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Polnjeni paradižniki z bulgurjem
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Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo

Polnjeni paradižniki z bulgurjem in zelenjavo so odlična ideja za lahko, a nasitno brezmesno kosilo. Recept, ki ga je pripravila Sanja Sirk, je preprost, poln okusa in prava izbira v času, ko na vrtovih zorijo sočni domači paradižniki.

Sanja Sirk , M.J.
19. 08. 2026 15.49

Ko vrtovi konec poletja in v začetku jeseni še vedno ponujajo obilje domačih pridelkov, med katerimi so tudi sočni paradižniki, je prava škoda, da jih ne bi uporabili za kakšen nov, malce drugačen recept. Tako lahko paradižnike, namesto da jih uporabimo v juhi ali omaki, napolnimo z okusnim nadevom in spečemo v pečici. Idejo za polnjene paradižnike je z nami delila Sanja Sirk, ki prisega na preproste, a okusne domače jedi iz svežih sestavin.

Priljubljene jabolčne rolice, kot jih pripravi Sanja Sirk
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"Vrtovi so prav zdaj polni sočnih, zrelih paradižnikov in prava škoda je, da jih ne uporabimo na malce drugačen način," pravi Sanja. "Če jih napolnimo z bulgurjem in izbrano vrtno zelenjavo, posujemo z mocarelo in malce zapečemo v pečici, dobimo fantastično, nasitno in zdravo jed, ki jo lahko pojemo takoj, ko jo damo iz pečice, ali pa že ohlajeno," še pojasni in doda, da so tako pripravljeni paradižniki lahko odlična samostojna jed, izvrstno pa teknejo tudi kot priloga k mesu.

Polnjeni paradižniki z bulgurjem
Polnjeni paradižniki z bulgurjem FOTO: Sanja Sirk

Gre za odlično idejo za brezmesno kosilo, ki je enostavno za pripravo, a hkrati dovolj posebno, da bo na mizi navdušilo tako ljubitelje zelenjave kot tiste, ki sicer radi posežejo po mesnih jedeh. Pečeni polnjeni paradižniki pa so lahko tudi zanimiva priloga, ki jo na domačih piknikih postrežemo kot prilogo slastnim dobrotam z žara.

Recept: polnjeni paradižniki z bulgurjem in zelenjavo

Sestavine:

- 6 srednje velikih paradižnikov
- 1 bučka
- 1 korenček
- 1 manjša čebula
- 2 stroka česna
- par listov blitve (opcijsko)
- 200 g bulgurja
- 100 g sira (mocarela, edamec, gorgonzola)
- pol litra zelenjavne jušne osnove
- pol žlice masla
- sol in poper
- oljčno olje
- peteršilj in bazilika za dekoracijo

Priprava:

Čebulo in bučko olupimo ter narežemo na manjše kocke, korenček olupimo in naribamo, blitvo narežemo na trakove, česen pa stisnemo s stiskalnico oziroma ga drobno nasekljamo.

Vso zelenjavo damo v ponev, v kateri smo segreli par žlic oljčnega olja. Na majhnem ognju počasi pražimo, da se zelenjava zmehča.

Polega bulgurja za nadev uporabimo različno sezonsko zelenjavo, ki jo imamo pri roki.
Polega bulgurja za nadev uporabimo različno sezonsko zelenjavo, ki jo imamo pri roki. FOTO: Sanja Sirk

Medtem operemo paradižnike in jim odrežemo zgornji del, da dobimo nekakšno 'skodelico'. Z manjšo žličko izdolbemo meso paradižnika, ki ga drobno sesekljamo in dodamo zelenjavi v ponvi. Pazimo, da pri dolbljenju paradižnikov ne poškodujemo lupine.

Zelenjavo v ponvi premešamo, dodamo bulgur in zalijemo z jušno osnovo. Posolimo in popopramo. Na nizkem ognju kuhamo, dokler se bulgur ne zmehča. Po potrebi dolivamo jušno osnovo.

Bulgur dodamo v zelenjavno omako in ga skuhamo.
Bulgur dodamo v zelenjavno omako in ga skuhamo. FOTO: Sanja Sirk

Izdolbene paradižnike znotraj posolimo in jih obrnemo na cedilo, da se izteče odvečna tekočina. Tekočino dodamo k bulgurju in zelenjavi. Paradižnike odcejamo, da se med peko ne razpočijo.

Ko je nadev kuhan, mu dodamo pol žlice masla in dobro premešamo. Po potrebi dosolimo. Masa mora biti podobna rižoti in ne sme biti pretekoča.

Odcejene paradižnike napolnimo z nadevom in jih zložimo v pekač. Po paradižnikih potrosimo nariban/narezan/nadrobljen sir in jih za približno 20 minut potisnemo v pečico, ogreto na 220 stopinj Celzija.

Za piko na i pečene nadevane paradižnike okrasimo s sesekljanim peteršiljem in listki bazilike. Dober tek!

Polnjene paradižnike lahko postrežemo kot samostojen obrok.
Polnjene paradižnike lahko postrežemo kot samostojen obrok. FOTO: Sanja Sirk
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