Kaj skuhati

Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve

Domači namazi in pomake so odlična izbira za praznične pogostitve, saj so enostavni za pripravo, prilagodljivi različnim okusom in vedno navdušijo goste. Z nekaj osnovnimi sestavinami lahko ustvarimo pestro izbiro, ki se odlično poda h kruhu, krekerjem, zelenjavi ali prigrizkom. Predstavljamo nekaj idej za namaze in pomake, ki bodo praznično mizo obogatili brez nepotrebnega stresa.

M.J.
18. 12. 2025 04.00

Praznične pogostitve pogosto pomenijo polno mizo različnih jedi in prav drobni prigrizki so tisti, ki jih gostje najprej opazijo in najhitreje izginejo. Domači namazi in pomake so zato nepogrešljiv del vsake praznične mize. Pripravljeni so hitro, postrežemo jih lahko vnaprej, hkrati pa omogočajo neskončno kombinacij okusov.

Velika prednost domačih namazov je tudi v tem, da jih lahko prilagodimo prehranskim željam gostov in sestavinam, ki jih imamo doma. Ne glede na to, ali prisegate na klasične okuse ali radi preizkušate kaj novega, so domači namazi in pomake idealna rešitev za sproščene praznične zabave, druženja ali večerne pogostitve brez dolgega stanja za štedilnikom.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj odličnih idej, s katerimi boste goste razvajali brez zapletenih receptov, hkrati pa ustvarili sproščeno in okusno praznično vzdušje.

Kremni namaz s feto in špinačo
Kremni namaz s feto in špinačo FOTO: Shutterstock

1. Topel kremni namaz s feto in špinačo

Okusen namaz, ki ga pripravimo iz špinače, kremnega sira, fete in grškega jogurta, je čudovit prigrizek na opečenih kruhkih ali krekerjih. Recept je TUKAJ.

2. Kremni sirni namaz z zelišči

Preprost, a vedno priljubljen namaz iz kremnega sira, kisle smetane in svežih ali suhih zelišč. Odlično se poda k popečenemu kruhu, grisinom ali zelenjavnim palčkam.

Humus s pečeno papriko
Humus s pečeno papriko FOTO: iStock

3. Humus z dodatkom rdeče pese ali pečene paprike

Klasični humus lahko z enim dodatkom povsem osvežimo. Rdeča pesa (recept TUKAJ) poskrbi za lepo barvo in rahlo sladkobo, pečena paprika pa za bogat, dimljen okus (recept TUKAJ).

4. Gorčično-medena pomaka z jogurtom

Osvežilna pomaka, ki združuje rahlo pikantnost gorčice in prijetno sladkobo medu. Popolna je kot spremljava sirom, pečenemu mesu ali zelenjavnim prigrizkom. Pripravimo jo tako, da zmešamo gost navadni jogurt, po možnosti grški, z gorčico, medom, ščepcem soli in po želji malo limoninega soka.

Pica pomaka
Pica pomaka FOTO: Su.S.

5. Pica pomaka

Slastna pomaka z okusom priljubljene pice. Priprava je resnično enostavna, pomako pa lahko postrežete z rezinami bagete, popečenimi na maslu, ali kar s tortilja čipsom. Recept je TUKAJ.

6. Namaz iz pečenega česna in masla

Pečen česen dobi sladek, skoraj karamelni okus, ki se odlično poveže z maslom. Ta namaz je izvrsten na toplem kruhu ali kot dodatek k mesnim jedem.

Vege tunin namaz
Vege tunin namaz FOTO: Tjaša Ribič

7. Vege "tunin" namaz

Okusen in nasiten namaz za goste, ki ne uživajo mesa. Osnova je čičerika, za kremnost poskrbi veganska majoneza, za poln okus pa številne začimbe in dodatki. Namaz je primeren tako za kruh kot za polnjenje kanapejev. Recept je TUKAJ.

8. Avokadov namaz s čilijem in feto

Potrebujemo zgolj zrel avokado in nekaj dodatkov oziroma sestavin, s katerimi določamo končni okus namaza: čili za pikantnost, feta sir za slanost, koriander za pridih eksotičnosti in limonin sok za svežino. Namaz postrežemo z opečenimi rezinami kruha ali toasta, brez težav pa lahko zraven ponudimo tudi krekerje ali koruzni čips.

Domači namazi in pomake so preprosta, a učinkovita rešitev za praznične pogostitve.
Domači namazi in pomake so preprosta, a učinkovita rešitev za praznične pogostitve. FOTO: Shutterstock

Namigi za postrežbo

Namaze pripravite dan vnaprej, da se okusi lepo povežejo.

Postrezite jih v manjših posodicah, razporejenih po mizi, da se gostje ne drenjajo na enem mestu. Ne pozabite namazov tudi okrasiti, da bo miza še bolj pisana in vabljiva.

Dodajte raznoliko prilogo: kruh, toast, krekerje, grisine, tortilja čips in na palčke ali rezine narezano zelenjavo. Če imate čas in voljo, lahko sami sami pripravite tudi hrustljave sirove palčke, ki se bodo odlično dopolnile celotno ponudbo. 

