Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija

Junij je čas, ko na krožnikih zadišijo prve poletne sestavine. Mladi krompir, bučke, grah, sveža zelišča in druge sezonske sestavine so odlična osnova za lahkotna, a še vedno zelo okusna nedeljska kosila. Ker so dnevi daljši in temperature višje, marsikdo v tem obdobju prisega na hitre recepte, jedi iz pečice ali kosila z žara, ki ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja.
Če vam je zmanjkalo idej, kaj pripraviti to nedeljo, smo izbrali pet jedi, ki jih Slovenci v začetku poletja radi postavimo na mizo. Med njimi boste našli tako klasične družinske favorite kot tudi nekoliko bolj moderne poletne kombinacije.
Pečen piščanec z mladim krompirjem in šparglji iz pečice
Preprosta klasika, ki vedno uspe. Mladi krompir je junija v najboljšem obdobju, skupaj s piščancem in šparglji pa ustvari izvrstno nedeljsko kosilo iz ene posode. Sestavine lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ.
Kremne testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve
Lahka poletna testeninska jed, pripravljena v manj kot pol ure. Bučke poskrbijo za svežino, maskarpone za kremnost, pinjole za hrustljavost, parmezan pa doda poln okus. Recept je TUKAJ.
Pečeni kaneloni s skuto
Jed je preprosta, okus božanski, za pripravo pa si boste morali vzeti malo več časa, a verjemite, da se vam bo trud bogato obrestoval, ko boste slastne zapečene kanelone postavili na mizo. Skupaj s skledo sezonske solate boste ustvarili izvrstno kosilo. Recept je TUKAJ.
Polnjeni lignji s pršutom in sirom
Odličen in zelo enostaven recept, s katerim si boste lahko tudi na domači terasi ali balkonu pričarali pravo dopustniško kosilo. Polnjeni lignji so dobri že sami po sebi, zraven pa tudi izvrstno tekne blitva s krompirjem. Recept je TUKAJ.
Piščančji souvlaki
Okusni grški piščančji ražnjiči, ki jih lahko spečete na žaru ali pa v ponvi. Zraven ponudite tzatziki, pita kruh in grško solato ter uživajte v pristnih mediteranskih okusih. Recept je TUKAJ.