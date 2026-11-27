Prva adventna nedelja prinaša začetek prazničnega pričakovanja in je lepa priložnost, da se za nedeljsko kosilo zbere vsa družina. V tem času nam še posebej prijajo jedi, ki na mizo prinesejo nekaj domačnosti, topline in prazničnega razpoloženja. Ni treba pripravljati zapletenih prazničnih pojedin – že dobra glavna jed in slastna sladica sta dovolj, da ustvarimo prijetno nedeljsko vzdušje.

Če še iščete navdih za prihajajočo nedeljo, smo pripravili štiri predloge za celotno kosilo. Izbirate lahko med mesnimi in brezmesnimi jedmi, vsaki pa smo poiskali tudi sladico, ki se lepo poda k izbranemu meniju. Našli boste tako preverjene domače klasike kot nekoliko bolj posebne kombinacije, s katerimi boste razveselili svoje najbližje.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: iStockphoto 1 / 2 Svinjski file z zelenjavo



Svinjska ribica s krompirjem in zelenjavo iz pečice ter orehova potica

Za ljubitelje klasičnega nedeljskega kosila je odlična izbira svinjska ribica s krompirjem in zelenjavo iz pečice. Meso ostane prijetno sočno, zelenjava in krompir pa se med peko prepojita z okusi in sokovi, zato dobimo okusno in nasitno jed, ki ne zahteva veliko časa in dela. Ker se vse peče v enem pekaču, bo tudi pomivanja po kosilu manj. Recept je TUKAJ. Za sladki zaključek se bo odlično podala dobra domača orehova potica. Ta nepogrešljiva slovenska klasika s svojim bogatim orehovim nadevom in mehkim kvašenim testom na mizo prinese pravo praznično vzdušje. Recept za pripravo orehove potice mojstrice Janje Štrumbelj najdete TUKAJ, recept Sonje Jezeršek, ki so ga v letošnji sezoni preizkusili tudi tekmovalci MasterChefa, pa najdete TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Zrezki v omaki z ocvrtimi skutinimi kroglicami



Zrezki v omaki z ocvrtimi skutnimi kroglicami in tornado rolada

Če želite pripraviti nekoliko bogatejše nedeljsko kosilo, so zrezki v omaki z ocvrtimi skutnimi kroglicami odlična izbira. Mehki zrezki v okusni omaki poskrbijo za domačnost, hrustljave skutne kroglice pa jedi dodajo zanimiv pridih in poskrbijo za nekoliko drugačno prilogo. Recept najdete TUKAJ. Za piko na i postrezite tornado rolado. Njena privlačna spiralna oblika bo zagotovo pritegnila poglede, mehko testo in slasten čokoladni nadev pa bosta poskrbela, da bodo gostje z veseljem posegli še po enem kosu. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 2 Pečen piščanec z zelenjavo in krompirjem



Pečen piščanec z zelenjavo in krompirjem ter pomarančne rezine z maskarponejem

Pečen piščanec je ena tistih jedi, ki se jim pri nedeljskem kosilu le redko odpovemo. V kombinaciji z zelenjavo in krompirjem nastane prava družinska pojedina, ki bo zadovoljila različne okuse. Priprava je preprosta in poteka v enem pekaču, večino dela pa namesto nas opravi pečica. Recept je TUKAJ. Po takšnem kosilu se bo prilegla nekoliko bolj osvežilna sladica. Pomarančne rezine z maskarponejem združujejo prijetno citrusno svežino in nežno kremnost, zato so odlična izbira za vse, ki si po obilnejšem kosilu zaželijo nekaj sladkega, a ne pretežkega. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Zapečene palačinke s skuto in špinačo



Zapečene palačinke s skuto in špinačo ter jabolčna pita z drobljencem in rahlo kremo

Za vse, ki si želijo brezmesnega nedeljskega kosila, so odlična izbira zapečene palačinke s skuto in špinačo. Nadev iz skute in špinače poskrbi za prijetno kremnost, zapečene palačinke pa so okusna in nasitna jed, ki jo lahko pripravimo tudi vnaprej ter pred kosilom samo še zapečemo v pečici. Recept je TUKAJ. Za sladico predlagamo jabolčno pito z drobljencem in rahlo kremo. Sočna jabolka, puhast nadev in hrustljava maslena skorjica ustvarijo čudovito kombinacijo domačih okusov, ki se odlično poda k brezmesnemu kosilu. Poleg tega bo vonj po jabolkih in cimetu poskrbel za še malo dodatnega prazničnega vzdušja. Recept je TUKAJ.