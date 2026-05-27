Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa

Ena boljših rešitev za take dni so njoki iz pečice. Gre za jed, ki jo preprosto sestavimo na pekaču, damo v pečico in počakamo, da se okusi povežejo v nekaj res okusnega: njoki postanejo rahlo hrustljavi, dodatki, kot so zelenjava, meso ali kosi ribe, pa postanejo mehki in sočni. Po želji lahko po sestavinah proti koncu peke potrosimo še nariban sir, ki se v topli pečici stopi in hrustljavo zapeče.
Zakaj so njoki iz pečice odlična ideja?
Pri tej jedi:
- ni kuhanja vnaprej,
- umažete minimalno posode,
- vse se pripravi na enem pekaču,
- jed je zelo prilagodljiva in primerna tudi za vegetarijance in vegane, če ne uporabimo mesa.
S katerimi sestavinami lahko kombiniramo njoke?
Njoki so odlična osnova, saj se v pečici lepo povežejo z različnimi vrstami zelenjave (brokoli, bučke, paprika, čebula, gobe, češnjev paradižnik), sirov in dodatkov, kot so kosi piščanca, kosi ribe (npr. losos), olive, sušeni paradižniki, klobasa ali slanina.
Poljubno lahko sestavine začinimo še z začimbami, kot so česen, origano ali timijan, mleta paprika in čili za pikantno različico.
Če ne želite razmišljati, lahko preprosto izberete eno od teh preverjenih kombinacij:
Klasika: njoki + brokoli + češnjev paradižnik + feta
Mediteranska: njoki + čebula + bučke + paprika + feta + olivno olje
Mesna: njoki + kosi piščanca + rdeča čebula + parmezan
Ribja: njoki + špinača + kosi lososa + bučka
Pikantna: njoki + chorizo + paprika + čili + feta
Za navdih, kako si doma pripraviti okusne njoke z zelenjavo in feta sirom, zgolj sledite receptu, ki ga najdete TUKAJ.