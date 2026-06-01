Pečeno mleto meso s česnovo bageto
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan

Če vam je zmanjkalo idej za kosilo, smo pripravili sedem hitrih in okusnih jedi za vsak dan v tednu. Recepti so preprosti, sezonski in primerni tudi za dneve, ko za kuhanje nimate veliko časa.

M.J.
01. 06. 2026 04.00

Vsak teden se znova pojavi isto vprašanje: "Kaj kuhati, da bo hitro, okusno in brez preveč zapletene priprave?" Med službo, obveznostmi in vsakodnevnimi opravki pogosto zmanjka časa za dolgotrajno kuhanje, zato največkrat iščemo recepte, ki jih lahko pripravimo hitro in brez veliko posode.

Prav zato smo pripravili tedenski izbor sedmih kosil, ki so idealna za zaposlene dni. Na seznamu boste našli testenine, riževe jedi, jedi iz pečice in lahkotne poletne kombinacije, ki jih lahko pripravite tudi med tednom. Večina jedi je pripravljena v približno 30 minutah, nekatere pa zahtevajo le eno ponev ali pekač.

Testenine s piščancem in papriko
Testenine s piščancem in papriko FOTO: Sanja Sirk

Ponedeljek: peresniki s piščancem in papriko

Sočne testenine s koščki piščanca in sladko papriko so odlična izbira za začetek tedna. Jed je hitro pripravljena, okus pa lahko popestrite s parmezanom ali svežimi zelišči. Recept je TUKAJ.

Pražen riž z zelenjavo in jajcem
Pražen riž z zelenjavo in jajcem FOTO: Shutterstock

Torek: pražen riž z zelenjavo in jajcem

Odlična rešitev za porabo ostankov riža iz hladilnika. Kuhanemu rižu dodajte grah, korenje, mlado čebulo in jajce ter vse skupaj na hitro popražite v ponvi. Recept je TUKAJ. Če želite poleg zelenjave uporabiti tudi piščanca, pa najdete recept TUKAJ.

Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice FOTO: Su.S.

Sreda: pica palačinka iz pečice

Odlična rešitev za dni, ko si zaželimo nekaj hitrega, preprostega in zelo okusnega. Mehko palačinkasto testo prelijemo v pekač, dodamo sir, začimbe in najljubše dodatke, nato pa vse skupaj zapečemo v pečici. Jed združuje najboljše lastnosti palačink in domače pice, priprava pa vam bo vzela le nekaj minut. Recept je TUKAJ.

Testeninska solata s tuno, koruzo in mlado čebulico
Testeninska solata s tuno, koruzo in mlado čebulico FOTO: Shutterstock

Četrtek: hladna testeninska solata s tuno

Idealna izbira za vroče dni. Kuhane testenine zmešajte s tuno, koruzo, čebulo, paradižniki in izbranim prelivom ter postrezite dobro ohlajeno. Recept je TUKAJ.

Pečeno mleto meso s česnovo bageto
Pečeno mleto meso s česnovo bageto FOTO: Profimedia

Petek: pečeno mleto meso s česnovo bageto

Tudi na prilogo vam ni treba misliti, saj je ena od glavnih sestavin jedi česnova štručka, ki se odlično dopolnjuje z mletim mesom v paradižnikovi omaki, pomagala pa vam bo tudi pri tem, da boste krožnike pomazali do zadnje kapljice. Zraven priložite samo še skledo solate in že imate izvrstno domače kosilo. Recept je TUKAJ.

Sobota: piščančji takosi iz pečice

Polnjene tortilje so ena najbolj praktičnih rešitev za hitro kosilo ali večerjo. Napolnite jih s piščancem in zelenjavo, zložite v pekač, potrosite s sirom in zapecite v pečici. Recept je TUKAJ.

Češnjevi paradižniki in feta
Češnjevi paradižniki in feta FOTO: Shutterstock

Nedelja: pečen feta sir s paradižnikom

Ena najbolj viralnih jedi zadnjih let še vedno ostaja odlična izbira za hitro kosilo. Kos fete skupaj s češnjevimi paradižniki, oljčnim oljem in česnovimi stroki spečemo v pečici, nato pa dodamo kuhane testenine. Jed lahko postrežete samostojno ali pa skupaj s pečenim lososom, sočnim steakom ali piščančjim mesom, pečenim na žaru. Recept je TUKAJ.

Hitro kosilo je lahko tudi okusno

Za dobra domača kosila ne potrebujemo vedno zapletenih receptov in večurnega kuhanja. Pogosto so najboljše prav tiste jedi, ki jih pripravimo hitro, iz preprostih sestavin in z minimalno posode. Takšen tedenski načrt vam lahko prihrani veliko časa in olajša vsakodnevno odločanje, kaj postaviti na mizo.

