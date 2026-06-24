Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino

Hladna juha predstavlja enostaven in odličen način za poletno osvežitev. Lubenični gazpačo – barvita različica klasične španske hladne juhe, je lahko odlična izbira, saj predstavlja popolno rešitev v vročinskem valu.

Poletne juhe, ki vas bodo osvežile in ohladile tudi v največji vročini

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Gazpačo , ki tradicionalno vsebuje paradižnik, kumare in papriko, je že dolgo poletna stalnica v južni Evropi. A prav ta lubenična različica pritegne pozornost s svojim nepričakovanim ravnovesjem okusov in visoko vsebnostjo vode. Ker lubenica vsebuje več kot 90 % vode, ta juha ponuja osvežilen in lahek obrok, ne da bi pri tem žrtvovala okus.

Veste, da lahko jeste tudi olupek lubenice? Tako ga lahko uporabite

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Jed združuje lubenico z zrelimi paradižniki, kumaro, rdečo papriko, mlado čebulo, baziliko in rdečim vinskim kisom, vse skupaj pa se zmeša v gladek pire. Na koncu se juhi doda še nekaj kapljic oljčnega olja, ki velja za tradicionalen dodatek tudi v klasičnem gazpaču. Čeprav se morda sliši nenavadno, da v juho dodamo lubenico, je njena vloga predvsem ta, da ublaži kislost in jedi doda svežino, ne da bi prevladala v okusu.

Kar to juho res loči od drugih in jo naredi posebej privlačno v času vročinskega vala, je njena neverjetna enostavnost priprave. Ker ne zahteva kuhanja, lahko juho v nekaj minutah pripravimo kar v mešalniku.

Po nekaj urah hlajenja v hladilniku se okusi še dodatno razvijejo, juha pa ostane sveža več dni – zato je popolna izbira za brezskrbna poletna kosila.