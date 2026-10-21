Za hladne jesenske dni: hranljiva mineštra, ki je na mizi v 40 minutah

Ko se dnevi ohladijo, se še posebej priležejo tople jedi na žlico , ki pogrejejo, nasitijo in nas razveselijo z bogatimi okusi. Ena takšnih je jesenska zelenjavna mineštra , v kateri se prepletajo buča hokaido, paradižnik, korenje, stebelna zelena in listnati ohrovt. Za dodatno hranljivost poskrbita rdeči fižol in testenine , zelišča pa enolončnici podarijo prijetno mediteransko aromo.

Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo

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Njena prednost je tudi hitra in preprosta priprava . Vse sestavine se skuhajo v enem loncu, zato ni veliko dela niti s pripravo niti s pospravljanjem. Zato je mineštra odlična izbira za brezmesno družinsko kosilo med tednom , ko si želimo toplega domačega obroka, polnega zelenjave, a nimamo časa za dolgotrajno kuhanje. V približno 40 minutah bo na mizi okusna in nasitna jed, ki jo pred postrežbo za piko na i potresemo še z naribanim parmezanom, enolončnici pa lahko po želji dodamo tudi žlico kisle smetane.

Okusna jesenska enolončnica je dovolj hranljiva, da jo lahko ponudite kot samostojen obrok.

- 750 g svežih paradižnikov (ali 2 pločevinki paradižnikov v koščkih)

Priprava:

1. Zelenjavo očistimo in operemo. Bučo narežemo na koščke, korenje na kolobarje, zeleno pa na rezine. Če uporabljamo svež paradižnik, ga narežemo na koščke. Čebulo in česen sesekljamo. Listom ohrovta odstranimo stebla in jih grobo narežemo. Fižol iz pločevinke oplaknemo pod tekočo vodo in odcedimo.

2. V večjem loncu segrejemo oljčno olje in na njem popražimo čebulo, da postekleni.

3. Dodamo bučo, korenje in zeleno ter zelenjavo pražimo 7 minut.

4. Dodamo česen, in ko zadiši, še paradižnik (svež ali iz pločevinke). Premešamo in sestavine še malce popražimo, nato dodamo paradižnikovo mezge, začimbe, sladkor in fižol. Zalijemo z osnovo oziroma vodo. Zavremo, nato pa kuhljamo 20 minut.

5. Testenine dodamo toliko minut pred koncem kuhanja, kot je naveden čas kuhanja na sami embalaži. 7 minut pred koncem kuhanja dodamo še ohrovt.

6. Ko so testenine kuhane in se mineštra lepo zgosti, jo začinimo s soljo in poprom, nato pa serviramo v globoke krožnike ali jušne skodelice. Postrežemo s parmezanom, nasekljanim peteršiljem ali žlico kisle smetane.