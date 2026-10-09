MasterChefovka Lidija pokazala pripravo treh jedi, ki se jih mnogi doma bojijo

V Intersparu v Cityparku Ljubljana je za kuhalni pult stopila Lidija Subašić, tekmovalka 10. sezone priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. V štirih urah kuhanja v živo je obiskovalcem pokazala, da lahko tudi jedi, ki se na prvi pogled zdijo nekoliko bolj zahtevne, postanejo precej bolj obvladljive, ko poznamo prave postopke, razumemo sestavine in imamo v rokavu nekaj uporabnih kuharskih trikov. Obiskovalci so lahko Lidijo spremljali med pripravo, jo vprašali za nasvet, izvedeli, kako sama razmišlja o okusih in teksturah, ter se prepričali, da v kuhinji ni vedno treba iskati popolnosti. Včasih je dovolj že dober nasvet, nekaj samozavesti in pripravljenost, da recept prilagodimo po svoje.

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Tri jesenske jedi, tri različne kuharske zgodbe

Lidija je za obiskovalce pripravila tri zelo različne jedi, ki so lepo pokazale, kako širok je lahko jesenski kulinarični repertoar. Na meniju so bile piščančja pašteta z brusnično marmelado, testenine z lisičkami in kremna bučna juha. Vsaka od njih je zahtevala drugačen pristop, drugačno razmišljanje o teksturi in drugačno ravnovesje okusov.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik 1 / 3 Testenine z lisičkami





Pri piščančji pašteti je bil poudarek predvsem na gladki teksturi in ravnotežju med bogatim okusom paštete ter sladko-kislo svežino brusnične marmelade. Testenine z lisičkami so bile bolj rustikalne in izrazito jesenske, njihov čar pa je bil v tem, kako iz nekaj dobro izbranih sestavin ustvariti poln, topel in zaokrožen okus. Bučna juha je bila na prvi pogled najbolj preprosta, a prav pri njej se hitro pokaže, kako pomembni so pravi koraki, dobra tekstura in premišljeno začinjanje. Vegeta je bila vključena v pripravo vseh treh jedi in se je v vsaki pokazala nekoliko drugače. Prav to je lepo podprlo osnovno idejo dogodka: da lahko z nekaj pravilnimi potezami tudi preprosta jed dobi več globine, hkrati pa kuhanje ostane dovolj dostopno, da se ga brez strahu lotimo tudi doma.

Največ štejejo triki, ki jih lahko uporabimo tudi doma

Ena od glavnih vrednosti dogodka je bila prav v tem, da so obiskovalci lahko kuharske nasvete slišali neposredno iz prve roke. Lidija ni zgolj pripravljala jedi, ampak je sproti razlagala, zakaj določene korake naredi na določen način, kaj pri pripravi spremlja in kje se po njenem mnenju najpogosteje pojavijo težave. Veliko vprašanj se je vrtelo okoli teksture, začinjanja in pravilnega zaporedja korakov. Kako doseči, da je bučna juha res kremasta in ne vodena? Kako pri testeninah ohraniti lepo povezanost omake? Kako pri pašteti dobiti gladko, polno strukturo in okus, ki ni pretežak? Obiskovalci so lahko ob tem vprašali tudi čisto konkretne stvari iz svoje domače kuhinje. Prav ta neposreden stik je ustvaril sproščeno vzdušje in pokazal, da se za marsikatero kuharsko zagato skriva precej preprosta rešitev. Ko nekdo razloži, na kaj morate biti pozorni, se jed, ki se je prej zdela zahtevna, zelo hitro zazdi veliko bolj dostopna.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik 1 / 4 Obiskovalci so se od Lidije lahko marsikaj naučili







Kuhanje ni treba, da je popolno, da je dobro

Rdeča nit dogodka se je navezovala na Vegetino sporočilo Pokaži svoje najboljše. Ideja za njim ni v tem, da mora biti vsaka jed brezhibna, ampak da si upamo poskusiti, eksperimentirati in zaupati svojemu občutku. Dobra kuhinja namreč ni nujno skupek zapletenih tehnik, temveč pogosto rezultat majhnih odločitev, ki jih sprejmemo med pripravo. Lidija je skozi kuhanje v živo pokazala prav to. Pri vsaki jedi je iskala načine, kako postopek čim bolj približati domačemu kuharju in pokazati, da za dober rezultat ni treba imeti profesionalne kuhinje. Pomembno je predvsem, da razumemo osnovo recepta, vemo, kje si lahko delo poenostavimo, in da nas morebitna napaka ne ustavi. Tudi odziv obiskovalcev je pokazal, da je takšen pristop blizu marsikomu. Kuhanje je veliko bolj prijetno, ko ga ne doživljamo kot test, ampak kot proces, v katerem lahko sproti poskušamo, prilagajamo in izboljšujemo. Prav zato je lahko tudi tista jed, ki smo se je še pred kratkim nekoliko bali, naslednjič že nekaj, česar se lotimo precej bolj samozavestno.

icon-expand Kuhanje je strašno enostavno z Vegeto FOTO: Luka Kotnik

Obiskovalci so lahko jedi tudi poskusili