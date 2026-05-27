Njoki z zelenjavo iz pečice
Kaj skuhati

Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa

Ko se nam ne ljubi kuhati, a si vseeno želimo nekaj dobrega, domačega in toplega, je pečica naš najboljši zaveznik. Takrat pride prav ideja za preprosto "vse na enem pekaču" kosilo, ki ne zahteva veliko dela, a ponudi poln okus in zadovoljstvo.

M.J.
27. 05. 2026 04.00

Ena boljših rešitev za take dni so njoki iz pečice. Gre za jed, ki jo preprosto sestavimo na pekaču, damo v pečico in počakamo, da se okusi povežejo v nekaj res okusnega: njoki postanejo rahlo hrustljavi, dodatki, kot so zelenjava, meso ali kosi ribe, pa postanejo mehki in sočni. Po želji lahko po sestavinah proti koncu peke potrosimo še nariban sir, ki se v topli pečici stopi in hrustljavo zapeče.

5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Njoki iz pečice so popolna izbira za dneve, ko želite nekaj "na hitro", a vseeno domače in okusno. FOTO: Shutterstock

Zakaj so njoki iz pečice odlična ideja?

Pri tej jedi:

- ni kuhanja vnaprej,

- umažete minimalno posode,

- vse se pripravi na enem pekaču,

- jed je zelo prilagodljiva in primerna tudi za vegetarijance in vegane, če ne uporabimo mesa.

Njoki z zelenjavo iz pečice FOTO: Shutterstock

S katerimi sestavinami lahko kombiniramo njoke?

Njoki so odlična osnova, saj se v pečici lepo povežejo z različnimi vrstami zelenjave (brokoli, bučke, paprika, čebula, gobe, češnjev paradižnik), sirov in dodatkov, kot so kosi piščanca, kosi ribe (npr. losos), olive, sušeni paradižniki, klobasa ali slanina.

Poljubno lahko sestavine začinimo še z začimbami, kot so česen, origano ali timijan, mleta paprika in čili za pikantno različico.

Če ne želite razmišljati, lahko preprosto izberete eno od teh preverjenih kombinacij:

Klasika: njoki + brokoli + češnjev paradižnik + feta

Mediteranska: njoki + čebula + bučke + paprika + feta + olivno olje

Mesna: njoki + kosi piščanca + rdeča čebula + parmezan

Ribja: njoki + špinača + kosi lososa + bučka

Pikantna: njoki + chorizo + paprika + čili + feta

Njoki iz pečice z zelenjavo in feta sirom FOTO: Su.S.

Za navdih, kako si doma pripraviti okusne njoke z zelenjavo in feta sirom, zgolj sledite receptu, ki ga najdete TUKAJ.

Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Super ideje za hitro in enostavno kosilo
