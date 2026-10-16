Imate v zamrzovalniku mleto meso? Iz njega lahko pripravite veliko več kot bolonjsko omako

Mleto meso je ena tistih sestavin, ki jih je vedno dobro imeti pri roki. Ko nimamo ideje za kosilo, pogosto najprej pomislimo na bolonjsko omako, polpete ali mesne kroglice. A možnosti je še veliko več – in prav z nekaj preprostimi sestavinami, ki jih imamo pogosto že doma, lahko iz mletega mesa pripravimo povsem drugačne jedi.

Pred pripravo ne pozabite pravočasno odtajati zamrznjenega mesa v hladilniku. Ko je odtajano, ga čim prej porabite in ga pred uživanjem vedno dobro toplotno obdelajte. V nadaljevanju vam ponujamo sedem odličnih receptov, ki bodo hitro postali stalnica na vaših jedilnikih. Od sočnih palačink z mesnim in zelenjavnim nadevom do zapečenega kislega zelja, bogate krompirjeve musake in hrustljavih tortilj: mleto meso se odlično ujame s krompirjem, zeljem, zelenjavo in različnimi vrstami testa. Če iščete idejo za nasitno družinsko kosilo ali hitro večerjo, boste med spodnjimi recepti zagotovo našli kaj zase.

icon-expand Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo FOTO: Adobe Stock

Zapečene palačinke z mletim mesom in zelenjavo

Palačinke niso odlične le s sladkimi nadevi. Napolnjene z mletim mesom in zelenjavo ter za piko na i prelite z okusnim prelivom in zapečene v pečici, postanejo nasitno kosilo. Tako dobimo okusno jed z mehko sredico in zlato zapečeno površino, ki bo navdušila tudi tiste, ki prisegajo na klasične mesne jedi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mesna pita s krompirjem FOTO: M.J.

Mesna pita s krompirjem

Za sočno mesno pito ne potrebujemo zapletene priprave ali doma narejenega testa. Kupljeno vlečeno testo napolnimo z mešanico mletega mesa, čebule in krompirja, nato pa vse skupaj prelijemo z mešanico jogurta, olja, jajc in mineralne vode. Preliv poskrbi, da nadev ostane sočen, testo pa se med peko lepo zapeče. Rezultat je nasitna pita, ki je odlična za družinsko kosilo, dobra pa je tudi naslednji dan. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mesne kroglice v naravni omaki FOTO: Sanja Sirk

Mesne kroglice v naravni omaki

Mesne kroglice v naravni omaki so odlična izbira za vse, ki si želijo domačega kosila brez zapletenih postopkov. Začinjeno mleto meso oblikujemo v kroglice, jih popečemo in nato do konca skuhamo v okusni omaki, ki nastane med pripravo. Postrežemo jih s pire krompirjem, rižem ali testeninami, omaka pa poskrbi, da je vsak grižljaj še bolj sočen. To je ena tistih jedi, ki jo z veseljem uvrstimo na tedenski jedilnik. Recept je TUKAJ.

icon-expand Krompirjeva musaka FOTO: Adobe Stock

Krompirjeva musaka

Krompirjeva musaka je klasika, ki združuje plasti krompirja in začinjenega mletega mesa, povezane z jajčnim prelivom ali bešamelom. Med peko se sestavine prepojijo z okusi, na vrhu pa nastane slastna zapečena skorjica. Če iščete preverjeno idejo za obilno kosilo, ki jo lahko pripravite vnaprej in nato spečete, z musako skoraj ne morete zgrešiti. Recept je TUKAJ.

icon-expand Hitri čili z mleto govedino FOTO: Profimedia

Hitri chili con carne z mletim mesom

Ko si zaželite nekaj začinjenega in nasitnega na žlico, je chili con carne odlična izbira. Mleto meso skuhamo s paradižnikom, fižolom in začimbami, po želji pa dodamo še koruzo ter jed po okusu začinimo s čilijem. Nastane gosta, aromatična jed, ki jo lahko postrežemo s kruhom ali koruznimi tortiljami. Prednost je tudi v tem, da jo brez težav pripravimo v večji količini – ostanke pa naslednji dan pogrejemo ali uporabimo kot nadev za tortilje. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pečeno kislo zelje z mletim mesom FOTO: Profimedia

Pečeno kislo zelje z mletim mesom

Kislo zelje in mleto meso sta odlična kombinacija za hladnejše dni, ko si zaželimo nekaj konkretnega in domačega. Ko sestavine povežemo z začimbami in prelivom ter jih spečemo v pečici, se okusi lepo prepletejo, jed pa postane še bolj polna in aromatična. To je dobra izbira za vse, ki želijo kislo zelje pripraviti nekoliko drugače kot v klasični enolončnici ali kot prilogo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tortilje z mletim mesom FOTO: Su.S.

Tortilje z mletim mesom

Če so vam običajne tortilje že nekoliko dolgočasne, jih poskusite pripraviti v pečici. Napolnite jih z začinjenim mletim mesom in zelenjavo ter jih zvijte ali zložite v pekač in dodajte sir. Med peko se nadev lepo poveže, sir se stopi, tortilje pa na robovih postanejo prijetno hrustljave. Recept je TUKAJ.