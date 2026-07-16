Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica

Poleti si marsikdo želi čim več časa preživeti zunaj, na vrtu, izletih ali z družino, zato dolgotrajno kuhanje pogosto ni na vrhu seznama priljubljenih opravil. Kljub temu pa se ne želimo odpovedati okusnim domačim jedem, ki nas nasitijo in pričarajo občutek pravega kosila. Prav zato so recepti, pri katerih je priprava hitra, kuhanje pa skoraj brez dela, vedno bolj priljubljeni. Ena takšnih jedi je tudi ta preprosta enolončnica, pri kateri ni treba stati ob štedilniku ter mešati in pražiti sestavin ali paziti na vsak korak priprave.

icon-expand Pripravite nepozabno enolončnico, ki se praktično skuha sama. FOTO: Sanja Sirk

Vse, kar morate narediti, je, da zelenjavo in meso narežete ter zložite v lonec, ki ga postavite v pečico. Medtem ko se enolončnica počasi kuha in razvija poln okus, se lahko posvetite drugim opravilom ali preprosto uživate v prostem času. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je odlična izbira za vse, ki iščejo preprosto poletno kosilo na žlico. "Enolončnica je nasitna, polna okusnih sestavin in še posebej priročna za zaposlene družine, ki želijo domač obrok brez večurnega dela v kuhinji," pravi Sanja, ki priporoča, da jo za popoln zaključek postrežete z žlico kisle smetane in kosom svežega kruha – preprosta kombinacija, ki ustvari pravo domače kosilo.

Sestavine: - 500–800 g teletine - 500 g paradižnika - 2 bučki - 2 korenčka - 2 manjši čebuli - 2 večja krompirja - 1 paprika - pest stročjega fižola - 50 ml oljčnega olja - 1 liter jušne osnove (lahko kocka, raztopljena v vroči vodi) - sol, poper, poljubne začimbe (majaron, koper, timijan ...) - 2 žlici moke (za zgostitev) - svež peteršilj (za serviranje) - kisla smetana (za serviranje)

Postopek priprave: Meso narežemo na poljubno velike kocke. Paradižnik in bučke operemo in narežemo na kolobarje. Korenje in čebulo olupimo, operemo in narežemo na kockice. Krompir olupimo, operemo in narežemo na večje kose. Papriko operemo, očistimo semen in narežemo na kolobarje. Stročji fižol operemo in mu porežemo vršičke. Po želji ga narežemo na manjše kose.

icon-expand Največ dela imamo zgolj z rezanjem sestavin. FOTO: Sanja Sirk

V ognjevarno posodo nalijemo oljčno olje. Kolobarje paradižnika zložimo na dno posode enega ob drugem. Na paradižnik stresemo vso narezano zelenjavo. Pustimo par kolobarjev bučk za povrhu. Na zelenjavo naložimo meso. Na meso dodamo prihranjene kolobarje bučk in vse začimbe. Zalijemo z jušno osnovo.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk 1 / 2 Enolončnica iz pečice



Posodo pokrijemo s pokrovom in jo damo za dve uri v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija. Ker se bo vse kuhalo v lastnem soku in jušni osnovi, vam ni treba skrbeti, da bi se kaj zažgalo. Ko je enolončnica kuhana, jo dokončamo na štedilniku tako, da dve žlici moke premešamo z malo vode in zmes dodamo v lonec. Dobro premešamo in kuhamo še približno 10 minut, da se enolončnica zgosti. Po potrebi dodatno začinimo s soljo in poprom. Serviramo potreseno s sesekljanim peteršiljem in malo kisle smetane.

icon-expand Idealen obrok za brezskrbne dni, ko želite postreči nekaj zares okusnega in nadvse preprostega. FOTO: Sanja Sirk

Dodatni nasveti za pripravo:

Pri pripravi te enolončnice lahko sestavine brez težav prilagodite svojemu okusu in zalogam v hladilniku. Uporabite lahko katero koli vrsto mesa, ki jo imate radi oziroma jo trenutno imate na voljo – odlične bodo različne vrste perutnine, svinjine ali drugega mesa po vaši izbiri. Tudi pri zelenjavi ni strogih pravil. Dodajte tisto, kar imate pri roki, oziroma zelenjavo, ki jo imajo radi vaši domači. Enolončnica je odlična priložnost, da porabite sezonsko zelenjavo ali ostanke iz hladilnika. Če imate radi bolj gosto in kremasto teksturo, lahko med sestavine dodate še dva krompirja. Ko je enolončnica kuhana, ju preprosto pretlačite in vmešate nazaj v jed – tako boste brez dodajanja moke ustvarili bolj polno in svilnato omako.