Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske

Prvomajski prazniki so kot nalašč za sproščena druženja, piknike v naravi in domače zabave, ko se z družino, prijatelji in/ali znanci družimo za mizo, polno preprostih, a okusnih prigrizkov. V takšnih trenutkih najraje posegamo po receptih, ki ne zahtevajo veliko časa ali zapletenih sestavin, a kljub temu navdušijo vse zbrane.

Mini slane pitice iz listnatega testa so ena tistih jedi, ki jih lahko pripravimo skoraj mimogrede. Njihova največja prednost je prav v tem, da jih lahko napolnimo s sestavinami, ki jih imamo že doma – koščki sira, zelenjavo, ostanki šunke ali karkoli, kar se skriva v hladilniku. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, dokazuje, da so lahko najbolj preproste stvari zelo dobre in okusne. Kot pravi sama: "Mini pitice iz listnatega testa, napolnjene s sestavinami, ki jih imamo v hladilniku, so res nekaj najbolj preprostega in izredno okusnega, kar lahko pripravimo na en, dva, tri..."

Če iščete idejo za hitro pripravljeno jed, ki bo navdušila na prvomajskem pikniku ali domačem druženju, so te mini pitice prava izbira.

Mini slane pitice FOTO: Sanja Sirk

Sestavine za 12 pitic: - 2 zavitka svežega, že razvaljanega listnatega testa v rolici - 5 jajc - 1 dl sladke smetane - 100 g edamca - 50 g suhih paradižnikov v olju - par rezin suhe salame - par rezin piščančje salame - mini mocarelice (ali kak drug sir po vaši izbiri) - par češnjevih paradižnikov - peteršilj, origano, drobnjak - sol, mleti poper Postopek priprave: Listnato testo odvijemo, nato pa iz njega z okroglim modelčkom za piškote (premera 10 centimetrov) izrežemo kroge. Za pripravo slanih pitic potrebujemo mini pekač za mafine. Vdolbinice pekača najprej rahlo namastimo, nato pa vanje vstavimo testene kroge. Vsak krog s prsti nežno oblikujemo, da dobimo lepe košarice.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk

Košarice napolnimo s poljubnimi sestavinami, kot so koščki različnih sirov, salame, zelenjave, suhih paradižnikov ipd. Jajca, sol, poper in sladko smetano dobro premešamo, nato pa maso vlijemo v košarice, napolnjene s suhimi sestavinami. Po vrhu naribamo malo sira in posujemo z origanom. Pitice pečemo približno 20 minut v pečici, ogreti na 200 stopinj Celzija.

Pečene pitice serviramo na večji krožnik, okrasimo s peteršiljem in drobnjakom ter postrežemo tople ali hladne.