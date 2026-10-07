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Italijanska poročna juha
Kaj skuhati

Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo

Ko se po toplem obdobju temperature občutno spustijo, v kuhinjah zadiši po toplih in nasitnih jedeh na žlico. Izbrali smo sedem receptov za kosila, ki pogrejejo, nasitijo in so kot nalašč za hladnejše jesenske dni.

M.J.
07. 10. 2026 04.00
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Po toplih dneh, ki so nas razveseljevali ob začetku jeseni, prihaja vremenski obrat. Krajevne plohe in nevihte bodo prinesle nižje temperature, ki jih ne bomo občutili le zjutraj in zvečer, ampak tudi čez dan. In prav takrat se pogosto spremeni tudi želja na krožniku – lahke jedi zamenjajo topli, dišeči in bolj konkretni obroki.

Za hladnejše dni so kot nalašč jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo, hkrati pa jih lahko pripravimo tudi vnaprej ali za več ljudi. V nadaljevanju vam predstavljamo sedem odličnih receptov, med katerimi bo vsak našel nekaj zase. Nekateri so pripravljeni hitro, drugi pa bodo poskrbeli, da bo po kuhinji zadišalo po pravem jesenskem kosilu.

Begova čorba
Begova čorba FOTO: Sanja Sirk

Begova čorba

Gosta, kremna in bogata obara z značilnim okusom korenaste zelenjave, piščančjega mesa in začimb je prava izbira, ko si zaželimo konkretnega in nasitnega kosila na žlico. Prijetno pogreje in se še zlasti dobro prileže na hladen jesenski dan. Recept je TUKAJ

Gobova juha z ajdovo kašo
Gobova juha z ajdovo kašo FOTO: Shutterstock

Gobova juha z ajdovo kašo

Jeseni ne smemo mimo gob – še posebej ne v času gobarske sezone. V tej krepki juhi se njihov značilen okus odlično ujame z ajdovo kašo, ki poskrbi, da bo juha dovolj nasitna tudi za samostojen obrok. Recept je TUKAJ

Pasulj na hitro
Pasulj na hitro FOTO: Sanja Sirk

Hitri pasulj s klobaso

Ko si zaželimo nekaj konkretnega, a nimamo časa za dolgotrajno kuhanje, je hitri pasulj odlična rešitev. Fižol, klobasa in dišeče začimbe ustvarijo nasitno jed na žlico, ki je hitro pripravljena in idealna za hladnejše dni. Recept je TUKAJ

Italijanska juha z mesnimi cmočki
Italijanska juha z mesnimi cmočki FOTO: Shutterstock

Italijanska poročna juha

Priljubljena italijanska juha združuje nežne mesne kroglice, zelenjavo in testenine v dišečem, toplem obroku. Čeprav je preprosta za pripravo, je zaradi kombinacije sestavin zelo nasitna in odlična izbira za hladnejše dni. Recept je TUKAJ

Hitri piščančji paprikaš
Hitri piščančji paprikaš FOTO: Shutterstock

Hitri piščančji paprikaš

Dišeč in nasiten piščančji paprikaš je odlična izbira za hladnejše dni, ko si zaželimo toplega domačega kosila. Pripravljen je hitro, omaka pa je polna okusa in kot nalašč za postrežbo s testeninami, rižem ali kruhom. Recept je TUKAJ

Sladko zelje s teletino
Sladko zelje s teletino FOTO: Sanja Sirk

Sladko zelje z mesom

Sveže zelje in mehko telečje meso sta glavna junaka te domače enolončnice. Gre za preprost in nasiten obrok, ki s svojo toplino in domačim okusom kar kliče po tem, da ga pripravimo, ko se zunaj shladi. Recept je TUKAJ

Hiter čičerikin curry
Hiter čičerikin curry FOTO: Shutterstock

Hiter čičerikin kari

Za nekoliko drugačen brezmesni krožnik poskrbi aromatičen čičerikin kari. Kremasta omaka, čičerika in dišeče začimbe ustvarijo topel in nasiten obrok, ki je pripravljen brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ

Kaj skuhati?
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