Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar

Zapečene testenine so ena tistih jedi, ki združujejo vse, kar si želimo od domačega obroka: enostavno pripravo, bogat okus in občutek, da smo naredili nekaj res posebnega. Med njimi so zapečeni ravioli v zadnjih letih postali pravi hit, saj združujejo priročnost že pripravljenih testenin z razkošnim, kremastim nadevom in sirom, ki se v pečici stopi v popolno zapečeno plast.

Največja prednost te jedi je, da ne zahteva predhodnega kuhanja raviolov. Sveži ravioli gredo neposredno iz embalaže v pekač, kjer se med peko sami skuhajo v omaki in hkrati vpijejo vse okuse česna, začimb, paradižnikove omake in špinače. Rezultat je bogata, nasitna jed, ki deluje, kot da bi jo naročili v italijanski restavraciji, a jo lahko brez težav pripravimo doma.

icon-expand Zapečeni ravioli so idealni za dni, ko želimo nekaj toplega, okusnega in razkošnega, brez dolge priprave. FOTO: Shutterstock

Osnova recepta je preprosta: dobra marinara ali paradižnikova omaka, sveži ravioli (najpogosteje s sirovim nadevom), čebula, česen in špinača. Vse skupaj pa zaokrožita mocarela in parmezan, ki poskrbita za tisto značilno, raztegljivo, zlato zapečeno skorjico.

Zapečeni ravioli s špinačo v paradižnikovi omaki

Sestavine: - oljčno olje - 1/2 čebule (drobno sesekljane) - 3 stroki česna (sesekljani) - 1 čajna žlička italijanske začimbne mešanice (po želji) - 600 g paradižnikove (marinara) omake - sol in poper (po okusu) - 500 g svežih sirovih raviolov - 120 g sveže špinače (grobo narezane) - 2 skodelici naribane mocarele - 25 g naribanega parmezana (+ dodatno za posip) - sveža bazilika (po želji) Priprava: Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija in pripravimo pekač (približno 23 x 33 cm). V večji ponvi segrejemo olivno olje. Dodamo čebulo in jo zlato rumeno popražimo. Dodamo česen in začimbe ter pražimo še približno minuto, da zadiši. Vmešamo paradižnikovo omako, malo vode (približno 1/2 skodelice), sol in poper. Kuhamo 5 minut, da se okusi povežejo. Na dno pekača razporedimo malo omake, po kateri potrosimo špinačo. Dodamo polovico raviolov, del omake in nekaj mocarele. Dodamo preostale raviole, preostanek omake in mocarelo. Na vrh potresemo parmezan. Pekač pokrijemo z aluminijasto folijo in jed pečemo v ogreti pečici 20 minut. Nato folijo odstranimo in pečemo še približno 20 minut, da se sir lepo zapeče in začne brbotati. Pred serviranjem po želji dodamo svežo baziliko in še malo parmezana.

Zakaj ta jed vedno uspe?

Zapečeni ravioli so idealni za dni, ko želimo nekaj toplega, okusnega in razkošnega, brez dolge priprave. Vse se speče v enem pekaču, okusi pa se med peko povežejo v gosto, kremasto jed, ki je še naslednji dan pogosto še boljša.

icon-expand Zapečeni ravioli v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

Ideje za okusne različice

Če želite jed prilagoditi svojemu okusu ali sestavinam, ki jih imate doma, obstaja več odličnih različic. Lahko uporabite mleto meso in pripravite bolj "lazanja" različico, ali pa slanino, gobe in čebulo za bolj intenziven, dimljen okus. Ljubitelji lažjih jedi lahko posežejo po mediteranski kombinaciji s češnjevim paradižnikom, papriko in olivami, medtem ko je zelo priljubljena tudi preprosta sirova verzija brez zelenjave, ki je še posebej kremasta in nežna. Če želite nekaj bolj pikantnega, lahko dodate chorizo ali feferone, za zelenjavno različico pa se odlično obnesejo bučke, paprika in koruza. Povsem drugačno, a zelo priljubljeno različico dobite tudi tako, da paradižnikovo omako zamenjate s smetanovo osnovo, kar ustvari bogato, kremno verzijo jedi.