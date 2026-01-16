okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Grofovski zrezek
Kaj skuhati

Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo

Ko pride vikend, si želimo kosilo, ki združi družino, napolni hišo z dobrimi vonji in ne razočara niti najbolj izbirčnih. V tem članku smo zbrali pet preverjenih receptov naših bralcev, ki so kot nalašč za sproščeno, a okusno družinsko kosilo.

M.J.
16. 01. 2026 04.00

Vikendi so tisti del tedna, ko si končno vzamemo več časa zase, za bližnje in tudi za kuhanje. Družinsko kosilo takrat ni le obrok, temveč priložnost za druženje, pogovor in ustvarjanje skupnih spominov. A iskanje prave ideje pogosto ni tako preprosto, saj si želimo jedi, ki bodo hkrati okusne, preverjene in primerne za več ljudi.

Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?
Preberi še Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?

Prav zato smo se obrnili na tiste, ki najbolje vedo, kaj se v praksi obnese – na naše bralce. Zbrali smo pet receptov, ki jih radi pripravljajo ob vikendih in se vedno znova znajdejo na družinski mizi. Gre za jedi, ki združujejo domačnost, bogate okuse in občutek topline, zaradi katerega vikend kosilo postane nekaj posebnega.

Krompirjeva rolada

Nasitna jed, pri kateri mehka krompirjeva osnova objame sočen nadev iz začinjenega mletega mesa. Po peki se lepo reže na rezine in je odlična izbira za družinsko kosilo, saj jo lahko postrežemo s preprosto solato ali omako. Recept je TUKAJ.

Pečeno kislo zelje z mrežno pečenko in mlinci

Tradicionalna jed z bogatim okusom, kjer se rahlo kiselkasto zelje odlično poveže z mehkimi mlinci in sočno mrežno pečenko. Popolna izbira za vikend kosilo, ki diši po domači kuhinji in slovenskih okusih. Recept je TUKAJ.

Grofovski zrezek

Klasična nedeljska poslastica, ki združuje mehke svinjske zrezke v bogati gobovi omaki in mehko krompirjevo palačinko. Jed deluje razkošno, a temelji na znanih okusih, ki vedno navdušijo. Recept je TUKAJ.

Puranja juha z jajčnimi žličniki

Lahka, a hkrati hranljiva juha z nežnim puranjim mesom, zelenjavo in mehkimi jajčnimi žličniki, ki poskrbijo za prijetno domačnost. Odlična izbira za samostojen obrok v hladnejših dneh. Recept je TUKAJ.

Domači njoki z omako iz mletega mesa

Mehki, ročno pripravljeni njoki v krepki mesni omaki so prava tolažilna jed. Preprosta kombinacija, ki s svojo domačnostjo in polnim okusom hitro postane družinski favorit. Zraven se odlično prileže skleda solate. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Preberi še Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Sladice s pudingom: Najboljše ideje za sladke vikend trenutke!
Preberi še Sladice s pudingom: Najboljše ideje za sladke vikend trenutke!
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
recepti bralcev vikend kosilo nedeljsko kosilo kaj kuhati za vikend mrežna pečenka krompirjeva rolada zrezek v omaki domači njoki
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Hitra jed za ljubitelje testenin in juh