Navdih za vikend: 5 receptov naših bralcev za popolno družinsko kosilo

Vikendi so tisti del tedna, ko si končno vzamemo več časa zase, za bližnje in tudi za kuhanje. Družinsko kosilo takrat ni le obrok, temveč priložnost za druženje, pogovor in ustvarjanje skupnih spominov. A iskanje prave ideje pogosto ni tako preprosto, saj si želimo jedi, ki bodo hkrati okusne, preverjene in primerne za več ljudi.
Prav zato smo se obrnili na tiste, ki najbolje vedo, kaj se v praksi obnese – na naše bralce. Zbrali smo pet receptov, ki jih radi pripravljajo ob vikendih in se vedno znova znajdejo na družinski mizi. Gre za jedi, ki združujejo domačnost, bogate okuse in občutek topline, zaradi katerega vikend kosilo postane nekaj posebnega.
Krompirjeva rolada
Nasitna jed, pri kateri mehka krompirjeva osnova objame sočen nadev iz začinjenega mletega mesa. Po peki se lepo reže na rezine in je odlična izbira za družinsko kosilo, saj jo lahko postrežemo s preprosto solato ali omako. Recept je TUKAJ.
Pečeno kislo zelje z mrežno pečenko in mlinci
Tradicionalna jed z bogatim okusom, kjer se rahlo kiselkasto zelje odlično poveže z mehkimi mlinci in sočno mrežno pečenko. Popolna izbira za vikend kosilo, ki diši po domači kuhinji in slovenskih okusih. Recept je TUKAJ.
Grofovski zrezek
Klasična nedeljska poslastica, ki združuje mehke svinjske zrezke v bogati gobovi omaki in mehko krompirjevo palačinko. Jed deluje razkošno, a temelji na znanih okusih, ki vedno navdušijo. Recept je TUKAJ.
Puranja juha z jajčnimi žličniki
Lahka, a hkrati hranljiva juha z nežnim puranjim mesom, zelenjavo in mehkimi jajčnimi žličniki, ki poskrbijo za prijetno domačnost. Odlična izbira za samostojen obrok v hladnejših dneh. Recept je TUKAJ.
Domači njoki z omako iz mletega mesa
Mehki, ročno pripravljeni njoki v krepki mesni omaki so prava tolažilna jed. Preprosta kombinacija, ki s svojo domačnostjo in polnim okusom hitro postane družinski favorit. Zraven se odlično prileže skleda solate. Recept je TUKAJ.