Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi

S prihodom jeseni in hladnejših dni so naši jedilniki vse bolj polni toplih in krepčilnih jedi na žlico. Enolončnice, goste juhe in obare nas ne le pogrejejo, ampak nam tudi nudijo občutek topline in domačnosti. Priprava teh jedi je pogosto preprosta in vključuje najrazličnejše sezonske sestavine, rezultat pa je vedno nasiten in okusen obrok, ki nahrani vso družino. Predstavljamo vam sedem odličnih receptov jesenskih enolončnic, ki so kot nalašč za kosilo ali večerjo.
Sladko zelje z mesom
Okusna in hitro pripravljena enolončnica iz svežega zelja in mehkega telečjega mesa je primerna za male in velike jedce, s kosom dobrega kruha pa bo krožnik zagotovo pomazan do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ.
Fižolova enolončnica
Odlična jed za trenutke, ko vam ne paše meso, pojedli pa bi nekaj krepkega na žlico. Zraven se odlično prileže česnov kruh, enolončnico pa lahko obogatite tudi s testeninami ali vodnimi žličniki. Recept je TUKAJ.
Preprosta goveja enolončnica s krompirjem
Jed iz enega lonca, ki je bogata z zelenjavo, skupaj z govedino in krompirjem pa tvori popoln obrok. Recept je TUKAJ.
Piščančja obara s smetanovimi žličniki
Piščančja obara ali ajmoht je stara in nasitna jed naših mam in babic. Včasih pozabimo, kako iznajdljive so bile v kuhinji, ko so kljub obilici dela znale v en obrok strniti vse, kar je bilo potrebno, da smo bili siti in zadovoljni. Recept je TUKAJ.
Zelenjavna juha s klobaso
Nad hitrostjo priprave te odlične domače juhe boste zagotovo navdušeni. Recept je TUKAJ.
Golaževa juha
Kosi sočnega mesa, mleta paprika, krompir in veliko čebule. Klasika, ki nas s svojim polnim okusom in gostoto vedno navduši. Postrežena s svežim kruhom je popolna izbira za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.
Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom
Počasi kuhana enolončnica z govedino in ješprenjem, ki je bogata z zelenjavo, njene okuse pa povzdignejo vsem dobro znane začimbe. Slastna jed, ki bo zagotovo redno na vašem jedilniku. Recept je TUKAJ.