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Fižolova enolončnica s kislo smetano
Kaj skuhati

Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi

Naj vas vonj in okus bogatih jesenskih enolončnic popeljeta v svet topline in domačega udobja. Izberite med sedmimi preprostimi recepti, ki bodo vaše kosilo ali večerjo spremenili v okusno doživetje.

M.J.
04. 09. 2026 09.30

S prihodom jeseni in hladnejših dni so naši jedilniki vse bolj polni toplih in krepčilnih jedi na žlico. Enolončnice, goste juhe in obare nas ne le pogrejejo, ampak nam tudi nudijo občutek topline in domačnosti. Priprava teh jedi je pogosto preprosta in vključuje najrazličnejše sezonske sestavine, rezultat pa je vedno nasiten in okusen obrok, ki nahrani vso družino. Predstavljamo vam sedem odličnih receptov jesenskih enolončnic, ki so kot nalašč za kosilo ali večerjo.

Sladko zelje s teletino
Sladko zelje s teletino FOTO: Sanja Sirk

Sladko zelje z mesom

Okusna in hitro pripravljena enolončnica iz svežega zelja in mehkega telečjega mesa je primerna za male in velike jedce, s kosom dobrega kruha pa bo krožnik zagotovo pomazan do zadnje kapljice. Recept je TUKAJ

Fižolova enolončnica s kislo smetano
Fižolova enolončnica s kislo smetano FOTO: Profimedia

Fižolova enolončnica

Odlična jed za trenutke, ko vam ne paše meso, pojedli pa bi nekaj krepkega na žlico. Zraven se odlično prileže česnov kruh, enolončnico pa lahko obogatite tudi s testeninami ali vodnimi žličniki. Recept je TUKAJ

Goveja enolončnica s krompirjem
Goveja enolončnica s krompirjem FOTO: Su.S.

Preprosta goveja enolončnica s krompirjem

Jed iz enega lonca, ki je bogata z zelenjavo, skupaj z govedino in krompirjem pa tvori popoln obrok. Recept je TUKAJ

Piščančja obara s smetanovimi žličniki
Piščančja obara s smetanovimi žličniki FOTO: Sanja Sirk

Piščančja obara s smetanovimi žličniki

Piščančja obara ali ajmoht je stara in nasitna jed naših mam in babic. Včasih pozabimo, kako iznajdljive so bile v kuhinji, ko so kljub obilici dela znale v en obrok strniti vse, kar je bilo potrebno, da smo bili siti in zadovoljni. Recept je TUKAJ

Zelenjavna juha s klobaso
Zelenjavna juha s klobaso FOTO: Profimedia

Zelenjavna juha s klobaso

Nad hitrostjo priprave te odlične domače juhe boste zagotovo navdušeni. Recept je TUKAJ

Golaževa juha
Golaževa juha FOTO: Profimedia

Golaževa juha

Kosi sočnega mesa, mleta paprika, krompir in veliko čebule. Klasika, ki nas s svojim polnim okusom in gostoto vedno navduši. Postrežena s svežim kruhom je popolna izbira za kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom
Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom FOTO: Su.S.

Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom

Počasi kuhana enolončnica z govedino in ješprenjem, ki je bogata z zelenjavo, njene okuse pa povzdignejo vsem dobro znane začimbe. Slastna jed, ki bo zagotovo redno na vašem jedilniku. Recept je TUKAJ

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