okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Golaž
Kaj skuhati

Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?

Nedeljsko kuhanje je lahko odlična rešitev za manj stresa med delovnim tednom. Nekatere jedi so namreč naslednji dan še okusnejše, saj se okusi med počivanjem lepo povežejo. Predstavljamo ideje za jedi, ki jih lahko pripravite v nedeljo, nato pa jih brez slabe vesti uživate še več dni.

M.J.
10. 01. 2026 04.00

Nedelja je za marsikoga edini dan v tednu, ko si lahko vzamemo več časa za kuhanje. Prav zato je smiselno pripraviti jedi, ki niso dobre le sveže, ampak z vsakim naslednjim dnem postanejo še boljšega okusa. Takšni obroki prihranijo čas, olajšajo tedensko načrtovanje in poskrbijo, da tudi sredi napornega tedna jemo domačo hrano.

Meal prep: 5 receptov za pripravo obrokov vnaprej
Preberi še Meal prep: 5 receptov za pripravo obrokov vnaprej

Enolončnice, omake in pečene jedi so znane po tem, da se okusi med počivanjem še poglobijo. V nadaljevanju smo zbrali nekaj preverjenih idej, kaj skuhati v nedeljo, da boste brez težav imeli kosilo ali večerjo še čez teden.

Ko kuhate ragu ali golaž, ga vedno pripravite na zalogo, da ga boste imeli pri roki, ko si boste zaželeli dobro domače kosilo, za kuhanje pa ne boste imeli veliko časa.
Ko kuhate ragu ali golaž, ga vedno pripravite na zalogo, da ga boste imeli pri roki, ko si boste zaželeli dobro domače kosilo, za kuhanje pa ne boste imeli veliko časa. FOTO: Adobe Stock

Jedi, ki so še boljše naslednji dan

1. Golaž, ragu ali bogata mesna enolončnica

Golaž je ena tistih jedi, ki skoraj vedno teknejo bolje naslednji dan. Postrežete ga lahko s kruhom, polento, njoki, cmoki ali testeninami, po želji pa ga lahko tudi zamrznete. Enako velja tudi za ragu in mesne enolončnice. Dolgotrajno kuhanje in počivanje omogočita, da se meso zmehča, začimbe pa razvijejo poln okus.

PRIPOROČAMO RECEPT: Goveji golaž

PRIPOROČAMO RECEPT: Svinjski ragu po italijansko

PRIPOROČAMO RECEPT: Goveja enolončnica z ješprenjem in ohrovtom

2. Bolonjska omaka

Velika posoda bolonjske omake je popolna osnova za več obrokov. V nedeljo jo lahko postrežete s testeninami, čez teden pa uporabite še za lazanjo, zapečene testenine, tortilje ali celo kot nadev za palačinke. Po enem dnevu počitka je omaka še bolj aromatična.

PRIPOROČAMO RECEPT: Domača bolonjska omaka

Klasika kuhanja "na zalogo" je tudi bolonjska omaka.
Klasika kuhanja "na zalogo" je tudi bolonjska omaka. FOTO: Adobe Stock

3. Pečeno meso z zelenjavo

Svinjska ali goveja pečenka, pečena skupaj s krompirjem in zelenjavo, je odlična izbira za nedeljsko kosilo. Ostanke lahko naslednje dni uporabite v sendvičih in solatah, iz pečenega mesa in ostankov zelenjave pa lahko pripravite tudi okusno omako za testenine ali njoke. Mesu počivanje celo koristi, saj ostane sočno in okusno.

Odlična izbira za nedeljsko kosilo je tudi pečen piščanec s krompirjem in zelenjavo. Ostanke pečenega mesa lahko naslednji dan enostavno porabite v sendvičih, tortiljah in solatah, lahko pa skuhate tudi okusen azijski pražen riž ali pa koščke mesa preprosto dodate v zelenjavno enolončnico.

PRIPOROČAMO RECEPT: Kremna piščančja juha s testeninami

PRIPOROČAMO RECEPT: Pražen riž s piščancem

PRIPOROČAMO RECEPT: Sendvič s svinjsko pečenko in zeljno solato

Tudi mineštre in juhe na žlico so idealne za pripravo v večji količini
Tudi mineštre in juhe na žlico so idealne za pripravo v večji količini FOTO: Sanja Sirk

4. Zelenjavna ali mesna mineštra

Mineštre in juhe na žlico so idealne za pripravo v večji količini. Čez noč se okusi lepo povežejo, zato so naslednji dan še bolj polne in uravnotežene. Poleg tega jih lahko preprosto pogrejete ali zamrznete za kasneje.

PRIPOROČAMO RECEPT: Zelenjavna mineštra z zdrobovimi cmoki

PRIPOROČAMO RECEPT: Italijanska poročna juha

5. Sarme

Zimska klasika, kot so sarme, slovijo po tem, da so drugi ali tretji dan še boljše. Omaka se zgosti, okusi se prepojijo, jed pa postane še bolj domača in tolažilna. Popolna rešitev za več zaporednih kosil brez dodatnega kuhanja.

PRIPOROČAMO RECEPT: Sarme iz kislega zelja

PRIPOROČAMO RECEPT: Sarma v pečici

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
nedeljsko kuhanje ostanki kosila priprava hrane vnaprej jedilnik za teden varčevanje s časom meal prep kuhanje na zalogo
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Kaj skuhati

Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico