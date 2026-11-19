Ko se temperature spustijo, se na naših jedilnikih pogosto pojavita kislo zelje in kisla repa. Ti tradicionalni zimski živili največkrat povezujemo z joto, segedinom in drugimi enolončnicami, vendar ponujata precej več možnosti za ustvarjanje okusnih in nasitnih obrokov. Z malo domišljije ju lahko spremenimo v zanimive jedi, ki bodo popestrile tudi najbolj običajno kosilo.

Kislo zelje se odlično ujame z mesom, klobasami in krompirjem, zato ga lahko uporabimo za pripravo jedi iz pečice, ki ne zahtevajo zapletenih kuharskih postopkov. Nekoliko manj vsestranska je kisla repa, ki se odlično poda k mesu in krompirju, iz nje pa lahko pripravimo tudi tradicionalne jedi, kot je bujta repa. Če vam je torej zmanjkalo idej za zimsko kosilo ali bi radi nekoliko drugače uporabili sestavine, ki jih v tem obdobju pogosto najdemo v hladilniku, smo zbrali pet receptov, ki jih velja preizkusiti.

icon-expand Pečeno zelje z mletim mesom in rižem FOTO: iStock

1. Pečeno kislo zelje z mletim mesom in rižem

Kislo zelje, mleto meso in riž so odlična kombinacija za nasitno kosilo, ki spominja na priljubljene sarme, le da je priprava manj zamudna. Sestavine se med peko lepo povežejo, rezultat pa je okusna jed iz pečice, ki bo še posebej teknila v hladnejših dneh. Recept je TUKAJ.

icon-expand Vratovina s kislo repo in pire krompirjem iz pečice FOTO: Su.S.

2. Vratovina s kislo repo in krompirjevim pokrovom iz pečice

Sočna vratovina, prijetno kisla repa in zlato zapečen krompirjev pokrov ustvarijo kombinacijo, ki je kot nalašč za hladne dni. Gre za krepko domačo jed iz pečice, pri kateri se tradicionalne sestavine povežejo v nekoliko drugačno kosilo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Zapečeno kislo zelje s klobaso FOTO: Sanja Sirk

3. Zapečeno kislo zelje s klobasami

Če imate radi jedi na žlico in tradicionalne zimske okuse, vas bo navdušila tudi ta nekoliko drugačna različica. Kislo zelje in klobase se v pečici lepo zapečejo, okusi pa se prepletejo v preprosto, a zelo nasitno kosilo, ki ga postrežemo s pire krompirjem ali kosom domačega kruha. Recept je TUKAJ.

icon-expand Bujta repa FOTO: POP TV

4. Bujta repa

Bujta repa je ena tistih tradicionalnih slovenskih jedi, ki nas v hladnejšem delu leta vedno znova spomnijo na tradicionalno kuhinjo. Pripravljena iz kisle repe, prosene kaše in svinjskega mesa je nasitna, polnega okusa in odlična izbira za vse, ki prisegajo na preizkušene zimske klasike. Recept je TUKAJ.

icon-expand Krompirjev narastek s kislim zeljem FOTO: Profimedia

5. Krompirjev narastek s kislim zeljem

Kislo zelje lahko uporabimo tudi za pripravo zanimivih jedi brez klasične enolončnične osnove. V tem receptu se poveže s krompirjem, jajci in moko v okusnem in hitro pripravljenem narastku, ki ga spečemo v pečici. Preprosta kombinacija sestavin poskrbi za nasitno kosilo, ki ga lahko ponudimo kot samostojno jed ali prilogo. Recept je TUKAJ.