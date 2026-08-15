Najboljše poletne jedi, ki jih lahko jeste kar iz hladilnika

V vročih poletnih dneh se marsikomu ne ljubi kuhati. Že sama misel na prižgan štedilnik ali vročo pečico je lahko dovolj, da apetit nekoliko pade. Takrat so še posebej priročne jedi, ki jih lahko pripravimo vnaprej, postavimo v hladilnik in jih kasneje samo vzamemo, ko postanemo lačni.

Takšne jedi niso nujno dolgočasne ali omejene na klasične solate. Hladno lahko postrežemo marsikaj – od nasitne testeninske solate in pisanih zelenjavnih kombinacij do tortiljinih zvitkov, pečenih paprik in celo rib. Nekatere jedi so po nekaj urah v hladilniku celo še okusnejše, saj se sestavine med seboj lepo povežejo. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj odličnih idej za različne dele dneva. Med njimi boste našli lahke poletne obroke, jedi, ki jih lahko pripravite že zjutraj, pa tudi nekaj sladkega za takrat, ko si zaželite osvežilno sladico.

icon-expand Testeninska solata s tuno FOTO: Shutterstock

Hladna testeninska solata s tuno, zelenjavo in jogurtovim prelivom

Ko potrebujemo nekoliko bolj nasiten obrok, je hladna testeninska solata odlična izbira. Tuna poskrbi za beljakovine, zelenjava za svežino in hrustljavost, jogurtov preliv pa vse skupaj poveže v kremasto poletno kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Kumarična juha z meto FOTO: Shutterstock

Hladna kumarična juha z meto

Ko je zunaj zares vroče, bo prijala skleda hladne kumarične juhe. Kumare ji dajo osvežilnost, feta nekoliko bolj izrazit okus, hladna postrežba pa poskrbi za pravo poletno osvežitev. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pisana poletna solata s čičeriko FOTO: Shutterstock

Pisana poletna solata s čičeriko in feto

Čičerika in feta sta odlična kombinacija za nasitno poletno solato. Dodatek sveže zelenjave poskrbi za barvitost in svežino, solato pa lahko pripravimo vnaprej in jo do postrežbe hranimo v hladilniku. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sardele na šavor FOTO: Sanja Sirk

Sardele na šavor

Poceni in zdrav ribji obrok, posebej značilen za slovensko Istro in obmorska mesta. Sardele se po pripravi ohladijo in počivajo v marinadi, zaradi česar se okusi lepo povežejo. Navadno se postrežejo kot hladna predjed, s kosom domačega kruha pa postanejo kar nasiten obrok. Pripravite jih lahko tudi vnaprej, saj dlje, kot se marinirajo, boljše so. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščančji zvitki s pomako iz kisle smetane FOTO: Thinkstock

Piščančji tortiljini zvitki s pomako iz kisle smetane

Tortiljini zvitki so praktični, ker jih lahko pripravimo vnaprej, ohladimo in nato narežemo na manjše kose. Piščanec poskrbi za nasitnost, sveža zelenjava za hrustljavost, pomaka iz kisle smetane pa za kremast in osvežilen dodatek. Recept je TUKAJ.

icon-expand S sirom polnjene pečene paprike FOTO: Thinkstock

S sirom polnjene pečene paprike

Pečene paprike so odlične tudi hladne. Če jih napolnimo s sirom in spečemo, dobimo preprosto jed, ki jo lahko pripravimo že prej in nato postrežemo ohlajeno. Primerna je kot lahek samostojen obrok ali kot del poletnega hladnega kosila. Recept je TUKAJ.

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Solata panzanella

Panzanella je kot nalašč za poletje, saj združuje zrele paradižnike, kruh in druge preproste sredozemske sestavine. Ko solata nekaj časa počiva, kruh vpije sokove paradižnika in preliv ter postane še bolj okusen. Recept je TUKAJ.

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Mango float

Mango float je priljubljena filipinska sladica, pri kateri se plasti hrustljavih piškotov, kremastega nadeva in sladkega manga povežejo v osvežilno sladico. Prav hladilnik ji daje piko na i, saj se piškoti zmehčajo, okusi pa lepo povežejo. Recept je TUKAJ.