Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi

Lazanja je ena tistih jedi, ki se ji le stežka upremo, a njena priprava je lahko precej zamudna. Kuhanje mesne omake, priprava bešamela in skrbno zlaganje plasti zahtevajo nekaj časa, po kosilu pa nas pogosto čaka še kup umazane posode. A obstaja tudi precej preprostejša različica, ki je kot nalašč za dni, ko si zaželimo nekaj domačega in nasitnega, ne da bi v kuhinji preživeli preveč časa.

Pri tej lazanji večino priprave opravimo kar v eni ponvi ali loncu. Mleto meso in zelenjavo združimo v okusni paradižnikovi omaki, vanjo potopimo natrgane lističe testa, po vrhu razporedimo mocarelo in parmezan ter vse skupaj potisnemo v pečico. Rezultat je slastna, sočna jed s stopljenim sirom, ki spominja na klasično lazanjo, le da je njena priprava precej preprostejša.

icon-expand Vse pripravimo v eni ponvi, nato pa delo dokonča pečica. FOTO: Su.S.

Kakšno posodo uporabiti za pripravo lazanje?

Za pripravo potrebujemo globljo ponev z ognjevarnim ročajem, ki jo lahko po pripravi omake prestavimo neposredno v pečico. Če takšne ponve nimamo, lahko uporabimo tudi ognjevaren lonec, primeren za uporabo v pečici. Pomembno je, da posoda nima plastičnih ali drugih delov, ki ne prenesejo visokih temperatur. Tako bomo celotno jed pripravili v eni posodi, zato bo po kosilu tudi manj pomivanja.

Sestavine:

- 50 g pancete - 3 šalotke - 3 korenčki - 2 stroka česna - olivno olje - 500 g mlete govedine - 400 ml paradižnikove omake z baziliko - 2 dl jušne osnove ali vode - 1 žlička origana - 1 žlička peteršilja - 1/2 žličke timijana - 1/2 žličke majarona - 100 g kremnega sira - 150 g svežih lističev za lazanjo - 250 g bivolje mocarele - 30 g ribanega parmezana - sveža bazilika za serviranje (po želji)

V receptu so uporabljeni sveži lističi, ki jih lahko nadomestite tudi s suhimi listi za lazanjo. V tem primeru priporočamo, da jih predhodno na hitro skuhate v vreli vodi, da se nekoliko zmehčajo, nato pa jih natrgate na manjše kose in potopite v omako. Tako boste poskrbeli, da bodo med peko lepo zmehčani in ne bodo ostali trdi.

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija. 2. Panceto narežemo na majhne koščke. Šalotke olupimo in sesekljamo, korenje očistimo in narežemo na majhne kocke, česen pa olupimo ter drobno sesekljamo. 3. V ognjevarni ponvi ali loncu segrejemo malce olivnega olja. Na srednjem ognju v 2 minutah popražimo slanino. Dodamo šalotko in korenje ter pražimo 5 minut. 5. Dodamo česen in takoj ko zadiši, še mleto meso. Med mešanjem pražimo 5 minut, da se meso obarva, nato dodamo origano, peteršilj, timijan in majaron ter premešamo. 6. Zalijemo s paradižnikovo omako in osnovo (ali vodo). Kuhljamo 10 minut, nato vmešamo kremni sir in odstavimo z ognja.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 3 Lazanja iz ene ponve





7. Lističe testa natrgamo na tri ali štiri kose in jih potopimo v omako, pri čemer si lahko pomagamo z žlico. Pod in med testo potisnemo polovico natrgane mocarele. 8. Po vrhu razporedimo preostanek mocarele in potresemo s parmezanom. 9. Pečemo 25 minut, po peki pa pustimo stati 5 minut. Po želji serviramo s svežimi lističi bazilike.

icon-expand Ta enostavna jed iz ene ponve bo navdušila vso družino in postala vaš najljubši recept. FOTO: Su.S.