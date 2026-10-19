okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice
Kaj skuhati

Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču

Če želite med tednom kuhati bolj preprosto, je smiselno, da večkrat uporabite pekač. Nekaj sestavin, malo začimb in prava temperatura pečice so pogosto vse, kar potrebujete za dober obrok – z bistveno manj dela in pospravljanja.

M.J.
19. 10. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Kaj skuhati med tednom, ko za pripravo kosila ni veliko časa, po službi pa si želimo nekaj konkretnega in okusnega? Ena najbolj preprostih rešitev so jedi iz pečice, pri katerih vse sestavine dodamo na en pekač in pustimo, da večino dela opravi pečica.

Takšna kosila imajo še eno veliko prednost: po pripravi ne ostane gora umazane posode. Namesto da bi posebej kuhali prilogo, pekli meso in pripravljali zelenjavo, lahko vse združimo v enem pekaču. Medtem ko se kosilo peče, pa lahko brez skrbi postorimo še kaj drugega.

Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Preberi še Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Navdušite družino s fantastičnimi okusi in si privoščite dragocen čas zase, medtem ko se hrana peče.
Navdušite družino s fantastičnimi okusi in si privoščite dragocen čas zase, medtem ko se hrana peče. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko pripravimo v enem pekaču?

Možnosti je precej več, kot se morda zdi na prvi pogled. Osnova je lahko krompir, ki se odlično ujame z mesom, klobasami ali ribami. Dodamo lahko še sezonsko zelenjavo – jeseni so odlična izbira buča, korenje, cvetača, brokoli, paprika, čebula ali brstični ohrovt.

Pri takšnih jedeh se lahko poigramo tudi z marinadami, začimbami in dodatki. Tako lahko piščančje ali ribje meso na hitro mariniramo ali pa narezano zelenjavo poljubno začinimo. Za še bolj poln okus lahko sestavinam dodamo tudi suho meso, različne sire, česnove stroke, olive in drobtine, ki poskrbijo za hrustljavo skorjico.

Pomembno je tudi, da upoštevamo čas pečenja posameznih sestavin. Krompir, korenje ali večji kosi buče potrebujejo precej več časa kot na primer paprika, bučke ali tanjši kosi mesa. Če vse položimo v pekač naenkrat, se lahko zgodi, da bo ena sestavina že prepečena, druga pa še surova.

Dober trik je zato, da trše sestavine narežemo na manjše kose oziroma jih damo v pečico nekoliko prej, bolj občutljive pa dodamo kasneje. Pomaga tudi, če sestavin ne natlačimo preveč skupaj. Če je pekač prenatrpan, se bodo sestavine bolj kuhale v lastni pari kot pekle, zato ne bodo tako lepo zapečene.

Navdušeni boste! Tako bo pečena zelenjava še bolj okusna
Preberi še Navdušeni boste! Tako bo pečena zelenjava še bolj okusna

Tri jesenske ideje za kosilo iz enega pekača

Če med tednom pogosto zmanjka idej za kosilo, so jedi iz enega pekača odlična rešitev. Za začetek lahko preizkusite tri jesenske kombinacije, pri katerih je priprava preprosta, rezultat pa je konkreten in nasiten obrok.

Pečen krompir in v slanino ovite klobase
Pečen krompir in v slanino ovite klobase FOTO: iStock

Pečen krompir in v slanino ovite pečene klobase

Krompir in klobase so že sami po sebi preverjena kombinacija, zavite v slanino pa dobijo še posebej slasten, hrustljav ovoj. Vse skupaj spečemo v enem pekaču, krompir pa med peko vpije nekaj okusov, ki se sprostijo iz mesa in slanine. To je odlična izbira za dni, ko si zaželimo krepko domače kosilo brez veliko dela. Recept je TUKAJ.

Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice
Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice

Sočna piščančja bedra v sladko-slanem premazu iz javorjevega sirupa ali medu spečemo skupaj s sladkim krompirjem in brstičnim ohrovtom. Preprosto kosilo iz enega pekača, ki zahteva malo priprave, a ponudi veliko okusa. Recept je TUKAJ.

Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice
Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice

Nežen lososov file prekrijemo z dišečimi začinjenimi drobtinami in ga skupaj s korenjem in porom spečemo v pečici. Med peko pripravimo še osvežilno jogurtovo omako, zato je to odlična ideja za hitro, uravnoteženo in preprosto kosilo, pri katerem skoraj vse delo opravi pečica. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Preberi še Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Preberi še Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
kosilo iz enega pekača kosilo na enem pekaču kosilo med tednom enostavno kosilo v pekaču hitra kosila jed iz pečice preprosti recepti kuharski nasveti
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako

Okusno.je Okusen obrok, pripravljen v samo 5 minutah!
Okusno.je Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Okusno.je Zdrava kosila, pripravljena v pol ure
Okusno.je Hitro jesensko kosilo iz pečice, ki ga boste pripravljali celo sezono
Okusno.je Ideja za kosilo: preproste jedi iz pečice
Okusno.je Ideje za zdrava kosila, pripravljena v pečici
Okusno.je Brezmesno kosilo iz ene ponve, ki ga boste želeli pripravljati znova in znova
Priporoča