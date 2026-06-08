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Piščanec z bučkami v omaki
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Kosilo, ki nasiti za več ur: pripravite ga iz samo 5 sestavin

Če iščete idejo za hitro, okusno in nasitno kosilo, ki ne zahteva dolgega nakupovalnega seznama, je ta recept odlična izbira. Sočen piščanec, sezonske bučke in grški jogurt ustvarijo lahkotno, a hkrati zelo nasitno jed, ki jo pripravite v manj kot pol ure.

M.J.
08. 06. 2026 04.00

Včasih za dober obrok ne potrebujemo dolgega seznama sestavin ali zapletenih kuharskih postopkov. Prav nasprotno – najboljše jedi pogosto nastanejo iz nekaj preprostih živil, ki jih imamo pogosto že doma. To še posebej velja poleti, ko si želimo lahkih, svežih in hitro pripravljenih obrokov.

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Tokrat predstavljamo recept, za katerega potrebujete le pet osnovnih sestavin: piščančje meso, bučke, grški jogurt, česen in oljčno olje. Rezultat je kremasto kosilo, bogato z beljakovinami, ki nasiti za več ur, a pri tem ne obremeni želodca.

Piščanec poskrbi za kakovostne beljakovine, bučke dodajo vlaknine, svežino in sezonski pridih, grški jogurt, ki prav tako vsebuje veliko beljakovin, pa ustvari prijetno kremasto omako brez uporabe smetane. Jed je odlična izbira za hitro kosilo, lahko večerjo ali celo obrok, ki ga pripravimo vnaprej za naslednji dan.

Eden tistih receptov, ki dokazujejo, da za okusno domače kosilo pogosto zadostuje le nekaj kakovostnih sestavin in dobra ideja.
Eden tistih receptov, ki dokazujejo, da za okusno domače kosilo pogosto zadostuje le nekaj kakovostnih sestavin in dobra ideja. FOTO: Shutterstock

Piščanec z bučkami in grškim jogurtom

Sestavine za 4 osebe:

- 500 g piščančjih prsi (brez kosti in kože)

- 2 srednje veliki bučki

- 200 g grškega jogurta

- 2 stroka česna (ali česen v prahu)

- 2 žlici oljčnega olja

Po okusu: sol, poper, sveža ali suha zelišča (peteršilj, drobnjak ali bazilika)

Priprava:

Piščančje prsi narežemo na manjše kose ter jih začinimo s soljo in poprom.

Bučki operemo in narežemo na kolobarje, polmesece ali manjše kocke. Česen olupimo in drobno sesekljamo.

V večji ponvi segrejemo oljčno olje in na njem popečemo piščanca. Pražimo približno 5 do 7 minut, da se lepo zapeče z vseh strani.

Dodamo bučke in česen (svež ali v prahu) ter vse skupaj pražimo še približno 5 minut, da se zelenjava nekoliko zmehča, a ostane prijetno čvrsta.

Ponev odstavimo z ognja in vmešamo grški jogurt. Dobro premešamo, da se sestavine povežejo v nežno kremasto omako. Po potrebi dodatno začinimo.

Jed potresemo s svežimi zelišči in takoj postrežemo.

Priprava poteka v eni ponvi, zato kasneje nimamo veliko dela s čiščenjem in pomivanjem.
Priprava poteka v eni ponvi, zato kasneje nimamo veliko dela s čiščenjem in pomivanjem. FOTO: Shutterstock

Ideje za postrežbo

Če želite nekoliko bolj nasiten obrok, lahko jed postrežete s polnozrnatim rižem, kuskusom, kvinojo, bulgurjem ali ješprenjem, ki poskrbijo za dodatno nasitnost in vlaknine. Odlično se poda tudi k pečenemu mlademu krompirju ali veliki skledi sezonske solate iz kumar, redkvic in zelene solate.

Za še več poletne svežine lahko pred serviranjem dodate malo limoninega soka ali nekaj naribane limonine lupinice, ki lepo poudari okus bučk in jogurtove omake.

To je eden tistih receptov, ki dokazujejo, da za okusno domače kosilo pogosto zadostuje le nekaj kakovostnih sestavin in dobra ideja.

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