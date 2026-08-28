Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo

Poletje je bilo čudovito, toda po vseh solatah, hladnih juhah, testeninskih solatah in drugih lahkih jedeh se počasi prileže tudi kaj bolj konkretnega, toplega in zapečenega. Ko se temperature zvečer spustijo, je to znak, da lahko pečico končno spet brez slabe vesti prižgemo. In prav takrat se začnejo vračati jedi, na katere smo med vročinskim valom že nekoliko pozabili. Zapečene testenine, pite, zelenjavne jedi in sočne jedi iz enega pekača so spet videti veliko bolj privlačne. Pečica ima namreč posebno moč: ne poskrbi le za hrustljavo skorjico in lepo zapečene robove, ampak v nekaj minutah ustvari tudi tisti prijeten občutek domačnosti.

Konec avgusta in začetek septembra sta zato kot nalašč za počasen prehod iz lahkotnih poletnih jedi v bolj konkretne, tople obroke. Še vedno lahko izkoristimo zadnje paradižnike, jajčevce in drugo poletno zelenjavo, hkrati pa se na naših krožnikih že počasi pojavljajo gobe in bolj nasitne kombinacije. Če ste tudi vi komaj čakali, da bo zvečer dovolj hladno za prižig pečice, je tukaj sedem idej, s katerimi se boste v novo sezono podali na najbolj okusen način.

icon-expand Zelenjavna lazanja FOTO: Sanja Sirk

1. Zelenjavna lazanja

Zelenjavna lazanja je ena tistih jedi, ki jo lahko brez težav postavimo na mizo za vso družino. Plasti testenin, zelenjave, paradižnikove omake in sira se v pečici povežejo v sočno in dišečo jed, na vrhu pa nastane zlato zapečena skorjica. Odlična je tudi za dni, ko si želimo brezmesnega kosila, ki je kljub temu nasitno. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zapečene tortilje s piščancem, sirom in zelenjavo FOTO: Su.S.

2. Zapečene tortilje s piščancem

Tortilje so običajno sinonim za hitro pripravljeno večerjo, a v tej različici dobijo povsem nov značaj. Napolnimo jih s piščancem, zelenjavo in drugimi izbranimi dodatki, nato pa jih za nekaj minut potisnemo v pečico, da se vse skupaj lepo zapeče in sir stopi. Rezultat je hrustljav na robovih, sočen v notranjosti in idealen za sproščeno družinsko kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Pečene testenine Caprese FOTO: Su.S.

3. Pečene testenine Caprese

Priljubljeno solato Caprese poznamo vsi, toda kaj se zgodi, ko njene glavne sestavine prestavimo v pečico? Nastane preprosta in zelo okusna testeninska jed, v kateri se prepletajo paradižnik, mocarela in bazilika. Pečica poskrbi za stopljen sir in zapečene robove, zaradi česar je poletna klasika odlična tudi v topli različici. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jajčevci z rikotinim nadevom v paradižnikovi omaki FOTO: Shutterstock

4. Jajčevci z rikotinim nadevom v paradižnikovi omaki

Če želite izkoristiti še zadnje poletne jajčevce, je ta recept odlična izbira. Jajčevce napolnimo s kremastim rikotinim nadevom in jih spečemo v bogati paradižnikovi omaki. Jed je polna mediteranskih okusov, hkrati pa dovolj konkretna, da jo lahko postrežemo kot samostojno kosilo ali večerjo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Krompirjeva zloženka z mletim mesom in paradižnikom FOTO: Profimedia

5. Krompirjeva zloženka z mletim mesom in paradižnikom

Ko si zaželimo zares domačega in nasitnega kosila, težko zgrešimo s krompirjevo zloženko. Tanke plasti krompirja se prepletajo z mletim mesom in paradižnikom, vse skupaj pa se v pečici speče v okusno jed z zapečeno površino. To je eden tistih receptov, ki še posebej prijajo, ko se po poletni vročini končno nekoliko ohladi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Marinirani lignji s krompirjem v pečici FOTO: Sanja Sirk

6. Marinirani lignji s krompirjem v pečici

Za vse, ki tudi v hladnejših dneh ne želijo pozabiti na morske okuse, so marinirani lignji s krompirjem odlična izbira. Lignji se skupaj s krompirjem spečejo v pečici, pred tem pa jih obogatimo z aromatično marinado. Priprava je preprosta, rezultat pa je jed, ki je dovolj posebna za konec tedna in hkrati ne zahteva zapletenega kuhanja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Piščanec z gobami in smetano iz pečice FOTO: T.G.

7. Piščanec z gobami in smetano iz pečice

Gobe so eden prvih znanilcev jeseni, zato je ta jed kot nalašč za prehod v hladnejši del leta. Piščanec, krompir in gobe se v pečici povežejo s kremasto omako, ki poskrbi za bogat okus in sočnost. Recept je TUKAJ.