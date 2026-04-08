Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele

Po prazničnih dneh, polnih bogatih jedi, si marsikdo zaželi nekoliko lažjega in bolj uravnoteženega jedilnika. To ne pomeni odrekanja ali strogih diet, temveč preprosto vrnitev k bolj sveži, sezonski in raznoliki prehrani, ki telesu dobro dene.
Pomlad je za to idealen čas, saj narava ponuja obilico svežih sestavin, iz katerih lahko pripravimo lahke, a okusne obroke. Zelenjavne juhe, preproste zelenjavne jedi, barvite solate in solatne sklede, lahke testenine in jedi iz sezonskih sestavin so odlična izbira, ko si želimo nekaj nasitnega, a ne pretežkega.
V nadaljevanju smo zbrali pet receptov, ki so kot nalašč za dni po praznikih. So preprosti za pripravo, polni okusa in ravno prav lahki, da se boste po obroku počutili prijetno in brez občutka teže.
Špargljeva juha s proseno kašo
Hitro pripravljena gosta pomladna juha, ki ima tudi zdravilne in 'čistilne' učinke na organizem. Recept je TUKAJ.
Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice
Sočen lososov file s hrustljavo aromatično skorjico, pečen skupaj z zelenjavo, je odlična izbira za hitro in okusno kosilo. Jed dopolni sveža jogurtova omaka, ki poskrbi za ravnotežje okusov. Preprost recept, pripravljen brez zapletov, a z odličnim rezultatom. Recept je TUKAJ.
Pomladna skleda s šparglji
Brezmesni obrok, ki ga morate uvrstiti na pomladni jedilnik. Poln svežih in zdravih sestavin, nasiten, a hkrati prijetno osvežilen, za kar poskrbi odličen preliv. Recept je TUKAJ.
Razstrupljevalna solata
Sveža in lahkotna solata, polna barvite zelenjave in semen ter zdravega preliva iz limone in ingverja, telesu po obilnejših obrokih resnično dobro dene. Osvežilna kombinacija sestavin poskrbi za lahkoten, a hranljiv obrok. Recept je TUKAJ.
Pražen riž z zelenjavo in jajcem
Preprost in hitro pripravljen obrok, ki združuje riž, zelenjavo in jajce v okusno in nasitno jed. Odličen način, kako na hiter in enostaven način iz nekaj osnovnih sestavin ustvariti lahek, polnovreden obrok. Recept je TUKAJ.