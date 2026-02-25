okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Jutranji jajčni mafini
Kaj skuhati

Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to

Jajca so klasika na jutranjem jedilniku, a tokrat jih pripravljamo nekoliko drugače. V članku predstavljamo pet preprostih in okusnih zajtrkov, kjer so jajca glavna zvezda v zanimivih, malce manj običajnih različicah, ki bodo popestrile vaš začetek dneva.

M.J.
25. 02. 2026 04.00

Ko pomislimo na zajtrk z jajci, si običajno predstavljamo umešana jajca, jajca na oko ali kuhana jajca. A ta vsestranska sestavina ponuja še veliko več. Jajca so hranljiva, hitro pripravljena in odlično izhodišče za ustvarjalne jutranje obroke, ki nas nasitijo in napolnijo z energijo.

Super trik za še boljša umešana jajca
Preberi še Super trik za še boljša umešana jajca

V nadaljevanju predstavljamo pet enostavnih receptov za zajtrk, kjer jajca zaživijo na nekoliko drugačen način, kot ste ga navadno vajeni. Vsi recepti so zasnovani tako, da so primerni tudi za hiter vsakdanji ritem, hkrati pa dovolj posebni, da bodo razveselili brbončice in razbili jutranjo rutino.

>>> Tortiljin zvitek z jajci, šunko in kislo smetano

Jajčni namaz na kruhu
Jajčni namaz na kruhu FOTO: Shutterstock

>>> Jajčni namaz iz vrtca

Jutranji jajčni mafini
Jutranji jajčni mafini FOTO: iStock

>>> Jutranji jajčni mafini

Jajce v kruhu
Jajce v kruhu FOTO: Thinkstock

>>> Pečeno jajce s sirom in slanino v kruhovi skledici

Pomladna fritata iz pečice
Pomladna fritata iz pečice FOTO: Su.S.

>>> Pomladna fritata s šparglji iz pečice

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Preberi še Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
Preberi še Najpogostejša napaka pri jajcih, ki jo dela skoraj vsak v kuhinji
5 enostavnih jajčnih kosil, pripravljenih v pol ure ali pa še manj!
Preberi še 5 enostavnih jajčnih kosil, pripravljenih v pol ure ali pa še manj!
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
jajca zajtrk jajčni zajtrk ideje za zajtrk z jajci ideje za zajtrk kaj jesti za zajtrk
Kaj skuhati

Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik

Kaj skuhati

Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu