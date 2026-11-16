Lazanja brez zamudnega zlaganja plasti: Kosilo, ki ga pripravimo v eni ponvi

Lazanja je ena tistih jedi, ki se ji le stežka upremo, a njena priprava je lahko precej zamudna. Kuhanje mesne omake, priprava bešamela in skrbno zlaganje plasti zahtevajo nekaj časa, po kosilu pa nas pogosto čaka še kup umazane posode. A obstaja tudi precej preprostejša različica, ki je kot nalašč za dni, ko si zaželimo nekaj domačega in nasitnega, ne da bi v kuhinji preživeli preveč časa.
Pri tej lazanji večino priprave opravimo kar v eni ponvi ali loncu. Mleto meso in zelenjavo združimo v okusni paradižnikovi omaki, vanjo potopimo natrgane lističe testa, po vrhu razporedimo mocarelo in parmezan ter vse skupaj potisnemo v pečico. Rezultat je slastna, sočna jed s stopljenim sirom, ki spominja na klasično lazanjo, le da je njena priprava precej preprostejša.
Kakšno posodo uporabiti za pripravo lazanje?
Za pripravo potrebujemo globljo ponev z ognjevarnim ročajem, ki jo lahko po pripravi omake prestavimo neposredno v pečico. Če takšne ponve nimamo, lahko uporabimo tudi ognjevaren lonec, primeren za uporabo v pečici. Pomembno je, da posoda nima plastičnih ali drugih delov, ki ne prenesejo visokih temperatur. Tako bomo celotno jed pripravili v eni posodi, zato bo po kosilu tudi manj pomivanja.
Sestavine:
- 50 g pancete
- 3 šalotke
- 3 korenčki
- 2 stroka česna
- olivno olje
- 500 g mlete govedine
- 400 ml paradižnikove omake z baziliko
- 2 dl jušne osnove ali vode
- 1 žlička origana
- 1 žlička peteršilja
- 1/2 žličke timijana
- 1/2 žličke majarona
- 100 g kremnega sira
- 150 g svežih lističev za lazanjo
- 250 g bivolje mocarele
- 30 g ribanega parmezana
- sveža bazilika za serviranje (po želji)
Priprava:
1. Pečico segrejemo na 175 stopinj Celzija.
2. Panceto narežemo na majhne koščke. Šalotke olupimo in sesekljamo, korenje očistimo in narežemo na majhne kocke, česen pa olupimo ter drobno sesekljamo.
3. V ognjevarni ponvi ali loncu segrejemo malce olivnega olja. Na srednjem ognju v 2 minutah popražimo slanino. Dodamo šalotko in korenje ter pražimo 5 minut.
5. Dodamo česen in takoj ko zadiši, še mleto meso. Med mešanjem pražimo 5 minut, da se meso obarva, nato dodamo origano, peteršilj, timijan in majaron ter premešamo.
6. Zalijemo s paradižnikovo omako in osnovo (ali vodo). Kuhljamo 10 minut, nato vmešamo kremni sir in odstavimo z ognja.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Su.S.
- FOTO: Su.S.
7. Lističe testa natrgamo na tri ali štiri kose in jih potopimo v omako, pri čemer si lahko pomagamo z žlico. Pod in med testo potisnemo polovico natrgane mocarele.
8. Po vrhu razporedimo preostanek mocarele in potresemo s parmezanom.
9. Pečemo 25 minut, po peki pa pustimo stati 5 minut. Po želji serviramo s svežimi lističi bazilike.