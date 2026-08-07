Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat

Le malo stvari se lahko primerja z vonjem sveže pečenega kruha, ki zjutraj napolni kuhinjo. Še posebej, če je priprava preprosta in ne zahteva veliko dela. Prav zato so mehki kruhki iz ponve recept, ki ga boste želeli shraniti med svoje najljubše.

Njihova posebnost je, da kroglice testa vzhajajo kar v ponvi, v kateri jih nato brez dodatnega prelaganja postavimo v pečico. Tako je priprava enostavnejša, kruhki pa ostanejo čudovito mehki, rahli in puhasti. Odlični so za zajtrk, ko jih postrežemo z maslom, marmelado ali medom, prav tako pa se izvrstno podajo tudi k juham, enolončnicam in drugim lahkim večernim obrokom.

icon-expand Testo pripravite vnaprej, pustite vzhajati v ponvi in ga hitro specite v pečici. FOTO: Su.S.

Velika prednost recepta je tudi prilagodljivost. Testo lahko pripravite že zvečer in ga pustite vzhajati čez noč, naslednje jutro pa vas loči le še peka od sveže pečenih domačih kruhkov. Če imate več časa čez dan, se priprave lotite zjutraj in sveže pečene kruhke ponudite za večerjo. Ker so kruhki mehki in nežnega okusa, bodo navdušili tako otroke kot odrasle. Poleg tega za pripravo ne potrebujete zapletenih postopkov ali posebnih pripomočkov, zato je recept primeren tudi za manj izkušene kuharje in kuharice.

Recept: Mehki kruhki iz ponve

Sestavine: - 250 ml mleka - 1 jajce - 35 g sladkorja - 3 g suhega kvasa - 500 g moke - 7 g soli - 40 g stopljenega masla

Priprava: 1. V skledo damo mleko, jajce, sladkor in kvas ter sestavine dobro premešamo. 2. Dodamo moko in sol. Premešamo, da se vse sestavine povežejo. 3. Dodamo še 30 g stopljenega masla, nato pa gnetemo 10 minut, da dobimo gladko in prožno testo. 4. Testo oblikujemo v kepo, ga namastimo z maslom in pokritega pustimo vzhajati 45 minut.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 2 Mehki kruhki iz ponve



5. Testo prestavimo na rahlo pomokan pult in ga malce sploščimo. Razdelimo ga na 12 približno enakih kosov, iz katerih oblikujemo kroglice. 6. Kroglice damo v globoko ognjevarno ponev, ki smo jo obložili s papirjem za peko. Pokrijemo s pokrovko in za 8 do 10 ur postavimo v hladilnik.

icon-expand Mehki kruhki iz ponve FOTO: Su.S.

7. Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. 8. Kruhke premažemo z mlekom, in ko je pečica ogreta, začnemo z 20-minutno peko, najprej z gretjem zgoraj in spodaj. Zadnjih 5 minut pečemo z gretjem spodaj. 9. Po peki še vroče kruhke premažemo s preostalim stopljenim maslom, ko se dovolj ohladijo, pa jih prestavimo na desko in postrežemo.

icon-expand Kruhki so čudovito mehki, rahli in puhasti. FOTO: Su.S.

Kruhki so najboljši še topli, če jih kaj ostane za naslednji dan, pa jih lahko prerežete in popečete na olju ali maslu. Morda vam bodo takšni všeč še bolj kot sveži. Zakaj vam bodo kruhki všeč? - testo vzhaja kar v ponvi, zato je priprava bolj preprosta, - so izjemno mehki, puhasti in rahli, - primerni so za zajtrk, malico, večerjo ali kot priloga k jedem, - testo lahko pripravite že večer prej, - iz pečice pridejo zlato zapečeni in omamno dišeči, - recept je primeren tudi za tiste, ki nimajo veliko izkušenj s peko kruha, - odlično se podajo tako k sladkim kot slanim namazom, - sveži in okusni so tudi naslednji dan.