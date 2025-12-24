okusno.je
Kraljevski krompir
Kaj skuhati

Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi

Zimski prazniki kličejo po jedilniku, ki ni le okusen, ampak tudi barvit, uravnotežen in teksturno raznolik. Korenasta zelenjava, krompirjeve različice in rdeče zelje so med najbolj hvaležnimi živili za priloge, ki dopolnijo praznično glavno jed. V nadaljevanju vam predstavljamo konkretne ideje, kako iz njih pripraviti jedi, ki bodo zažarele na praznični mizi.

M.J.
24. 12. 2025 03.27

Pečena zelenjava: karamelizirana aroma praznikov

Pečena zelenjava pozna skrivnost: pri visokih temperaturah razvije bogate, zaokrožene okuse, ki z malo truda ustvarijo vrhunski rezultat. Cvetača, brokoli, brstični ohrovt, pesa ali buča se v pečici karamelizirajo, njihove robove obarva prijetna zlatina, okusi pa postanejo globlji in naravno sladkasti. Za dodatek slovesnosti zadostuje kanček medu, balzamičnega kisa, timijana ali semen.

Predlogi za pripravo:

- pečen brstični ohrovt z mandlji in čebulo

- v kosu pečena cvetača z mandljevo omako

- pečena buča s semeni in feto

- pečen brokoli s česnom in limono

Zelenjava med peko postane sladka in neverjetno okusna, z dodatkom začimb in zelišč pa samo še stopnjujemo njen okus.
FOTO: Profimedia

Korenovke: naravna sladkoba in toplina

Korenovke v zimskem času pridejo najbolj do izraza, saj njihova naravna sladkoba lepo uravnoteži mesne in vegetarijanske glavne jedi. Korenje, pastinak, korenina peteršilja in rdeča pesa v sebi nosijo zemeljsko toplino, ki lepo uravnoteži bolj intenzivne glavne jedi. Čudovito se obnesejo pečene, v pirejih ali dušene z maslom ter kapljico balzamičnega kisa.

Predlogi za pripravo:

- pečena pesa z balzamično redukcijo

- pečen pastinak z gorčično-medenim prelivom

- pečena korenasta zelenjava s karijem in timijanom

- gratinirana korenasta zelenjava

Z nekaj dodatki se pečen krompir spremeni v okusno in atraktivno prilogo.
FOTO: Su.S.

Krompirjeve različice: klasika, ki jo lahko dvignemo

Krompir (navadni ali sladki) je stari zanesljivi sopotnik praznikov, ki se nikoli ne naveliča preobrazb. Izbiramo lahko med hrustljavimi krhlji, puhastim pirejem, gratinom, zapečenimi kockami ali celo drobnim pomfitijem iz pečice. S svežimi zelišči, česnom ali limonino lupinico se iz preprostega živila hitro spremeni v droben užitek.

Predlogi za pripravo:

- kraljevski gratiniran krompir

- pečen krompir z zeliščnim maslom

- krompir z brstičnim ohrovtom in slanino

- pečen sladki krompir s čebulo in timijanom

- krompirjeve ladjice s kislo smetano

- vojvodinjin krompir

Okusna priloga mesnim dobrotam je lahko tudi pisana solata.
FOTO: Shutterstock

Rdeče zelje: mehko, aromatično in večplastno

Rdeče zelje ima izrazit okus in vizualni čar, ki se lepo ujame s praznično mizo. Dobro se ujame s pečeno perutnino, svinjino, veganskimi pečenkami ali kot del tople solate.

Predlogi za pripravo:

- dušeno zelje s suhimi slivami

- solata iz rdečega zelja z jabolki in orehi

- božično rdeče zelje

- pisana zelenjavna pojedina iz pečice

Kaj skuhati?
