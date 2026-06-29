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Špageti v kremni limonini omaki
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6 sestavin in pol ure: nastanejo popolne poletne testenine

Za te osvežilne testenine potrebujete le šest sestavin in eno ponev. Limona in sveža meta poskrbita za prijetno svežino, medtem ko nariban sir in škrobnata voda od kuhanja testenin ustvarita bogato, svilnato omako brez kančka smetane.

M.J.
29. 06. 2026 04.00

Poleti so najboljši recepti pogosto tudi najpreprostejši. Ko temperature poskočijo, si le redko zaželimo težkih omak, dolgotrajnega kuhanja in kupa umazane posode. Takrat pridejo na vrsto jedi, ki zahtevajo le nekaj osnovnih sestavin, a kljub temu navdušijo z okusom.

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Odličen primer so ti špageti v kremni limonini omaki, za katere potrebujete le šest sestavin in manj kot pol ure časa. Njihova posebnost je, da se vse pripravi v eni ponvi, zato je tudi pospravljanje po kosilu ali večerji hitro opravljeno.

Čeprav recept ne vsebuje smetane, je omaka presenetljivo bogata in kremasta. Skrivnost se skriva v kombinaciji naribanega pekorina romana in škrobnate vode, v kateri so se kuhale testenine. Ko se sestavini povežeta z maslom in oljčnim oljem, nastane svilnata omaka, ki se popolno oprime testenin.

Za poletni značaj jedi poskrbita limona in sveža meta. Limona doda prijetno kislino in aromo, meta pa poskrbi za osvežilen zaključek, zaradi katerega je jed lahkotna in primerna tudi za najbolj vroče dni. Namesto mete lahko uporabite tudi baziliko ali peteršilj. Rezultat so testenine, ki dokazujejo, da za odličen obrok ne potrebujemo dolgega seznama sestavin, temveč le nekaj kakovostnih osnov in dober recept.

Pripravite si pravo eksplozijo poletne svežine na krožniku.
Pripravite si pravo eksplozijo poletne svežine na krožniku. FOTO: Shutterstock

Sestavine za 2 osebi:

- 40 g masla

- sok in naribana lupinica treh neškropljenih limon

- 200 g špagetov (lahko tudi bavette ali pa ozki rezanci)

- 2 žlici oljčnega olja

- 75 g naribanega sira pekorino romano

- 2 žlici sesekljanih metinih listov (lahko tudi bazilika ali peteršilj)

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Priprava:

V večji ponvi stopite maslo. Vmešajte večino limonine lupinice (nekaj je prihranite za serviranje) in kuhajte eno minuto na srednji temperaturi, da lupinica prijetno zadiši.

V ponev dodajte špagete in jih prelijte s 750 ml pravkar zavrete vode skupaj z limoninim sokom. Dobro začinite, premešajte in zavrite. Nekoliko zmanjšajte ogenj in kuhajte 5 minut, pri čemer pogosto mešajte. Pokrijte ponev in na nizki temperaturi med občasnim mešanjem kuhajte še 5–6 minut, dokler testenine niso 'al dente'.

Iz ponve odlijte odvečno tekočino, z izjemo 4–5 žlic vode, ki jo odlijte v skodelico in prihranite. Ponev odstavite in v testenine vmešajte olje, nariban sir ter nasekljano meto. Prilijte nekaj prihranjene vode in dobro premešajte, dokler se sestavine ne združijo in ne dobite sijoče omake.

Pripravljeno jed razdelite na dva krožnika. Potrosite z naribano limonino lupinico in nasekljano meto ter vse skupaj prelijte še z malo oljčnega olja. Za konec potresite s sveže mletim črnim poprom.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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