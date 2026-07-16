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Enolončnica iz pečice
Kaj skuhati

Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica

Ko je časa za kuhanje malo, pride prav recept, pri katerem skoraj ni dela. Za to enostavno enolončnico vse sestavine samo narežemo, dodamo v lonec in postavimo v pečico, kjer se počasi skuhajo v okusno in nasitno jed na žlico. Idealna je za dni, ko želimo manj časa preživeti v kuhinji, a vseeno postreči okusen domač obrok.

M.J.
16. 07. 2026 04.00

Poleti si marsikdo želi čim več časa preživeti zunaj, na vrtu, izletih ali z družino, zato dolgotrajno kuhanje pogosto ni na vrhu seznama priljubljenih opravil. Kljub temu pa se ne želimo odpovedati okusnim domačim jedem, ki nas nasitijo in pričarajo občutek pravega kosila.

Prav zato so recepti, pri katerih je priprava hitra, kuhanje pa skoraj brez dela, vedno bolj priljubljeni. Ena takšnih jedi je tudi ta preprosta enolončnica, pri kateri ni treba stati ob štedilniku ter mešati in pražiti sestavin ali paziti na vsak korak priprave.

Pripravite nepozabno enolončnico, ki se praktično skuha sama.
Pripravite nepozabno enolončnico, ki se praktično skuha sama. FOTO: Sanja Sirk

Vse, kar morate narediti, je, da zelenjavo in meso narežete ter zložite v lonec, ki ga postavite v pečico. Medtem ko se enolončnica počasi kuha in razvija poln okus, se lahko posvetite drugim opravilom ali preprosto uživate v prostem času.

Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je odlična izbira za vse, ki iščejo preprosto poletno kosilo na žlico. "Enolončnica je nasitna, polna okusnih sestavin in še posebej priročna za zaposlene družine, ki želijo domač obrok brez večurnega dela v kuhinji," pravi Sanja, ki priporoča, da jo za popoln zaključek postrežete z žlico kisle smetane in kosom svežega kruha – preprosta kombinacija, ki ustvari pravo domače kosilo.

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Sestavine:

- 500–800 g teletine

- 500 g paradižnika

- 2 bučki

- 2 korenčka

- 2 manjši čebuli

- 2 večja krompirja

- 1 paprika

- pest stročjega fižola

- 50 ml oljčnega olja

- 1 liter jušne osnove (lahko kocka, raztopljena v vroči vodi)

- sol, poper, poljubne začimbe (majaron, koper, timijan ...)

- 2 žlici moke (za zgostitev)

- svež peteršilj (za serviranje)

- kisla smetana (za serviranje)

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Postopek priprave:

Meso narežemo na poljubno velike kocke.

Paradižnik in bučke operemo in narežemo na kolobarje. Korenje in čebulo olupimo, operemo in narežemo na kockice. Krompir olupimo, operemo in narežemo na večje kose. Papriko operemo, očistimo semen in narežemo na kolobarje. Stročji fižol operemo in mu porežemo vršičke. Po želji ga narežemo na manjše kose.

Največ dela imamo zgolj z rezanjem sestavin.
Največ dela imamo zgolj z rezanjem sestavin. FOTO: Sanja Sirk

V ognjevarno posodo nalijemo oljčno olje. Kolobarje paradižnika zložimo na dno posode enega ob drugem. Na paradižnik stresemo vso narezano zelenjavo. Pustimo par kolobarjev bučk za povrhu.

Na zelenjavo naložimo meso. Na meso dodamo prihranjene kolobarje bučk in vse začimbe. Zalijemo z jušno osnovo.

Posodo pokrijemo s pokrovom in jo damo za dve uri v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija. Ker se bo vse kuhalo v lastnem soku in jušni osnovi, vam ni treba skrbeti, da bi se kaj zažgalo.

Ko je enolončnica kuhana, jo dokončamo na štedilniku tako, da dve žlici moke premešamo z malo vode in zmes dodamo v lonec. Dobro premešamo in kuhamo še približno 10 minut, da se enolončnica zgosti. Po potrebi dodatno začinimo s soljo in poprom.

Serviramo potreseno s sesekljanim peteršiljem in malo kisle smetane.

Idealen obrok za brezskrbne dni, ko želite postreči nekaj zares okusnega in nadvse preprostega.
Idealen obrok za brezskrbne dni, ko želite postreči nekaj zares okusnega in nadvse preprostega. FOTO: Sanja Sirk

Dodatni nasveti za pripravo:

Pri pripravi te enolončnice lahko sestavine brez težav prilagodite svojemu okusu in zalogam v hladilniku. Uporabite lahko katero koli vrsto mesa, ki jo imate radi oziroma jo trenutno imate na voljo – odlične bodo različne vrste perutnine, svinjine ali drugega mesa po vaši izbiri.

Tudi pri zelenjavi ni strogih pravil. Dodajte tisto, kar imate pri roki, oziroma zelenjavo, ki jo imajo radi vaši domači. Enolončnica je odlična priložnost, da porabite sezonsko zelenjavo ali ostanke iz hladilnika.

Če imate radi bolj gosto in kremasto teksturo, lahko med sestavine dodate še dva krompirja. Ko je enolončnica kuhana, ju preprosto pretlačite in vmešate nazaj v jed – tako boste brez dodajanja moke ustvarili bolj polno in svilnato omako.

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