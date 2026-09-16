Jesenska kosila za 30+: ko želite nekaj konkretnega, a ne težkega

Jeseni se spet priležejo tople, konkretne jedi, vendar to še ne pomeni, da mora biti vsako kosilo težko in obilno. Po 30. letu marsikdo opazi, da po krožniku testenin s smetanovo omako, mesni pečenki s prilogo ali ogromni porciji veliko težje nadaljuje dan kot nekoč. Želimo si nekaj, kar nas bo dobro nasitilo, vendar brez občutka, da smo za kosilo pojedli preveč.

Prav zato so jesenska živila odlična osnova za kosila, ki so hkrati nasitna in nekoliko lažja. Buče, gobe, zelje, stročnice, ohrovt, korenasta zelenjava, jabolka in druga sezonska živila omogočajo veliko kombinacij, pri katerih ni treba varčevati z okusom ali se odpovedati konkretnemu obroku. V nadaljevanju smo zbrali sedem idej za kosila, ki so primerna tudi za bolj naporne delovne dni – ko želite nekaj dobrega, a ne želite, da boste po kosilu razmišljali samo še o kavču in počitku.

icon-expand Jesenska skleda FOTO: Su.S.

1. Riževa skleda s piščancem, sladkim krompirjem in ohrovtom

Riževa skleda je odlična izbira za dni, ko si zaželite konkretnega kosila, a ne težkega obroka. Sočen piščanec, pečen sladki krompir in ohrovt poskrbijo za kombinacijo različnih okusov in tekstur, jed pa lahko pripravite tudi vnaprej. Recept je TUKAJ.

icon-expand Jesenska zelenjavna enolončnica FOTO: Shutterstock

2. Jesenska zelenjavna enolončnica s fižolom

Topla zelenjavna enolončnica je ena tistih jedi, ki se jeseni vedno priležejo. Polna je sezonske zelenjave z dodatkom fižola, zato je dovolj nasitna za samostojno kosilo, hkrati pa ostane prijetno lahka. Recept je TUKAJ.

icon-expand Losos s hrustljavo skorjico in zelenjavo iz pečice FOTO: Su.S.

3. Losos s hrustljavo skorjico, pečeno zelenjavo in jogurtovo omako

Lososa, prekritega s hrustljavo skorjico, spremljata pisana pečena zelenjava in osvežilna jogurtova omaka. To je preprosto kosilo, ki ga večinoma pripravimo v enem pekaču; deluje nekoliko bolj posebno, čeprav priprava ne zahteva veliko časa ali truda. Recept je TUKAJ.

icon-expand Lečina solata z bučo in ohrovtom FOTO: osebni arhiv

4. Topla lečina solata z bučo in ohrovtom

Ko solata ni več le priloga, ampak postane pravo kosilo. Leča poskrbi za nasitnost, pečena buča za prijetno sladkobo, ohrovt pa za svežino in teksturo. Topla kombinacija je kot nalašč za hladnejše jesenske dni. Recept je TUKAJ.

icon-expand Prosena kaša s piščancem in gobami FOTO: osebni arhiv

5. Prosena kaša s piščancem in gobami iz enega lonca

Za to jed potrebujete le en lonec, rezultat pa je topel in nasiten obrok z izrazito jesenskim značajem. Prosena kaša, piščanec, gobe in špinača se med kuhanjem lepo povežejo, zato je jed odlična tudi za dni, ko želite čim manj zapletov. Recept je TUKAJ.

icon-expand Sladko zelje s teletino FOTO: Sanja Sirk

6. Sladko zelje z mesom

Preprosta domača enolončnica z mehkim zeljem, zelenjavo in koščki telečjega mesa. Enolončnica je konkretna in nasitna, vendar precej bolj uravnotežena izbira od marsikatere težke jesenske jedi. Recept je TUKAJ.

icon-expand Cvetačni ocvrtki (polpeti) FOTO: Shutterstock

7. Cvetačni polpeti s smetanovo omako

Cvetača se v tej različici spremeni v mehke, zapečene polpete, ki jih dopolni kremasta smetanova omaka. Gre za nekoliko drugačno brezmesno kosilo, ki je dovolj nasitno, da ne boste pogrešali mesa. Recept je TUKAJ.