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Kaj skuhati

Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice

Ko temperature visoko presežejo 30 stopinj, je zadnja stvar, ki si jo želimo, vroča kuhinja in dolgotrajno kuhanje. Pečica ostane ugasnjena, težke jedi pa zamenjajo sveže, hitro pripravljene kombinacije, ki nas nasitijo, a ne obremenijo.

N.R.A.
04. 08. 2026 11.00

Poletna kosila so lahko enostavna, barvita in polna okusa tudi brez dolge priprave. Ključ je v svežih sestavinah, dobrih prelivih in pametnih bližnjicah, od že kuhanih stročnic do sveže zelenjave, sirov in hladnih testenin.

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5 idej za kosila, ki jih lahko pripravite tudi v največji vročini

1. Grška solata, ki postane pravo kosilo

Klasična grška solata je dokaz, da za dobro poletno kosilo ne potrebujemo veliko. Paradižnik, kumare, paprika, rdeča čebula, olive in feta ustvarijo kombinacijo, ki je sveža, slana in dovolj nasitna.

Za bolj konkreten obrok dodajte:

- kuhano čičeriko,

- tuno iz konzerve,

- kuhana jajca,

- kos svežega kruha ali popečeno lepinjo.

Trik za boljši okus: zelenjavo narežite nekoliko večje, feto dodajte na koncu in ne varčujte z dobrim oljčnim oljem.

Grška čičerikina solata
Grška čičerikina solata FOTO: Adobe Stock

2. Hladna testeninska solata za dni, ko se ne želite kuhati

Hladne testenine so ena najbolj praktičnih poletnih jedi. Pripravite jih lahko zjutraj ali dan prej, nato pa jih samo vzamete iz hladilnika.

Za pripravo okusne in nasitne testeninske solate uporabite:

- kratke testenine,

- češnjev paradižnik,

- mocarelo,

- svežo baziliko ali rukolo,

- pesto,

- malo limoninega soka.

Za bolj nasitno različico dodajte piščanca, tuno ali stročnice. Poletne testeninske solate so priljubljene prav zato, ker združujejo malo dela in veliko možnosti prilagajanja glede na sestavine, ki jih imate doma.

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Testeninska solata s feto, pestom in češnjevimi paradižniki
Testeninska solata s feto, pestom in češnjevimi paradižniki FOTO: Shutterstock

3. Hladna juha iz paradižnika

Ko je vroče, je hladna juha lahko popolno kosilo. Španski gazpacho temelji na sveži zelenjavi in je pripravljen brez kuhanja.

Za osnovno različico potrebujete:

- zrel paradižnik,

- kumaro,

- papriko,

- česen,

- oljčno olje,

- kis ali limonin sok,

- sol.

Vse skupaj gladko zmešate, dobro ohladite in postrežete s kruhom ali popečenimi semeni. Takšne hladne zelenjavne jedi so poleti priljubljene, ker izkoristijo sezonske pridelke in ne segrevajo kuhinje.

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Gazpacho
Gazpacho FOTO: Shutterstock

4. Tortilje z zelenjavo in kremastim nadevom

Ko ni časa ali volje za kuhanje, so tortilje ena najboljših poletnih rešitev.

Lahko jih napolnite z:

- humusom,

- avokadom,

- solato,

- kumarami,

- papriko,

- feta sirom,

- pečenim piščancem ali piščančjimi prsmi.

Za dodaten okus pripravite hiter preliv iz grškega jogurta, limone, česna v prahu in zelišč.Namesto piščanca lahko uporabite tudi tuno. 

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Tortilja s piščancem, zelenjavo in jogurtovo omako
Tortilja s piščancem, zelenjavo in jogurtovo omako FOTO: Shutterstock

5. Lubenica s feto – presenetljivo nasitno poletno kosilo

Lubenica ni primerna samo za hitro malico ali sladico. V kombinaciji s slano feto, meto in oljčnim oljem postane ena najbolj osvežilnih poletnih jedi.

Za pripravo potrebujete:

- kocke lubenice,

- nadrobljeno ali na kocke narezano feto,

- svežo meto ali baziliko,

- malo limetinega soka,

- oljčno olje,

- pest oreščkov po želji.

Če želite bolj poln obrok, dodajte še popečen kruh, čičeriko, narezano kumaro ali nekaj rezin pršuta. Sladko-slane kombinacije s sadjem, siri in svežimi zelišči so ena izmed značilnih poletnih kulinaričnih smeri, saj so lahke, a vizualno zelo privlačne.

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Solata kumare, lubenica, feta in meta
Solata kumare, lubenica, feta in meta FOTO: Dreamstime

Kako kuhati poleti, ne da bi se segreli?

Ko je zunaj 35 ali več stopinj Celzija, pomagajo preproste navade:

- kuhajte večje količine zjutraj ali zvečer, ko je hladneje,

- izkoristite hladilnik, veliko poletnih jedi je še boljših naslednji dan,

- imejte doma osnovne sestavine: jajca, tuno, stročnice, zelenjavo, sir in tortilje,

- uporabljajte kisle dodatke, kot so limona, kis in jogurtovi prelivi, ki jedem dodajo svežino.

Najboljša poletna kosila niso nujno zapletena. Pogosto so to jedi, pri katerih kakovost sestavin naredi največjo razliko.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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