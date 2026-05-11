Testenine s tuno, kaprami in fižolom
Kaj skuhati

Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)

Se da jesti dobro z le nekaj evri na dan? Da – če veš, kako. S pametnim nakupovanjem, osnovnimi sestavinami in nekaj hitrimi recepti lahko tudi študenti brez težav pripravijo okusne, nasitne in raznolike obroke, ne da bi presegli dnevni proračun.

M.J.
11. 05. 2026 04.00

Če imaš občutek, da je zdrava in okusna hrana vedno draga, nisi edini. Študentski proračun hitro pokaže svoje meje – še posebej, ko pride do hrane. A resnica je, da lahko z malo organizacije in nekaj preprostimi triki ješ dobro, raznoliko in nasitno tudi za okoli 5 evrov na dan.

Ključ ni v tem, da kupuješ najcenejše instant rešitve, ampak da znaš kombinirati osnovne sestavine, izkoristiti akcije in kuhati pametno.

Za pripravo okusnih in hranljivih obrokov ne potrebuješ veliko časa in sestavin.
Za pripravo okusnih in hranljivih obrokov ne potrebuješ veliko časa in sestavin. FOTO: Adobe Stock

Osnovni triki, ki dejansko delujejo

1. Osredotoči se na "osnovna živila"

Testenine, tortilje, riž, krompir, jajca, stročnice (fižol, leča), konzerviran paradižnik in ribe ter sezonska zelenjava so tvoja baza. Ta živila so poceni, nasitna in jih lahko kombiniraš na 100 načinov.

2. Kuhaj za več obrokov

Namesto da kuhaš vsak dan znova, skuhaj enkrat večjo količino hrane in jo razdeli na 2–3 obroke. Tako prihraniš čas, denar in živce.

3. Akcije so tvoji najboljši prijatelji

Ko so določeni izdelki znižani (npr. meso, sir, avokado), kupi več in tisto, kar je hitro pokvarljivo, zamrzni. Tako si ustvariš zalogo za dni, ko nimaš idej ali denarja.

4. Ne podcenjuj "preprostih" jedi

Najboljše stvari so pogosto najbolj enostavne: hitra testeninska omaka, umešana jajca ali pečen krompir z dodatki so dobri primeri jedi, ki so hranljive in enostavne za pripravo.

5. Načrtuj vsaj približno

Ni treba komplicirati, ampak če imaš okviren načrt za 2–3 dni, boš kupil manj nepotrebnih stvari.

Namesto da kuhaš vsak dan znova, skuhaj enkrat večjo količino hrane in jo razdeli na 2–3 obroke. FOTO: Adobe Stock

5 idej za hitre in poceni obroke

1. Testenine s "študentsko" omako

Na olju popraži česen, dodaj paradižnikovo omako, začimbe in tuno (če jo imaš) ali malo sira. Zmešaj s kuhanimi testeninami in že imaš okusen in hranljiv obrok, ki ga lahko dopolniš še s skledo solate.

Cena: ~1–1,5 € na porcijo

2. Rižota iz ostankov

Najprej skuhaj riž. V ponvi na kančku olja na hitro popraži koščke piščanca. Dodaj svežo ali zamrznjeno zelenjavo in začimbe ter vse skupaj še malo popraži, da se zelenjava malenkost zmehča. Sestavine odrini na rob ponve in na sredino vlij razžvrkljano jajce. Ko se začne strjevati, ga zmešaj z mesom in zelenjavo. Na koncu primešaj še kuhan riž ter vse skupaj po želji dodatno začini. Rezultat je hiter, nasiten in poceni obrok.

Cena: ~2–3 €

Jajca si lahko pripraviš na 1001 način. FOTO: Shutterstock

3. Jajčna solata s skuto

Jajca so ena najbolj podcenjenih sestavin, saj so zelo hranljiva in vsestranska za pripravo. Iz njih lahko pripraviš okusno omleto ali šakšuko, za okusen in beljakovinsko bogat obrok pa se odlično obnese tudi jajčna solata s skuto, ki jo lahko preprosto poješ s kruhom ali pa si jo zaviješ v tortiljo.

Kuhana jajca z vilicami pretlači in jih zmešaj z narezanimi kumaricami, skuto, gorčico, soljo, poprom in kančkom kisa. Po želji lahko dodaš še malo narezane mlade čebulice ali peteršilja.

Cena: ~1,5 - 2 €

4. Hiter kari s čičeriko in sladkim krompirjem

V loncu segrej kanček olja ali kokosove maščobe. Dodaj česen, čebulo in nariban ingver ter sestavine na hitro popraži. Primešaj odcejeno čičeriko iz pločevinke, narezan sladki krompir in paradižnik v koščkih iz pločevinke. Vse skupaj dobro premešaj, nato pa zalij s kokosovim mlekom. Poljubno začini in kuhaj na srednji temperaturi približno 15 minut. Na koncu lahko dodaš še pest špinače. Za prilogo si skuhaj riž ali pa pripravljen kari pojej s kosom kruha.

Cena: ~1,5–2 €

Za zdrav in hranljiv obrok je odlična izbira okusen kari s čičeriko ali lečo. FOTO: Dreamstime

5. Tortilja ali "wrap iz hladilnika"

Uporabi tortiljo in jo napolni z ostanki (pečen piščanec ali bolonjska omaka, fižol ali leča, zelenjava, sir) ter hitro pogrej v ponvi. Zraven pripravi še jogurtovo omako iz grškega jogurta, česna in soli. Idealno za dni, ko moraš pojesti, kar je ostalo v hladilniku.

Cena: ~1,5–2 €

Kuhanje z majhnim proračunom ni omejitev, ampak bolj izziv – in z malo prakse postane presenetljivo enostavno. Ne gre za to, da bi jedel slabše, ampak da kuhaš pametneje. Ko enkrat osvojiš osnove, ugotoviš, da lahko z zelo malo denarja pripraviš čisto okusne in hranljive obroke.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
