Nato ga dobro odcedimo in pretlačimo v gladek pire. Za pripravo njokov potrebujemo 250 g ohlajenega pireja. Če je pire še topel, ga za nekaj časa postavimo na hladno.

Še bolje: sladki krompir lahko spečemo v pečici, saj bo tako vseboval manj vode in bodo njoki lepši. Cel sladki krompir spečemo pri 200 stopinjah Celzija, dokler se povsem ne zmehča, nato ga prerežemo, izdolbemo meso in pretlačimo.

2. Na delovno površino stresemo moko, dodamo ohlajen pire sladkega krompirja in ščepec soli. Sestavine najprej na grobo premešamo, nato na sredini naredimo jamico in vanjo vlijemo razžvrkljano jajce. 3. Sestavine začnemo mešati z vilicami, nato testo na hitro pregnetemo z rokami. Ne gnetemo ga predolgo, saj bodo sicer njoki bolj zbiti in žilavi. Testo mora biti mehko in povezano. Če je preveč lepljivo, dodamo še malo moke. 4. Testo razdelimo na 7–8 delov. Vsak del na rahlo pomokani površini z dlanmi razvaljamo v dolg svaljek, nekoliko tanjši od prsta. Svaljek narežemo na približno 2 cm dolge koščke.

icon-expand Priprava njokov je hitra in enostavna ter ne zahteva posebnih kuhinjskih pripomočkov. FOTO: Shutterstock

Njoke lahko pustimo takšne, kot so, ali jih povaljamo čez vilice oziroma desko za njoke, da dobijo značilne zareze.

icon-expand Postrezite jih s pestom in parmezanom, lahko pa jih tudi na hitro popečete v ponvi, da dobijo hrustljavo skorjico. FOTO: Shutterstock

5. Njoke previdno stresemo v vrelo osoljeno vodo. Ko priplavajo na površje, so kuhani – to običajno traja približno 1–2 minuti. Njoke poberemo iz vode s penovko.

Koristni nasveti

Pire mora biti hladen. Topel pire bo naredil testo bolj lepljivo, zato boste morda dodali preveč moke, njoki pa bodo težki. Z moko ne pretiravajte. Dodajte je le toliko, da lahko oblikujete mehko testo. Preveč moke pomeni trde njoke. Testa ne gnetite dolgo. Ko se sestavine povežejo, je dovolj. Njoki se med kuhanjem nekoliko povečajo, zato jih narežite na manjše koščke. Če želite hrustljave njoke, jih po kuhanju odcedite in na hitro popecite v ponvi.