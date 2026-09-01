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Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Kaj skuhati

Kaj kuhati po službi? Tri ideje za večerjo, ki bo na mizi čez pol ure

Utrujeni po službi ne obupujte nad okusno večerjo! Predstavljamo vam tri čudovite recepte, ki jih lahko pripravite v največ 30 minutah. Od slastnih testenin do veganskega curryja in preproste rižote – prihranite čas, ne da bi pri tem žrtvovali okus!

M.J.
01. 09. 2026 07.53

Po napornem delovnem dnevu marsikdo zaradi utrujenosti ne želi preživeti ure v kuhinji. Vendar to ne pomeni, da se morate odpovedati toplemu in okusnemu domačemu obroku. Dobra novica je, da je z malo organizacije in pravimi recepti lahko večerja na mizi v pol ure ali še manj. Spodaj vam predstavljamo tri preproste recepte, ki vam bodo prihranili čas, hkrati pa vam bodo zagotovili užitek kuhanja in deljenja obroka. 

Pisana mehiška rižota
Pisana mehiška rižota FOTO: Shutterstock

Pisana mehiška rižota

Preprosta vsakdanja jed, za katero potrebujete zgolj en lonec, malo različne zelenjave, riž, jušno osnovo in mleto meso. Recept je TUKAJ.

Testenine v smetanovi omaki s piščancem
Testenine v smetanovi omaki s piščancem FOTO: Shutterstock

Testenine v smetanovi omaki s piščancem

Zelo okusna jed, ki jo pripravite v samo 30 minutah. Sočno, zlato zapečeno piščančje meso, nežna smetanova omaka in popolno kuhani rezanci ustvarijo preprost, a bogat obrok, ki vedno navduši. Recept je TUKAJ

Hiter čičerikin curry
Hiter čičerikin curry FOTO: Shutterstock

Hiter čičerikin curry

Ta veganski curry s čičeriko in kokosovim mlekom je zelo okusen obrok, ki je preprost za pripravo, predvsem pa je pripravljen v 15 minutah. Z uporabo preprostih sestavin je odlična izbira za nezahtevno zdravo večerjo, ki je polna dobrih okusov in toplih začimb. Recept je TUKAJ

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