Pomladna skleda s šparglji
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele

Po praznikih si telo pogosto zaželi lažje hrane. Zbrali smo pet okusnih in preprostih pomladnih jedi, ki temeljijo na zelenjavi, so lahkotne, a še vedno nasitne.

M.J.
08. 04. 2026 04.00

Po prazničnih dneh, polnih bogatih jedi, si marsikdo zaželi nekoliko lažjega in bolj uravnoteženega jedilnika. To ne pomeni odrekanja ali strogih diet, temveč preprosto vrnitev k bolj sveži, sezonski in raznoliki prehrani, ki telesu dobro dene.

Pomlad je za to idealen čas, saj narava ponuja obilico svežih sestavin, iz katerih lahko pripravimo lahke, a okusne obroke. Zelenjavne juhe, preproste zelenjavne jedi, barvite solate in solatne sklede, lahke testenine in jedi iz sezonskih sestavin so odlična izbira, ko si želimo nekaj nasitnega, a ne pretežkega.

V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki so kot nalašč za dni po praznikih. So preprosti za pripravo, polni okusa in ravno prav lahki, da se boste po obroku počutili prijetno in brez občutka teže.

Špargljevo bučkina juha s proseno kašo
Špargljeva juha s proseno kašo

Hitro pripravljena gosta pomladna juha, ki ima tudi zdravilne in 'čistilne' učinke na organizem. Recept je TUKAJ.

Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice
Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice

Sočen lososov file s hrustljavo aromatično skorjico, pečen skupaj z zelenjavo, je odlična izbira za hitro in okusno kosilo. Jed dopolni sveža jogurtova omaka, ki poskrbi za ravnotežje okusov. Preprost recept, pripravljen brez zapletov, a z odličnim rezultatom. Recept je TUKAJ.

Pomladna skleda s šparglji
Pomladna skleda s šparglji

Brezmesni obrok, ki ga morate uvrstiti na pomladni jedilnik. Poln svežih in zdravih sestavin, nasiten, a hkrati prijetno osvežilen, za kar poskrbi odličen preliv. Recept je TUKAJ.

Solata iz zelja, korenja, peteršilja in semen
Razstrupljevalna solata

Sveža in lahkotna solata, polna barvite zelenjave in semen ter zdravega preliva iz limone in ingverja, telesu po obilnejših obrokih resnično dobro dene. Osvežilna kombinacija sestavin poskrbi za lahkoten, a hranljiv obrok. Recept je TUKAJ.

Pražen riž z zelenjavo in jajcem
Pražen riž z zelenjavo in jajcem

Preprost in hitro pripravljen obrok, ki združuje riž, zelenjavo in jajce v okusno in nasitno jed. Odličen način, kako na hiter in enostaven način iz nekaj osnovnih sestavin ustvariti lahek, polnovreden obrok. Recept je TUKAJ.

