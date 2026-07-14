Imate preveč bučk? Ti recepti naših bralcev so najboljši način, da jih porabite

Ko se začne sezona bučk, jih je sprva vedno premalo, nato pa jih je naenkrat toliko, da komaj sledimo pobiranju. Ker hitro rastejo in obilno rodijo, se marsikateri vrtičkar po nekaj tednih znajde pred vprašanjem: kaj še pripraviti iz bučk?

Na srečo gre za eno najbolj vsestranskih poletnih vrtnin. Odlično se podajo v testenine, rižote, narastke, pite, polpete, juhe in enolončnice. Zaradi blagega okusa jih zlahka kombiniramo z različnimi siri, zelenjavo, mesom ali ribami, hkrati pa poskrbijo, da jedi ostanejo prijetno sočne in lahke. V nadaljevanju smo zbrali recepte naših bralcev, ki so se izkazali za odlične ideje za porabo bučk. Med njimi boste našli hrustljave polpete, izvirno bučkino pico, kremaste testenine in rižoto ter okusne polnjene bučke iz pečice. Morda med njimi odkrijete svoj novi najljubši poletni recept.

icon-expand Bučkini polpeti FOTO: osebni arhiv

Bučkini polpeti

Preprost recept, ki vedno pride prav, ko želite porabiti večje količine bučk. Hrustljavi polpeti so odlični kot lahkotno kosilo ali večerja, postrežete pa jih lahko z jogurtovo omako, veliko skledo solate ali kot prilogo k mesnim jedem. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bučkina pizza FOTO: J.V.

Bučkina pica

Če obožujete pico in imate doma veliko bučk, je ta recept odlična izbira. Iz naribanih bučk, jajc in moke naredite osnovo za okusno zelenjavno "pico", ki jo lahko obložite s poljubnimi dodatki. Sočne bučke poskrbijo za bogat okus in prijetno lahkotnost, zato je jed popolna za poletne dni, ko si zaželimo nekaj nasitnega, a ne pretežkega. Recept je TUKAJ.

icon-expand Testenine carbonara z bučkami FOTO: osebni arhiv

Pašta "carbonara" z bučkami

Priljubljena omaka v nekoliko bolj poletni preobleki. Bučke jed prijetno osvežijo in ji dodajo sočnost, hkrati pa se tudi lepo ujamejo z jajci in parmezanom. Hitro pripravljena testeninska jed, ki navduši vso družino. Recept je TUKAJ.

icon-expand Polnjene bučkine "ladjice" z mletim mesom FOTO:

Polnjene bučke z mletim mesom

Klasična poletna jed, pri kateri bučke napolnite z okusnim nadevom iz mletega mesa in sezonske zelenjave ter jih potrosite s sirom in zapečete do zlato rjave skorjice. Odlična izbira za kosilo, ki združuje veliko sezonske zelenjave in bogat okus v eni sami jedi. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 2 Kremna bučkina rižota iz pečice



Kremna bučkina rižota z lososom iz pečice

Nežna kremna rižota z bučkami in sočnim pečenim lososom je odlična izbira, ko želite pripraviti nekoliko bolj posebno poletno kosilo. Kombinacija zelenjave, kremnega sira, riža in ribe ustvari uravnotežen, hranljiv in zelo okusen obrok, ki bo navdušil tudi zahtevnejše jedce. Dodaten plus pa je nedvomno tudi ta, da jed pripravite kar v pečici. Recept je TUKAJ.