Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo

Po toplih dneh, ki so nas razveseljevali ob začetku jeseni, prihaja vremenski obrat. Krajevne plohe in nevihte bodo prinesle nižje temperature, ki jih ne bomo občutili le zjutraj in zvečer, ampak tudi čez dan. In prav takrat se pogosto spremeni tudi želja na krožniku – lahke jedi zamenjajo topli, dišeči in bolj konkretni obroki.
Za hladnejše dni so kot nalašč jedi na žlico, ki prijetno pogrejejo in nasitijo, hkrati pa jih lahko pripravimo tudi vnaprej ali za več ljudi. V nadaljevanju vam predstavljamo sedem odličnih receptov, med katerimi bo vsak našel nekaj zase. Nekateri so pripravljeni hitro, drugi pa bodo poskrbeli, da bo po kuhinji zadišalo po pravem jesenskem kosilu.
Begova čorba
Gosta, kremna in bogata obara z značilnim okusom korenaste zelenjave, piščančjega mesa in začimb je prava izbira, ko si zaželimo konkretnega in nasitnega kosila na žlico. Prijetno pogreje in se še zlasti dobro prileže na hladen jesenski dan. Recept je TUKAJ.
Gobova juha z ajdovo kašo
Jeseni ne smemo mimo gob – še posebej ne v času gobarske sezone. V tej krepki juhi se njihov značilen okus odlično ujame z ajdovo kašo, ki poskrbi, da bo juha dovolj nasitna tudi za samostojen obrok. Recept je TUKAJ.
Hitri pasulj s klobaso
Ko si zaželimo nekaj konkretnega, a nimamo časa za dolgotrajno kuhanje, je hitri pasulj odlična rešitev. Fižol, klobasa in dišeče začimbe ustvarijo nasitno jed na žlico, ki je hitro pripravljena in idealna za hladnejše dni. Recept je TUKAJ.
Italijanska poročna juha
Priljubljena italijanska juha združuje nežne mesne kroglice, zelenjavo in testenine v dišečem, toplem obroku. Čeprav je preprosta za pripravo, je zaradi kombinacije sestavin zelo nasitna in odlična izbira za hladnejše dni. Recept je TUKAJ.
Hitri piščančji paprikaš
Dišeč in nasiten piščančji paprikaš je odlična izbira za hladnejše dni, ko si zaželimo toplega domačega kosila. Pripravljen je hitro, omaka pa je polna okusa in kot nalašč za postrežbo s testeninami, rižem ali kruhom. Recept je TUKAJ.
Sladko zelje z mesom
Sveže zelje in mehko telečje meso sta glavna junaka te domače enolončnice. Gre za preprost in nasiten obrok, ki s svojo toplino in domačim okusom kar kliče po tem, da ga pripravimo, ko se zunaj shladi. Recept je TUKAJ.
Hiter čičerikin kari
Za nekoliko drugačen brezmesni krožnik poskrbi aromatičen čičerikin kari. Kremasta omaka, čičerika in dišeče začimbe ustvarijo topel in nasiten obrok, ki je pripravljen brez dolgega kuhanja. Recept je TUKAJ.