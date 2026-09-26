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Nevidna jabolčna pita
Kaj skuhati

Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja

Če se vam ob misli na domačo sladico zdi, da vas čaka veliko dela, preverite te recepte. Pet preprostih jesenskih sladic je kot nalašč za nedeljsko kosilo – priprava je nezahtevna, sestavine so domače, rezultat pa takšen, da bo hitro zmanjkalo tudi zadnjega kosa.

M.J.
26. 09. 2026 04.00
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Nedeljsko kosilo si skoraj zasluži nekaj sladkega na koncu, vendar to še ne pomeni, da moramo za pripravo sladice preživeti celo dopoldne v kuhinji. Še posebej jeseni, ko imamo na voljo veliko domačega sadja in drugih sezonskih sestavin, lahko na povsem preprost način pripravimo sladice, ki so videti in okusiti precej bolj zahtevno, kot je njihova priprava v resnici.

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Tokrat smo izbrali pet receptov za tiste dni, ko si želite domače sladice, a se vam ne ljubi tehtati vsake sestavine do grama, pripravljati zapletenih krem ali preizkušati slaščičarskih trikov. Dve sladici stavita na jabolka, ki so jeseni skoraj nepogrešljiva, ena je namenjena ljubiteljem orehov in kisle smetane, ena slivam, ena pa je odlična priložnost, da iz shrambe potegnete kozarec domače marmelade, ki ste jo pripravili poleti.

To so sladice, ki jih lahko brez strahu pripravijo tudi tisti, ki se sicer ne prištevajo med najbolj izkušene slaščičarje. In prav zato so kot nalašč za nedeljo – ko želimo nekaj dobrega, domačega in dišečega, vendar si želimo del dneva prihraniti tudi za počitek in druženje.

Skutin kolač z zdrobom in jabolki
Skutin kolač z zdrobom in jabolki FOTO: Shutterstock

Skutin zdrobov kolač z jabolki

Sočen kolač, v katerem se združijo nežna skuta, zdrob, rozine in sočna jabolka. Priprava je preprosta, rezultat pa je takšen, kot si ga želimo pri jesenski nedeljski sladici – mehak, dišeč in ravno prav domač. Recept je TUKAJ.

Orehove rezine s kislo smetano
Orehove rezine s kislo smetano FOTO: Su.S.

Orehovo pecivo s kislo smetano

Če imate radi orehe, je to pecivo prava izbira za jesenske dni. Bogat orehov okus lepo dopolni nežna plast kisle smetane in marmelade, zaradi katere pecivo ostane prijetno sočno, pecivo pa se odlično prileže s skodelico toplega napitka. Priprava je preprosta, zato je primerno tudi za manj izkušene slaščičarje. Recept je TUKAJ.

Nevidna jabolčna pita
Nevidna jabolčna pita FOTO: Shutterstock

Nevidna jabolčna pita

Pri tej sladici je jabolk skoraj več kot testa, zato je rezultat izjemno sočen in prijetno lahek. Tanke rezine jabolk se med peko povežejo z nežno maso, ki jih skorajda skrije – od tod tudi nekoliko nenavadno ime. Odlična izbira, ko imate doma veliko jabolk. Recept je TUKAJ.

Damske kaprice

Preprosta sladica z nekoliko nenavadnim imenom, pa tudi s postopkom priprave. Beljakov namreč ne vmešamo v zmes za biskvit, ampak iz njih pripravimo snežno belo 'kapo'. Za piko na i poskrbijo mleti orehi ali lešniki ter poljubna marmelada. Pecivo je odličnega okusa in se prav lepo poda na jesensko nedeljsko mizo, še posebej če želite pripraviti nekaj domačega, a brez zahtevne slaščičarske priprave. Recept je TUKAJ.

Hitra slivova pita
Hitra slivova pita FOTO: Su.S.

Hitra slivova pita

Dve plasti krhkega testa skrivata sočen slivov nadev, zaradi katerega je ta pita prava jesenska klasika. Ker je priprava hitra in precej preprosta, je odlična rešitev za takrat, ko bi radi spekli nekaj domačega, vendar nimate veliko časa. Recept je TUKAJ.

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