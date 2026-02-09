okusno.je
Testenine s pečeno feto
Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača

Če želite med tednom kuhati manj, a vseeno jesti raznoliko in okusno, so jedi iz enega pekača odlična rešitev. V tem članku predstavljamo pet idej za preprosta kosila, ki zahtevajo minimalno pripravo, malo posode in veliko okusa – popolna izbira za brezskrben teden.

M.J.
09. 02. 2026 04.00

Teden se pogosto začne z dobrimi nameni, a že po prvem dnevu ugotovimo, da za dolgotrajno kuhanje preprosto ni časa ali energije. Prav zato so hitro pripravljene jedi v enem pekaču postale nepogrešljiv del sodobne domače kuhinje. Manj pomivanja, manj razmišljanja in več časa zase, brez da bi se morali odpovedati okusnim in doma pripravljenim obrokom.

Kosila iz enega pekača so vsestranska, prilagodljiva in izjemno praktična. V isti posodi lahko združite meso, zelenjavo, ribe, krompir ali testenine, pečica pa poskrbi za vse ostalo. Takšni recepti so idealni za načrtovanje obrokov vnaprej, saj jih lahko pripravite za več dni, shranite ali pogrejete brez izgube okusa.

V nadaljevanju vam predstavljamo pet idej za kosila (ali večerje), ki vas bodo rešila vsakodnevnega vprašanja "kaj danes skuhati". Preprosti postopki, dostopne sestavine in zanesljiv rezultat so popolna kombinacija za teden brez stresa v kuhinji.

Piščanec s papriko in rižem v pečici
Piščanec s papriko in rižem v pečici FOTO: M.J.

Piščanec s papriko in rižem

Enostavna jed, ki bo navdušila vso družino, še zlasti pa tistega, ki jo bo skuhal, saj je njena priprava silno preprosta. Recept je TUKAJ.

Testenine s pečeno feto
Testenine s pečeno feto FOTO: Adobe Stock

Testenine s pečeno feto

Popularen recept, ki navdušuje ljubitelje testenin in hitro pripravljenih jedi. Zanj potrebujete zgolj nekaj znanih sestavin, najlepše pri vsem skupaj pa je, da bo priprava okusnega obroka od vas terjala zelo malo truda in napora. Med peko v pečici se bo iz fete in češnjevega paradižnika naredila zelo okusna, kremna omaka, ki jo boste morali samo zmešati s kuhanimi testeninami, ki ste jim za barvo in dodatno dozo vitaminov dodali tudi malo špinače. Recept je TUKAJ.

V pečici pečena vratovina s krompirjem
V pečici pečena vratovina s krompirjem FOTO: Thinkstock

V pečici pečena vratovina s krompirjem

Okusno in nasitno kosilo iz pečice, med pripravo katerega boste imeli dovolj časa, da še kaj postorite. Recept je TUKAJ.

Slana palačinka iz pečice z lososom in rukolo
Slana palačinka iz pečice z lososom in rukolo FOTO: Shutterstock

Palačinka iz pečice z lososom in rukolo

Priprava jedi je nadvse preprosta, saj moramo jajčno maso zgolj vliti v dobro segreto namaščeno ponev, nato pa delo namesto nas opravi pečica. Palačinka se med peko napihne, njeni robovi pa se pogosto tudi dvignejo nad stranice ponve, v kateri jo pripravljamo. Premazana s crème fraîche ali kremnim sirom ter obložena z dimljenim lososom in rukolo postane hitro, okusno in nasitno kosilo ali večerja. Recept je TUKAJ.

Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice
Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

Piščančja bedra z zelenjavo iz pečice

Piščančja bedra v marinadi iz javorjevega sirupa ali meda, pečena v enem pekaču skupaj s sladkim krompirjem in brstičnim ohrovtom. Zelenjavo lahko po potrebi tudi prilagodite stanju vašega hladilnika ali shrambe. Recept je TUKAJ.

