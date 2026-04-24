Nedeljsko kosilo iz enega pekača: hitro, sočno in popolno za pomlad

Nedeljsko kosilo naj bi bilo okusno, a to še ne pomeni, da mora biti priprava dolga in zapletena. Še posebej spomladi, ko si želimo lahkotnejših jedi in več časa preživeti zunaj, so enostavne rešitve najbolj dobrodošle. Ena takšnih je priprava kosila v enem pekaču. Gre za način kuhanja, pri katerem vse sestavine združimo v eni posodi, jih začinimo in prepustimo pečici, da opravi večino dela. Rezultat je sočna, aromatična jed z minimalno umazane posode.

Tokrat v ospredje postavimo kombinacijo svinjskega fileja, mladega krompirja in sezonske zelenjave, ki jih v harmonično celoto poveže začimbna mešanica, s katero vse sestavine začinimo pred peko. Piko na i jedi doda preprosta, a izjemno okusna omaka. To je recept, ki bo navdušil vse, ki iščete hitro, a hkrati nekoliko bolj posebno idejo za nedeljsko kosilo.

icon-expand Priprava je hitra in enostavna, saj vse sestavine združimo na enem pekaču. FOTO: Su.S.

Sestavine: - 500 g svinjske ribice v kosu (svinjski file) - 800 g mladega krompirja - 500 g špargljev - oljčno olje Mešanica začimb: - 2 žlički čebule v prahu - 2 žlički česna v prahu - 1 žlička sušenega origana - 0,5 žlice paprike v prahu - 0,25 žličke mlete kumine - 2 žlički soli - poper (po okusu) - 1 ščep mletega čilija Omaka: - 3 zvrhane žlice majoneze - 1 zvrhana žlica gorčice - 0,5 žličke medu

icon-expand Za okus bo poskrbela mešanica začimb. FOTO: Su.S.

Priprava: 1. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. Velik pekač obložimo s papirjem za peko. 2. Svinjskemu fileju odstranimo srebrno kožico. Krompir operemo in narežemo na četrtine, manjše gomolje pa samo razpolovimo. 3. V skledici pripravimo začimbno mešanico, tako da zmešamo čebulo in česen v prahu, origano, papriko v prahu, kumino, sol, poper in mleti čili. 4. Krompir predevamo na pekač, ga pokapamo z olivnim oljem in potresemo z 1 žličko začimbne mešanice. Premešamo, lepo razporedimo po pekaču in pečemo 10 minut.

icon-expand Ker ima nežen okus, je svinjska ribica odlična osnova za najrazličnejše marinade ali začimbne mešanice. FOTO: Su.S.

5. Medtem rahlo naoljimo svinjsko ribico in jo natremo z začimbno mešanico. Eno žličko mešanice prihranimo, da začinimo še šparglje, ki jih pred tem prav tako naoljimo. 6. Pekač s krompirjem vzamemo iz pečice. Krompir premešamo in potisnemo na stran, da na sredini pekača ustvarimo prazen prostor, kamor položimo začinjen svinjski file. 7. Pečemo 10 minut, nato dodamo šparglje ter pečemo še zadnjih 10 minut. Temperatura mesa mora doseči 63 stopinj Celzija.

icon-expand Za peko boste potrebovali samo pol ure. FOTO: Su.S.

8. Medtem ko se sestavine pečejo, pripravimo omako, tako da v manjši posodici dobro premešamo majonezo, gorčico in med. Omako do uporabe hranimo v hladilniku. 9. Meso naj po peki malce počiva, nato ga narežemo na kose. Postrežemo ga s krompirjem, šparglji ter omako.