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narastek iz stročjega fižola s piščancem
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Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije

Stročji fižol ni namenjen le enolončnicam, solatam in prilogam. V tem okusnem narastku iz pečice se združi s sočnim piščancem in puhasto jajčno zmesjo ter nastane lahko, a nasitno poletno kosilo, ki vas bo navdušilo z odličnim okusom.

Sanja Sirk , M.J.
11. 07. 2026 04.00

Ko se začne sezona domačega stročjega fižola, ga večina najpogosteje pripravi v enolončnici, solati ali omaki. A ta vsestranska poletna zelenjava ponuja veliko več možnosti. Če iščete nov način, kako jo vključiti na jedilnik, je odlična izbira tudi slani narastek.

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Gre za preprosto jed iz pečice, ki združuje stročji fižol, piščančje meso in puhasto jajčno zmes v lahko, a hkrati dovolj nasitno kosilo. Recept je pripravila Sanja Sirk, ki pravi, da je tako pripravljen narastek zelo okusen in rahel, predvsem pa predstavlja odličen način, kako popestriti poletni jedilnik.

Če ste se stročjega fižola že nekoliko naveličali v običajnih jedeh, je ta recept odlična priložnost, da odkrijete, kako dobro se obnese tudi v pečici. Verjetno boste že po prvem grižljaju ugotovili, da ga boste odslej pripravljali precej pogosteje.

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narastek iz stročjega fižola s piščancem
narastek iz stročjega fižola s piščancem FOTO: Sanja Sirk

Sestavine:

- 1 piščančja prsa brez kože in kosti

- 500 g stročjega fižola

- 1 čebula

- 1 strok česna

- pol sveže rdeče paprike

- oljčno olje

- 1 velika žlica masla

- 3 žlice moke

- 500 ml mleka

- 4 jajca

- sol in mleti poper (po okusu)

- pol žličke mletega muškatnega oreščka

- 200 g naribanega sira (edamec, gavda, parmezan)

- maslo in drobtine za namastitev pekača

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Postopek:

Stročji fižol očistimo, operemo in narežemo na kose. Skuhamo ga v osoljenem kropu, da je še nekoliko čvrst na ugriz. Odcedimo in ohladimo.

Piščanca narežemo na drobne kockice.

Čebulo in česen olupimo ter ločeno sesekljamo. Papriko operemo in narežemo na ozke trakce.

V kozici segrejemo oljčno olje, na katerem posteklenimo sesekljano čebulo. Dodamo česen in takoj, ko zadiši, dodamo narezano papriko in piščanca. Po okusu posolimo in popopramo ter na visokem ognju dobro popražimo, da se meso hitro zapeče iz vseh strani. Ohladimo.

Naredimo bešamel. V kozico damo žlico masla in ga raztopimo.

Dodamo moko in jo med nenehnim mešanjem pražimo do zlato rjave barve. Zalijemo z mlekom, posolimo in dodamo muškatni orešček. Med mešanjem kuhamo na zmerni temperaturi, da se zmes zgosti.

V vroč bešamel dodamo polovico ribanega sira in premešamo, da se sir raztopi. Ohladimo do mlačnega.

Jajca ločimo na rumenjake in beljake. Rumenjake dodamo v mlačen bešamel in dobro premešamo.

Beljake z malo soli stepemo v čvrst sneg.

Bešamel pretresemo v večjo posodo. Vanj vmešamo odcejen fižol ter popraženega piščanca s čebulo, česnom in papriko. V zmes počasi vmešamo še sneg iz beljakov.

Pekač (velikosti približno 20 x 30 cm) namažemo z maslom in posujemo z drobtinami. Vanj pretresemo puhasto maso, ki jo po vrhu lepo poravnamo. Po narastku potrosimo preostanek naribanega sira.

Narastek pečemo na 180 stopinjah Celzija približno eno uro. Še toplo jed postrežemo s sezonsko solato.

narastek iz stročjega fižola s piščancem
narastek iz stročjega fižola s piščancem FOTO: Sanja Sirk
Kaj skuhati?
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