Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo

Po toplih dneh, ki so nas razveseljevali ob začetku jeseni, prihaja vremenski obrat. Krajevne plohe in nevihte bodo prinesle nižje temperature, ki jih ne bomo občutili le zjutraj in zvečer, ampak tudi čez dan. In prav takrat se pogosto spremeni tudi želja na krožniku – lahke jedi zamenjajo topli, dišeči in bolj konkretni obroki.

Za hladnejše dni so kot nalašč jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo, hkrati pa jih lahko pripravimo tudi vnaprej ali za več ljudi. V nadaljevanju vam predstavljamo sedem odličnih receptov, med katerimi bo vsak našel nekaj zase. Nekateri so pripravljeni hitro, drugi pa bodo poskrbeli, da bo po kuhinji zadišalo po pravem jesenskem kosilu.