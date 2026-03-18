okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Ajdova enolončnica
Kaj skuhati

Ko se ohladi, to vsem paše: okusna enolončnica, ki pogreje telo

Odkrijte, kako pripraviti okusno ajdovo enolončnico, ki navduši s polnim okusom. Jed je nasitna, lahko prebavljiva in primerna za vse generacije – od majhnih otrok do starejših. Idealna za hladnejše dni, saj ne le poteši lakote, ampak tudi prijetno pogreje.

Sanja Sirk , M.J.
18. 03. 2026 04.00

Ajda je živilo, ki ga večinoma uporabljamo za pripravo okusne kaše, iz ajdove moke pa največkrat spečemo kruh ali pa palačinke. Če bi radi ponudbo okusnih jedi iz ajde še nekoliko nadgradili, vam toplo priporočamo, da preizkusite odlično ajdovo enolončnico. Recept nam je zaupala Sanja Sirk in zanjo pravi, da je to "jed, ki je ne boste zlahka pozabili, ko jo boste enkrat poskusili." Enolončnica je polna najrazličnejše zelenjave, zato je dišeča, aromatična in prijetno nasitna ter predstavlja odlično izbiro tako za kosilo kot tudi večerjo. "Ker je lahko prebavljiva, je primerna tudi za majhne otroke in starejše ljudi," dodaja Sirkova.

Okusna enolončnica z zelenjavo in ajdovo kašo je popolna izbira za družinsko kosilo ali večerjo.
Okusna enolončnica z zelenjavo in ajdovo kašo je popolna izbira za družinsko kosilo ali večerjo. FOTO: Sanja Sirk

Ker so pred nami nekoliko hladnejši dnevi, se nam zdi okusna in nasitna enolončnica iz ajdove kaše in zelenjave odlična izbira za potešitev lakote, saj nas enolončnica ne samo nahrani, ampak tudi prijetno pogreje. V nadaljevanju preverite, kako jo pripraviti kar doma.

Sestavine:

- 200 g ajdove kaše

- 1 manjša čebula

- 2 stroka česna

- 1 por

- 1 korenček

- pol manjše zelene (gomolj)

- 1 paradižnik

- 1 paprika

- 1 bučka

- 3 srednje veliki krompirji

- 100 g špinače (lahko zamrznjena)

- 2,5 l piščančje jušne osnove (za brezmesno različico lahko uporabite zelenjavno osnovo)

- par vejic peteršilja

- sol, poper, oljčno olje

Postopek priprave:

Čebulo očistimo in zrežemo na drobne kocke. Česen očistimo in drobno sesekljamo.

Korenček, krompir in gomoljno zeleno olupimo ter narežemo na kockice. Operemo in očistimo tudi preostalo zelenjavo ter jo narežemo na kockice.

Na oljčnem olju prepražimo čebulo, da postekleni. Dodamo česen in takoj, ko zadiši, dodamo ostalo narezano zelenjavo. Pražimo na majhnem ognju, da se zelenjava nekoliko zmehča.

Če želimo mesno enolončnico, lahko med praženjem zelenjave dodamo na drobno narezane kose mesa (piščanec, puran, teletina).

Dodamo še oprano ajdovo kašo in grobo nasekljano špinačo ter vse skupaj zalijemo z jušno osnovo. Kuhamo na nizkem ognju približno pol ure, največ 40 minut. Solimo in popramo po želji.

Enolončnica se bo med kuhanjem nekoliko zgostila, zato ni potrebe po dodatnem zgoščevanju. Če se nam zdi vseeno potrebno, lahko zmešamo dve žlički koruznega škroba z malo vode in s tem zgostimo jed.

Ko je enolončnica pripravljena, jo serviramo v globoke krožnike ali jušne skodelice in potresemo s sveže nasekljanim peteršiljem. Dober tek!

Enolončnico postrežemo s kruhom.
Enolončnico postrežemo s kruhom. FOTO: Sanja Sirk
Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
ajdova kaša ajdova enolončnica recept enolončnica z ajdovo kašo recept za enolončnico zdrava hrana zelenjavna enolončnica
