Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to

Ko pomislimo na zajtrk z jajci, si običajno predstavljamo umešana jajca, jajca na oko ali kuhana jajca. A ta vsestranska sestavina ponuja še veliko več. Jajca so hranljiva, hitro pripravljena in odlično izhodišče za ustvarjalne jutranje obroke, ki nas nasitijo in napolnijo z energijo.
V nadaljevanju predstavljamo pet enostavnih receptov za zajtrk, kjer jajca zaživijo na nekoliko drugačen način, kot ste ga navadno vajeni. Vsi recepti so zasnovani tako, da so primerni tudi za hiter vsakdanji ritem, hkrati pa dovolj posebni, da bodo razveselili brbončice in razbili jutranjo rutino.
- FOTO: osebni arhiv
- FOTO: osebni arhiv
- FOTO: osebni arhiv
- FOTO: osebni arhiv