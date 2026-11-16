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Lazanja iz ene ponve
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Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi

Lazanjo lahko pripravimo tudi precej hitreje in z manj umazane posode. V tej različici mesno omako in koščke testenin pripravimo kar v eni ponvi, nato dodamo mocarelo in parmezan ter vse skupaj zapečemo v pečici. Preprosta ideja za okusno kosilo, ki bo bo navdušilo vse zbrane za mizo.

Su.S. , M.J.
16. 11. 2026 04.00
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Lazanja je ena tistih jedi, ki se ji le stežka upremo, a njena priprava je lahko precej zamudna. Kuhanje mesne omake, priprava bešamela in skrbno zlaganje plasti zahtevajo nekaj časa, po kosilu pa nas pogosto čaka še kup umazane posode. A obstaja tudi precej preprostejša različica, ki je kot nalašč za dni, ko si zaželimo nekaj domačega in nasitnega, ne da bi v kuhinji preživeli preveč časa.

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Pri tej lazanji večino priprave opravimo kar v eni ponvi ali loncu. Mleto meso in zelenjavo združimo v okusni paradižnikovi omaki, vanjo potopimo natrgane lističe testa, po vrhu razporedimo mocarelo in parmezan ter vse skupaj potisnemo v pečico. Rezultat je slastna, sočna jed s stopljenim sirom, ki spominja na klasično lazanjo, le da je njena priprava precej preprostejša.

Vse pripravimo v eni ponvi, nato pa delo dokonča pečica.
Vse pripravimo v eni ponvi, nato pa delo dokonča pečica. FOTO: Su.S.

Kakšno posodo uporabiti za pripravo lazanje?

Za pripravo potrebujemo globljo ponev z ognjevarnim ročajem, ki jo lahko po pripravi omake prestavimo neposredno v pečico. Če takšne ponve nimamo, lahko uporabimo tudi ognjevaren lonec, primeren za uporabo v pečici. Pomembno je, da posoda nima plastičnih ali drugih delov, ki ne prenesejo visokih temperatur. Tako bomo celotno jed pripravili v eni posodi, zato bo po kosilu tudi manj pomivanja.

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Sestavine:

- 50 g pancete

- 3 šalotke

- 3 korenčki

- 2 stroka česna

- olivno olje

- 500 g mlete govedine

- 400 ml paradižnikove omake z baziliko

- 2 dl jušne osnove ali vode

- 1 žlička origana

- 1 žlička peteršilja

- 1/2 žličke timijana

- 1/2 žličke majarona

- 100 g kremnega sira

- 150 g svežih lističev za lazanjo

- 250 g bivolje mocarele

- 30 g ribanega parmezana

- sveža bazilika za serviranje (po želji)

V receptu so uporabljeni sveži lističi, ki jih lahko nadomestite tudi s suhimi listi za lazanjo. V tem primeru priporočamo, da jih predhodno na hitro skuhate v vreli vodi, da se nekoliko zmehčajo, nato pa jih natrgate na manjše kose in potopite v omako. Tako boste poskrbeli, da bodo med peko lepo zmehčani in ne bodo ostali trdi.

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija.

2. Panceto narežemo na majhne koščke. Šalotke olupimo in sesekljamo, korenje očistimo in narežemo na majhne kocke, česen pa olupimo ter drobno sesekljamo.

3. V ognjevarni ponvi ali loncu segrejemo malce olivnega olja. Na srednjem ognju v 2 minutah popražimo slanino. Dodamo šalotko in korenje ter pražimo 5 minut.

5. Dodamo česen in takoj ko zadiši, še mleto meso. Med mešanjem pražimo 5 minut, da se meso obarva, nato dodamo origano, peteršilj, timijan in majaron ter premešamo.

6. Zalijemo s paradižnikovo omako in osnovo (ali vodo). Kuhljamo 10 minut, nato vmešamo kremni sir in odstavimo z ognja.

7. Lističe testa natrgamo na tri ali štiri kose in jih potopimo v omako, pri čemer si lahko pomagamo z žlico. Pod in med testo potisnemo polovico natrgane mocarele.

8. Po vrhu razporedimo preostanek mocarele in potresemo s parmezanom.

9. Pečemo 25 minut, po peki pa pustimo stati 5 minut. Po želji serviramo s svežimi lističi bazilike.

Ta enostavna jed iz ene ponve bo navdušila vso družino in postala vaš najljubši recept.
Ta enostavna jed iz ene ponve bo navdušila vso družino in postala vaš najljubši recept. FOTO: Su.S.
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