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Krompirjeva solata z jogurtom in gorčičnimi semeni
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Popolna priloga za piknike: krompirjeve solate, ki pogosto zasenčijo meso z žara

Krompirjeva solata je ena najbolj priljubljenih prilog na piknikih in jedeh z žara. Od klasičnih receptov s čebulo do sodobnejših različic z jogurtom, gorčico ali pisano zelenjavo – na kup smo zbrali nekaj odličnih idej, ki bodo navdušile vse zbrane za mizo.

M.J.
11. 06. 2026 04.00

Ko govorimo o piknikih in jedeh z žara, večina najprej pomisli na čevapčiče, pleskavice, perutničke ali ražnjiče. A izkušeni ljubitelji žara vedo, da so prav priloge pogosto tiste, ki zaokrožijo celoten obrok. Med njimi ima posebno mesto krompirjeva solata, ki že desetletja velja za eno najbolj priljubljenih spremljevalk mesa, rib in zelenjave z žara.

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Njena prednost je predvsem vsestranskost. Pripravimo jo lahko na nešteto načinov – od klasične različice s čebulo in kisom do sodobnejših receptov z jogurtovimi prelivi, gorčico, slanino ali svežo sezonsko zelenjavo. Poleg tega jo lahko pripravimo vnaprej, kar je pri organizaciji piknikov še posebej priročno.

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V nadaljevanju predstavljamo sedem odličnih receptov za krompirjeve solate, ki se odlično podajo k jedem z žara in pogosto poberejo prav toliko pohval kot glavna jed.

Krompirjeva solata
Krompirjeva solata FOTO: Shutterstock

Krompirjeva solata s čebulo

Preprost recept, ki ga pozna skoraj vsaka družina. Kuhan krompir, čebula, kis, olje in poljubni dodatki ustvarijo brezčasno prilogo, ki se odlično ujema z mesom z žara in pečenimi ribami. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva solata s kumarami
Krompirjeva solata s kumarami FOTO: Su.S.

Krompirjeva solata s kumarami

Osvežilna kombinacija krompirja in kumar je kot nalašč za vroče poletne dni. Kumare poskrbijo za prijetno svežino in hrustljavost, bogat preliv z dodatkom bučnega olja pa lepo dopolni okus krompirja. Takšna solata se še posebej dobro poda k ribam in jedem z žara. Recept je TUKAJ.

Poletna krompirjeva solata

Barvita različica krompirjeve solate, obogatena s sezonsko zelenjavo, kot so paprika, mlada čebula in redkvice. Zaradi pisanih sestavin je privlačna na pogled, hkrati pa čudovito kremasta in polna poletnih okusov. Pripravo si lahko ogledate v zgornjem videu, cel recept pa najdete TUKAJ.

Krompirjeva solata z mladim krompirjem
Krompirjeva solata z mladim krompirjem FOTO: Adobe Stock

Krompirjeva solata z mladim krompirjem

Ko je na voljo mladi krompir, ga je škoda uporabiti le kot prilogo. Zaradi tanke lupine in nežnega okusa je odlična osnova za preprosto krompirjevo solato, ki jo lahko dopolnimo s svežimi zelišči, koprcem, drobnjakom ali peteršiljem. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva solata s čebulo in slanino
Krompirjeva solata s čebulo in slanino FOTO: Su.S.

Krompirjeva solata s čebulo in slanino

Za vse, ki imajo radi nekoliko bolj izrazite okuse. Hrustljavo popečena slanina in čebula ustvarita bogato in nasitno kombinacijo, ki se odlično poda k mesu z žara. To je ena tistih različic, ki pogosto izgine z mize med prvimi. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva solata z jogurtom in gorčičnimi semeni
Krompirjeva solata z jogurtom in gorčičnimi semeni FOTO: Shutterstock

Krompirjeva solata z jogurtom in gorčico

Če želite nekoliko lažjo alternativo majoneznim prelivom, je kombinacija jogurta in gorčice odlična izbira. Preliv je kremast, a hkrati osvežilen, rahla pikantnost gorčice pa lepo poudari okus krompirja. Recept je TUKAJ.

Krompirjeva solata
Krompirjeva solata FOTO: Shutterstock

Nemška krompirjeva solata

Švabi, prebivalci pokrajine na jugozahodu Nemčije, pri pripravi krompirjeve solate ne uporabljajo majoneze ali kisle smetane, ampak topel krompir prelijejo s čisto govejo juho, ki solati doda odličen okus in sočnost, poskrbi pa tudi za bolj kremasto teksturo. Kako se pripravi slavna švabska krompirjeva solata, preverite TUKAJ.

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