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Lubenični gazpačo
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Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino

Osvežujoča hladna juha je idealna izbira za vroče poletne dni. Navdihnjena s tradicionalnim španskim gazpačom, združuje lubenico, paradižnik in druge sestavine, ki ustvarijo osvežujočo kombinacijo. Hitra in enostavna priprava omogoča, da juho pripravite v nekaj minutah in uživate v osvežilnem obroku.

M.J.
24. 06. 2026 13.52

Hladna juha predstavlja enostaven in odličen način za poletno osvežitev. Lubenični gazpačo – barvita različica klasične španske hladne juhe, je lahko odlična izbira, saj predstavlja popolno rešitev v vročinskem valu.

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Gazpačo, ki tradicionalno vsebuje paradižnik, kumare in papriko, je že dolgo poletna stalnica v južni Evropi. A prav ta lubenična različica pritegne pozornost s svojim nepričakovanim ravnovesjem okusov in visoko vsebnostjo vode. Ker lubenica vsebuje več kot 90 % vode, ta juha ponuja osvežilen in lahek obrok, ne da bi pri tem žrtvovala okus.

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Jed združuje lubenico z zrelimi paradižniki, kumaro, rdečo papriko, mlado čebulo, baziliko in rdečim vinskim kisom, vse skupaj pa se zmeša v gladek pire. Na koncu se juhi doda še nekaj kapljic oljčnega olja, ki velja za tradicionalen dodatek tudi v klasičnem gazpaču. Čeprav se morda sliši nenavadno, da v juho dodamo lubenico, je njena vloga predvsem ta, da ublaži kislost in jedi doda svežino, ne da bi prevladala v okusu.

Kar to juho res loči od drugih in jo naredi posebej privlačno v času vročinskega vala, je njena neverjetna enostavnost priprave. Ker ne zahteva kuhanja, lahko juho v nekaj minutah pripravimo kar v mešalniku.

Po nekaj urah hlajenja v hladilniku se okusi še dodatno razvijejo, juha pa ostane sveža več dni – zato je popolna izbira za brezskrbna poletna kosila.

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Idealna poletna juha, ki ohladi in razveseli.
Idealna poletna juha, ki ohladi in razveseli. FOTO: Adobe Stock

RECEPT: Lubenični gazpačo

Sestavine (za 4 osebe):

- 500 g lubenice (brez koščic, narezane na kocke)

- 3 zreli paradižniki

- 1 srednje velika kumara (olupljena)

- 1 rdeča paprika (brez semen)

- 2 mladi čebuli (ali 1 manjša šalotka)

- 1 pest sveže bazilike

- 2 žlici rdečega vinskega kisa

- 2–3 žlice oljčnega olja

- sol in poper po okusu

- ščepec čilija (neobvezno, za pikantno noto)

Postopek:

Lubenico, paradižnik, kumaro, papriko in čebulo narežemo na večje kose. Baziliko grobo nasekljamo.

Vse sestavine damo v blender ali večjo posodo, če bomo mešali s paličnim mešalnikom.

Dodamo rdeči vinski kis, oljčno olje, sol in poper. Po želji lahko dodamo tudi malo čilija.

Mešamo do gladke teksture. Če želimo bolj gladek gazpačo, lahko juho precedimo skozi cedilo.

Postavimo v hladilnik za vsaj eno uro, da se juha dobro ohladi in razvijejo okusi.

Pred serviranjem po želji okrasimo z nekaj kapljicami oljčnega olja, listi bazilike ali kockami lubenice in/ali kumare.

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Povzeto po Express.co.uk

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