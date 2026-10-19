Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču

Kaj skuhati med tednom, ko za pripravo kosila ni veliko časa, po službi pa si želimo nekaj konkretnega in okusnega? Ena najbolj preprostih rešitev so jedi iz pečice, pri katerih vse sestavine dodamo na en pekač in pustimo, da večino dela opravi pečica. Takšna kosila imajo še eno veliko prednost: po pripravi ne ostane gora umazane posode. Namesto da bi posebej kuhali prilogo, pekli meso in pripravljali zelenjavo, lahko vse združimo v enem pekaču. Medtem ko se kosilo peče, pa lahko brez skrbi postorimo še kaj drugega.

icon-expand Navdušite družino s fantastičnimi okusi in si privoščite dragocen čas zase, medtem ko se hrana peče. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko pripravimo v enem pekaču?

Možnosti je precej več, kot se morda zdi na prvi pogled. Osnova je lahko krompir, ki se odlično ujame z mesom, klobasami ali ribami. Dodamo lahko še sezonsko zelenjavo – jeseni so odlična izbira buča, korenje, cvetača, brokoli, paprika, čebula ali brstični ohrovt. Pri takšnih jedeh se lahko poigramo tudi z marinadami, začimbami in dodatki. Tako lahko piščančje ali ribje meso na hitro mariniramo ali pa narezano zelenjavo poljubno začinimo. Za še bolj poln okus lahko sestavinam dodamo tudi suho meso, različne sire, česnove stroke, olive in drobtine, ki poskrbijo za hrustljavo skorjico. Pomembno je tudi, da upoštevamo čas pečenja posameznih sestavin. Krompir, korenje ali večji kosi buče potrebujejo precej več časa kot na primer paprika, bučke ali tanjši kosi mesa. Če vse položimo v pekač naenkrat, se lahko zgodi, da bo ena sestavina že prepečena, druga pa še surova. Dober trik je zato, da trše sestavine narežemo na manjše kose oziroma jih damo v pečico nekoliko prej, bolj občutljive pa dodamo kasneje. Pomaga tudi, če sestavin ne natlačimo preveč skupaj. Če je pekač prenatrpan, se bodo sestavine bolj kuhale v lastni pari kot pekle, zato ne bodo tako lepo zapečene.

Tri jesenske ideje za kosilo iz enega pekača

Če med tednom pogosto zmanjka idej za kosilo, so jedi iz enega pekača odlična rešitev. Za začetek lahko preizkusite tri jesenske kombinacije, pri katerih je priprava preprosta, rezultat pa je konkreten in nasiten obrok.

icon-expand Pečen krompir in v slanino ovite klobase FOTO: iStock

Pečen krompir in v slanino ovite pečene klobase

Krompir in klobase so že sami po sebi preverjena kombinacija, zavite v slanino pa dobijo še posebej slasten, hrustljav ovoj. Vse skupaj spečemo v enem pekaču, krompir pa med peko vpije nekaj okusov, ki se sprostijo iz mesa in slanine. To je odlična izbira za dni, ko si zaželimo krepko domače kosilo brez veliko dela. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice

Sočna piščančja bedra v sladko-slanem premazu iz javorjevega sirupa ali medu spečemo skupaj s sladkim krompirjem in brstičnim ohrovtom. Preprosto kosilo iz enega pekača, ki zahteva malo priprave, a ponudi veliko okusa. Recept je TUKAJ.

icon-expand Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice

Nežen lososov file prekrijemo z dišečimi začinjenimi drobtinami in ga skupaj s korenjem in porom spečemo v pečici. Med peko pripravimo še osvežilno jogurtovo omako, zato je to odlična ideja za hitro, uravnoteženo in preprosto kosilo, pri katerem skoraj vse delo opravi pečica. Recept je TUKAJ.