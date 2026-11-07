Martinovo brez celodnevnega kuhanja: Praznično kosilo, ki ga pripravimo skoraj brez dela

Martinovo si težko predstavljamo brez praznično obložene mize, na kateri ne smejo manjkati dobra pečenka, mlinci in rdeče zelje. Toda priprava tradicionalne pojedine se lahko hitro spremeni v večurno opravilo, še posebej, če moramo hkrati poskrbeti za meso, priloge, solato in sladico. A praznično kosilo je lahko tudi precej manj zahtevno. Skrivnost je v izbiri jedi, ki ne potrebujejo stalnega nadzora. Meso lahko začinimo in prepustimo pečici, rdeče zelje se medtem počasi duši v loncu, nekatere priloge pa lahko pripravimo že dan prej. Tako bomo na martinovo lahko več časa namenili družbi in manj kuhanju. Zbrali smo nekaj idej za martinovo pojedino, ki bo navdušila s tradicionalnimi okusi, priprava pa nam ne bo vzela celega dneva.

icon-expand Počasi pečena račja bedra FOTO: Shutterstock

1. Počasi pečena račja bedra: Praznična klasika brez zapletenega dela

Za martinovo ni nujno, da spečemo celo raco. Račja bedra so odlična izbira za manjšo družbo, njihova priprava pa je precej preprosta. Meso natremo s soljo, poprom in izbranimi zelišči, nato pa ga položimo v pekač in počasi pečemo, da postane mehko, koža pa lepo zapečena. Med peko nam ni treba ves čas stati ob pečici. Občasno preverimo, kako napreduje, in po potrebi prilijemo malo tekočine. Za še bolj prazničen okus lahko v pekač dodamo jabolka, suhe slive, čebulo ali vejico timijana. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski file s pečeno zelenjavo FOTO: Thinkstock

2. Svinjski file z jabolki iz pečice: Sočno meso in sladkasta priloga

Svinjski file oziroma svinjska ribica je odlična izbira za martinovo kosilo, če si želimo nekaj bolj elegantnega, a še vedno zelo hitrega in preprostega za pripravo. Meso začinimo s soljo, poprom in izbranimi zelišči, ga na hitro popečemo v ponvi, nato pa prestavimo v pekač. Dodamo krhlje jabolk, čebulo in po želji vejico timijana ter vse skupaj spečemo v pečici, da meso ostane sočno, jabolka pa se zmehčajo in rahlo karamelizirajo. Za še bolj praktično kosilo lahko v isti pekač dodamo tudi krompir, narezan na manjše kose. Tako bomo hkrati pripravili mesno jed in prilogo, za katero nam ne bo treba uporabiti dodatnega pekača. Recept je TUKAJ.

icon-expand Dušeno rdeče zelje FOTO: Dreamstime

3. Rdeče zelje iz enega lonca: Priloga, ki jo lahko pripravimo vnaprej

Rdeče zelje je ena od prilog, ki jih na martinovo preprosto ne smemo pozabiti. Dobra novica je, da ga lahko pripravimo že dan pred praznovanjem. Narezano zelje podušimo na čebuli, dodamo naribano jabolko, malo kisa, začimbe in po potrebi nekaj tekočine. Nato ga na zmernem ognju kuhamo, dokler se ne zmehča in razvije polnega okusa. Recept je TUKAJ. Naslednji dan ga samo pogrejemo. Počivanje mu bo celo koristilo, saj se bodo okusi še bolj povezali. Tako bomo na dan martinove pojedine imeli eno skrb manj.

icon-expand Domači mlinci-10 FOTO: osebni arhiv

4. Mlinci brez zapletov: Tradicionalna priloga, ki je hitro pripravljena

Ob pečenem mesu in rdečem zelju ne smejo manjkati niti mlinci. Njihova priprava je preprosta: nalomimo jih na manjše kose, prelijemo z vrelo osoljeno vodo in pustimo, da se zmehčajo. Nato jih odcedimo in prelijemo z nekaj maščobe od pečenke. Za še boljši okus jih lahko za kratek čas popečemo v ponvi. Tako bodo vpili aromatično maščobo in se odlično povezali z mesom. Ker jih pripravimo tik pred postrežbo, nam ne bodo vzeli veliko časa.

icon-expand Hrustljav pečen krompir FOTO: Shutterstock

5. Krompir iz pečice: Priloga, ki se pripravi skoraj sama

Če želimo martinovo pojedino nekoliko popestriti ali mlincev ne maramo, je odlična izbira tudi pečen krompir. Krompir narežemo na krhlje, ga začinimo s soljo, poprom, rožmarinom ali timijanom in oljem ter razporedimo po pekaču. Nato ga spečemo do zlato rjave in hrustljave skorjice. Recept je TUKAJ. Za še bolj prazničen okus mu lahko dodamo nekaj strokov česna ali koščke čebule. Najbolje je, da ga pečemo v pečici hkrati z mesom, če temperatura in čas peke to dopuščata.

icon-expand Obrnjena jabolčna rolada FOTO: Shutterstock

6. Obrnjena jabolčna rolada: Sladica, ki jo lahko pripravimo vnaprej

Namesto klasičnega jabolčnega zavitka lahko martinovo pojedino letos zaključimo z nekoliko drugačno sladico – obrnjeno jabolčno rolado. Njena posebnost je sočna jabolčna plast, ki po peki postane nadev, medtem ko jo dopolnjuje mehak biskvit. Recept je TUKAJ. Čeprav je videti precej praznično, njena priprava ni zapletena. Najboljše pri tem pa je, da jo lahko brez težav pripravimo že dan prej in shranimo v hladilniku. Tako bomo imeli na dan martinovega druženja eno opravilo manj, sladica pa bo lepo ohlajena in pripravljena za postrežbo.

Martinovo kosilo brez hitenja

Za sproščeno martinovo pojedino ni treba pripraviti desetih različnih jedi. Dovolj bo sočen kos mesa, dve prilogi, solata in preprosta sladica. Če rdeče zelje in rolado pripravimo že dan prej, na praznik pa se osredotočimo predvsem na meso in zadnje podrobnosti, bo tudi martinovo kosilo precej manj stresno. In prav to je bistvo prazničnega druženja: da ob dobri hrani uživamo tudi sami.