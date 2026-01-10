Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?

Nedelja je za marsikoga edini dan v tednu, ko si lahko vzamemo več časa za kuhanje. Prav zato je smiselno pripraviti jedi, ki niso dobre le sveže, ampak z vsakim naslednjim dnem postanejo še boljšega okusa. Takšni obroki prihranijo čas, olajšajo tedensko načrtovanje in poskrbijo, da tudi sredi napornega tedna jemo domačo hrano.

Enolončnice, omake in pečene jedi so znane po tem, da se okusi med počivanjem še poglobijo. V nadaljevanju smo zbrali nekaj preverjenih idej, kaj skuhati v nedeljo, da boste brez težav imeli kosilo ali večerjo še čez teden.

icon-expand Ko kuhate ragu ali golaž, ga vedno pripravite na zalogo, da ga boste imeli pri roki, ko si boste zaželeli dobro domače kosilo, za kuhanje pa ne boste imeli veliko časa. FOTO: Adobe Stock

Jedi, ki so še boljše naslednji dan

1. Golaž, ragu ali bogata mesna enolončnica

Golaž je ena tistih jedi, ki skoraj vedno teknejo bolje naslednji dan. Postrežete ga lahko s kruhom, polento, njoki, cmoki ali testeninami, po želji pa ga lahko tudi zamrznete. Enako velja tudi za ragu in mesne enolončnice. Dolgotrajno kuhanje in počivanje omogočita, da se meso zmehča, začimbe pa razvijejo poln okus. PRIPOROČAMO RECEPT: Goveji golaž PRIPOROČAMO RECEPT: Svinjski ragu po italijansko PRIPOROČAMO RECEPT: Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom

2. Bolonjska omaka

Velika posoda bolonjske omake je popolna osnova za več obrokov. V nedeljo jo lahko postrežete s testeninami, čez teden pa uporabite še za lazanjo, zapečene testenine, tortilje ali celo kot nadev za palačinke. Po enem dnevu počitka je omaka še bolj aromatična. PRIPOROČAMO RECEPT: Domača bolonjska omaka

icon-expand Klasika kuhanja "na zalogo" je tudi bolonjska omaka. FOTO: Adobe Stock

3. Pečeno meso z zelenjavo

Svinjska ali goveja pečenka, pečena skupaj s krompirjem in zelenjavo, je odlična izbira za nedeljsko kosilo. Ostanke lahko naslednje dni uporabite v sendvičih in solatah, iz pečenega mesa in ostankov zelenjave pa lahko pripravite tudi okusno omako za testenine ali njoke. Mesu počivanje celo koristi, saj ostane sočno in okusno. Odlična izbira za nedeljsko kosilo je tudi pečen piščanec s krompirjem in zelenjavo. Ostanke pečenega mesa lahko naslednji dan enostavno porabite v sendvičih, tortiljah in solatah, lahko pa skuhate tudi okusen azijski pražen riž ali pa koščke mesa preprosto dodate v zelenjavno enolončnico. PRIPOROČAMO RECEPT: Kremna piščančja juha s testeninami PRIPOROČAMO RECEPT: Pražen riž s piščancem PRIPOROČAMO RECEPT: Sendvič s svinjsko pečenko in zeljno solato

icon-expand Tudi mineštre in juhe na žlico so idealne za pripravo v večji količini FOTO: Sanja Sirk

4. Zelenjavna ali mesna mineštra

Mineštre in juhe na žlico so idealne za pripravo v večji količini. Čez noč se okusi lepo povežejo, zato so naslednji dan še bolj polne in uravnotežene. Poleg tega jih lahko preprosto pogrejete ali zamrznete za kasneje. PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna mineštra z zdrobovimi cmoki PRIPOROČAMO RECEPT: Italijanska poročna juha

5. Sarme

Zimska klasika, kot so sarme, slovijo po tem, da so drugi ali tretji dan še boljše. Omaka se zgosti, okusi se prepojijo, jed pa postane še bolj domača in tolažilna. Popolna rešitev za več zaporednih kosil brez dodatnega kuhanja. PRIPOROČAMO RECEPT: Sarme iz kislega zelja PRIPOROČAMO RECEPT: Sarma v pečici