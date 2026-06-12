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Pečeni kaneloni s skuto
Kaj skuhati

Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija

Poleti si želimo kosil, ki niso pretežka, a so še vedno okusna in nasitna. Pripravili smo pet odličnih idej za nedeljsko kosilo, ki jih junija radi pripravljamo.

M.J.
12. 06. 2026 04.00

Junij je čas, ko na krožnikih zadišijo prve poletne sestavine. Mladi krompir, bučke, grah, sveža zelišča in druge sezonske sestavine so odlična osnova za lahkotna, a še vedno zelo okusna nedeljska kosila. Ker so dnevi daljši in temperature višje, marsikdo v tem obdobju prisega na hitre recepte, jedi iz pečice ali kosila z žara, ki ne zahtevajo dolgotrajnega kuhanja.

5 odličnih receptov za poletno nedeljsko kosilo, ki združujejo sezonske okuse in domačnost
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Če vam je zmanjkalo idej, kaj pripraviti to nedeljo, smo izbrali pet jedi, ki jih Slovenci v začetku poletja radi postavimo na mizo. Med njimi boste našli tako klasične družinske favorite kot tudi nekoliko bolj moderne poletne kombinacije.

Piščanec z mladim krompirjem in šparglji
Piščanec z mladim krompirjem in šparglji FOTO: Su.S.

Pečen piščanec z mladim krompirjem in šparglji iz pečice

Preprosta klasika, ki vedno uspe. Mladi krompir je junija v najboljšem obdobju, skupaj s piščancem in šparglji pa ustvari izvrstno nedeljsko kosilo iz ene posode. Sestavine lepo dopolnjujeta preliv iz olivnega olja in feta sir. Recept je TUKAJ.

Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve
Testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve FOTO: Shutterstock

Kremne testenine z bučkami in pinjolami iz ene ponve

Lahka poletna testeninska jed, pripravljena v manj kot pol ure. Bučke poskrbijo za svežino, maskarpone za kremnost, pinjole za hrustljavost, parmezan pa doda poln okus. Recept je TUKAJ.

Zapečeni kaneloni s skuto
Zapečeni kaneloni s skuto FOTO: Sanja Sirk

Pečeni kaneloni s skuto

Jed je preprosta, okus božanski, za pripravo pa si boste morali vzeti malo več časa, a verjemite, da se vam bo trud bogato obrestoval, ko boste slastne zapečene kanelone postavili na mizo. Skupaj s skledo sezonske solate boste ustvarili izvrstno kosilo. Recept je TUKAJ.

Polnjeni lignji s pršutom in sirom
Polnjeni lignji s pršutom in sirom FOTO: Sanja Sirk

Polnjeni lignji s pršutom in sirom

Odličen in zelo enostaven recept, s katerim si boste lahko tudi na domači terasi ali balkonu pričarali pravo dopustniško kosilo. Polnjeni lignji so dobri že sami po sebi, zraven pa tudi izvrstno tekne blitva s krompirjem. Recept je TUKAJ.

Piščančji souvlaki
Piščančji souvlaki FOTO: Shutterstock

Piščančji souvlaki

Okusni grški piščančji ražnjiči, ki jih lahko spečete na žaru ali pa v ponvi. Zraven ponudite tzatziki, pita kruh in grško solato ter uživajte v pristnih mediteranskih okusih. Recept je TUKAJ.

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