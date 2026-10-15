Ko je hladilnik skoraj prazen: preprosta jed iz jajc in čebule, ki nas reši lakote

Včasih za dobro kosilo ne potrebujemo dolgega seznama sestavin ali zapletenega recepta. Dovolj je nekaj jajc, čebula, malo oljčnega olja in začimbe, ki jih imamo skoraj vedno v kuhinji. Iz njih lahko pripravimo preprosto, a okusno italijansko jed, ki je kot nalašč za dni, ko je hladilnik skoraj prazen, časa za kuhanje pa nimamo veliko.

Gre za frittato di cipolle, italijansko jajčno omleto s čebulo, ki izhaja iz preproste domače kuhinje. Njena največja prednost je prav skromnost: nekaj cenovno dostopnih sestavin se ob pravilni pripravi spremeni v nasiten obrok, ki ga lahko ponudimo za kosilo ali večerjo. Poleg tega recept omogoča številne prilagoditve, zato lahko jed obogatimo tudi s sestavinami, ki jih najdemo v hladilniku.

icon-expand V Italiji jo pogosto ponudijo kot samostojno jed, zraven pa postrežejo kos domačega kruha in preprosto solato. FOTO: Adobe Stock

Frittata di cipolle: italijanska klasika iz skromnih sestavin

Fritata je ena od značilnih jedi italijanske kuhinje. Po videzu nekoliko spominja na omleto, vendar se od klasične francoske omlete razlikuje po pripravi: jajčno zmes z dodatki spečemo v debelejši plasti in jo praviloma obrnemo, da se zapeče še na drugi strani. V Italiji poznajo številne različice, pripravljene z zelenjavo, sirom, krompirjem, mesninami ali celo ostanki testenin. Frittata di cipolle, torej fritata s čebulo, je povezana predvsem s preprosto kmečko kuhinjo. Včasih so bile jajca in čebula dostopne sestavine, iz katerih so gospodinjstva lahko pripravila hranljiv obrok brez večjih stroškov. Jed je posebej uveljavljena tudi v neapeljski kulinarični tradiciji, vendar so različice čebulne fritate razširjene po vseh delih Italije. Prav v tem je njen čar: recept ne zahteva posebnih sestavin, temveč predvsem nekaj potrpežljivosti pri pripravi čebule. Ta se med počasnim praženjem zmehča in razvije prijetno sladek okus, ki se odlično ujame z jajci.

Katere sestavine potrebujemo?

Za osnovno različico potrebujemo le nekaj sestavin: - jajca, - čebulo, - oljčno olje, - sol in sveže mleti črni poper.

celoten postopek priprave fritate s čebulo si preberite v receptu, ki ga najdete Natančne količine sestavin insi preberite v receptu, ki ga najdete TUKAJ

Če želimo ohraniti recept čim bolj preprost, lahko sir in druge dodatke povsem izpustimo. V nekaterih italijanskih različicah jajčni zmesi dodajo nariban parmezan ali sir grana padano, ki poskrbita za izrazitejši okus. Dobro se obnesejo tudi sveža zelišča, na primer peteršilj, majaron, timijan ali žajbelj. Pri izbiri čebule lahko uporabimo belo, rumeno ali rdečo. Pomembneje od njene barve je, da jo narežemo na tanke rezine in počasi zmehčamo. Če jo pražimo prehitro na previsoki temperaturi, lahko porjavi ali se zažge, namesto da bi postala mehka in prijetno sladka.

Kako lahko fritato še obogatimo?

Osnovni recept je odlična rešitev, ko imamo doma le nekaj živil, vendar ga lahko preprosto prilagodimo. Če želimo bolj nasiten obrok, dodamo na tanke rezine narezan kuhan krompir. Če imamo v hladilniku še kakšen ostanek zelenjave, ga lahko prav tako uporabimo. Fritati se lepo podajo na primer paprika, bučke ali špinača. Nekatere različice vsebujejo tudi tuno ali koščke pancete, vendar to niso nujne sestavine – bistvo jedi je prav v tem, da je dobra tudi brez njih. Pri dodatkih velja preprosto pravilo: ne pretiravajmo s količino, saj morajo jajca sestavine povezati v enotno jed, čebula pa naj ostane v ospredju.

icon-expand Priprava fritate se začne s praženjem čebule v ponvi. FOTO: Shutterstock

Priprava je preprosta, najpomembnejša pa je čebula

Čebulo najprej olupimo, narežemo na tanke rezine in jo na malo oljčnega olja počasi pražimo, da se zmehča. Medtem v skledi razžvrkljamo jajca ter jih začinimo s soljo in poprom. Ko je čebula pripravljena, jo prelijemo z jajci. Fritato pokrito pečemo na zmernem ognju, dokler se spodnja stran ne učvrsti, nato jo previdno obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pomembno je, da temperature ne nastavimo previsoko, saj želimo, da se jajca enakomerno skuhajo, ne da bi se površina prehitro zapekla.

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Kako Italijani postrežejo čebulno fritato?

Ena od prednosti fritate je, da jo lahko postrežemo na več načinov. Sveže pripravljena je odlična še topla, okusna pa je tudi pri sobni temperaturi. Zato ni primerna le za hitro kosilo ali večerjo, temveč tudi za malico, piknik ali pogostitev, pri kateri želimo ponuditi nekaj preprostega, kar lahko pripravimo vnaprej. Fritato lahko narežemo tudi na manjše kose in jo ponudimo kot prigrizek na druženju ali samopostrežni mizi.

icon-expand Za izdatnejši obrok si fritato privoščimo s kruhom. FOTO: Shutterstock

V Italiji jo pogosto ponudijo kot samostojno jed, zraven pa postrežejo kos domačega kruha in preprosto solato. Tako nastane nezahteven obrok, ki ne potrebuje veliko dodatkov. Če želimo nekoliko bogatejšo različico, lahko dodamo pečeno zelenjavo ali drugo sezonsko prilogo. Posebej zanimiv način postrežbe je frittata panino – sendvič s fritato. Kos fritate položijo med dve rezini kruha ali v hrustljav kruhek, kar je praktična rešitev za malico na poti ali preprosto kosilo. Prav možnost, da jo jemo toplo ali hladno, je eden od razlogov, da je tako uporabna. Pripravimo jo lahko takrat, ko se nam mudi, jo vzamemo s seboj ali postrežemo kot del preprostega obroka. In ko je hladilnik skoraj prazen, je lahko že kombinacija jajc in čebule dovolj za okusno jed, ki dokazuje, da za dobro domače kosilo ne potrebujemo veliko.

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