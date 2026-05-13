Ta "lenobna sarma" je popolna ideja za okusno družinsko kosilo

Če imate radi okus sarme, a se vam ne ljubi ukvarjati z dolgotrajnim zavijanjem zelja, je ta lenobna sarma kot nalašč za vas. Gre za preprosto zapečeno jed iz riža, svežega zelja in mletega mesa, ki združuje vse okuse priljubljene klasike, priprava pa je veliko hitrejša in enostavnejša.

Jed je odlična izbira za družinsko kosilo med tednom ali ob koncu tedna , saj je pripravljena v dobri uri, navdušila pa bo tudi tiste, ki sicer niso največji ljubitelji kislega zelja.

Vse sestavine preprosto zložite v pekač, obložite z mocarelo in uživajte v odlični jedi iz pečice, ki navduši celo družino.

Najprej se na olju prepražita čebula in mleto meso, nato pa v ponev dodamo paradižnik in papriko v prahu. Poljubno začinimo in kuhljamo 15 minut.

Posebej se skuha riž, ki se vmeša v mesno omako, na krpice narezano zelje pa se na hitro poduši na maščobi, da se malenkost zmehča.

V pekač najprej dodamo eno tretjino riža z mesom in po vrhu razporedimo polovico zelja. Nadaljujemo z drugo tretjino riža in preostankom zelja. Zaključimo z zadnjo plastjo mesa z rižem.

Zloženko najprej pečemo pokrito 30 minut, nato pa po vrhu potrosimo naribano mocarelo in jo odkrito pečemo še toliko časa, da se sir stopi in zlato rjavo zapeče.

Rezultat je okusna, nasitna in zelo sočna jed iz pečice, ki spominja na sarmo, le da je priprava precej manj zamudna.