Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri

Če iščete idejo za preprosto družinsko kosilo, pri katerem ni treba pripravljati več različnih prilog, je ta recept vsekakor vreden preizkusa. Vse sestavine preprosto dodamo na en pekač in prepustimo pečici, da opravi večino dela. Brez gore umazane posode in večurnega stanja za štedilnikom. Kombinacija je premišljena tudi z vidika nasitnosti: piščančje meso poskrbi za beljakovine, krompir za nasitno prilogo, korenje in brokoli pa obroku dodata vlaknine, vitamine in minerale. Posebna pika na i je slanina, v katero ovijemo kose piščančjih prsi. Med peko pomaga ohraniti sočno meso, hkrati pa jedi doda prijetno slanost in izrazitejši okus.

Dobrodošel je tudi kanček limoninega soka, ki sicer preproste sestavine poveže v zelo okusno celoto. Najboljše pri vsem skupaj pa je, da je kosilo na mizi v približno 40 minutah.

Recept: piščanec, slanina, krompir in zelenjava na enem pekaču

Sestavine: - 2 večja korenčka - 2 večja krompirja - 400 g brokolija - 2 žlički česna v prahu - 3 žlice olja - sol in črni poper - 1/2 limone - 500 g piščančjih prsi (brez kosti in kože) - 100 g rezin slanine

icon-expand Medtem ko se zelenjava peče, se piščanec prepoji z maščobo iz slanine in skupaj z njo ustvarja bogat, mamljiv okus. FOTO: Shutterstock

Priprava Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Velik pekač obložimo s papirjem za peko. Korenje in krompir olupimo ter ju narežemo na tanke rezine, saj se morata speči približno v enakem času kot piščanec. Brokoli razdelimo na nekoliko večje cvetke. Vso zelenjavo stresemo v večjo skledo. Dodamo oljčno olje, česen v prahu, malo soli in črnega popra ter po želji še sok polovice limone. Dobro premešamo, da se začimbe in olje enakomerno razporedijo po zelenjavi. Piščančje prsi narežemo na približno enako velike kose. Začinimo jih s poprom in zelo malo soli. Pri soljenju bodimo previdni, saj je slanina že sama po sebi precej slana. Vsak kos piščanca ovijemo z rezino slanine in jo po potrebi pritrdimo z lesenim zobotrebcem. Na pekač najprej dodamo zelenjavo in jo enakomerno razporedimo po celotni površini. Med zelenjavo položimo kose piščanca, ovite v slanino. Pekač postavimo v ogreto pečico in pečemo 20–30 minut oziroma toliko časa, da so piščanec in zelenjava dobro pečeni.

Pomemben trik za popoln rezultat

Pri tem receptu je pomembno, da krompir in korenje narežemo dovolj tanko, sicer bosta potrebovala več časa, da se zmehčata. Brokolija pa ne razdelimo na premajhne cvetke, saj bi se ti med peko lahko izsušili ali celo zažgali. Prav tako piščanca ne presolimo – slanina bo med peko oddala precej svoje slanosti in okusa, zato dodatne soli potrebujemo le malo.

icon-expand Odlično kosilo, ki navduši s hitro in enostavno pripravo. FOTO: Shutterstock

Zakaj je to odlično družinsko kosilo?

To je eden tistih receptov, ki pridejo prav, ko želimo na mizo postaviti konkreten, nasiten in domač obrok, ne da bi več ur preživeli v kuhinji. Meso, krompir in zelenjava se pečejo skupaj, zato potrebujemo le en pekač, priprava pa je zelo preprosta. Poleg tega lahko količino zelenjave prilagodimo glede na to, kaj imamo doma. Če imate pri roki več korenja, krompirja ali brokolija, jih lahko brez težav dodate nekoliko več. Tako dobite praktičen recept, ki ga lahko prilagodite tudi okusu svoje družine.

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