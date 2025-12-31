okusno.je
Slana špinačna rolada
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši

Slana špinačna rolada je odlična izbira za silvestrsko večerjo ali zabavo, saj združuje preprostost priprave, čudovit videz in odličen okus. Rahel špinačni biskvit, kremni nadev in dodatek naribane salame ustvarijo harmonično kombinacijo, hkrati pa recept ponuja tudi praktično rešitev za porabo odvečnih beljakov, ki pogosto ostanejo po praznični peki.

M.J. , Sanja Sirk
31. 12. 2025 04.00

Ko načrtujemo praznično pogostitev ali silvestrsko zabavo, si želimo jedi, ki so hkrati okusne, lepe na pogled ter tudi ne zahtevajo dolgotrajne kuhe ali peke. Slana špinačna rolada izpolnjuje prav vse te želje. Njena rahla in lahka špinačna biskvitna osnova, pripravljena z uporabo beljakov, ki so nam morda ostali od praznične peke, se odlično poveže s kremnim nadevom in dodatkom naribane salame. Rezultat je čudovita slana rolada, ki s svojo barvitostjo in bogatim okusom v hipu popestri vsako zabavo ali praznično mizo.

Recept je pripravila Sanja Sirk, ki poudarja, da je rolada zaradi hitre in enostavne priprave še posebej primerna za vse, ki jim v teh dneh primanjkuje časa. Po njenih besedah s svojo barvitostjo polepša vsako mizo in je odlična izbira tako za svečane priložnosti kot za sproščena večerna druženja s prijatelji - morda celo kot ideja za silvestrski večer.

Slana špinačna rolada združuje sveže sestavine in enostavno pripravo.
Slana špinačna rolada združuje sveže sestavine in enostavno pripravo. FOTO: Sanja Sirk

Sestavine za biskvit:

- 3 cela jajca

- 3 beljaki

- 500 g pasirane špinače (najlažje je, da kupimo zamrznjeno in že spasirano)

- 2 žlici moke

- pol vrečke pecilnega praška

- pol žličke soli

Sestavine za nadev:

- 300 g sirnega namaza

- 180 g kisle smetane

- pol žličke česna v prahu

- pol žličke mletega popra

- pol žličke soli

- 200 g piščančje ali druge mehke salame

Postopek priprave:

Cela jajca ločimo na rumenjake in beljake.

Beljake damo v kotliček kuhinjskega robota in jim dodamo še tri beljake ter pol žličke soli. Stepamo na najvišji hitrosti vsaj 10 minut, da dobimo puhast beljakov sneg.

Stepenim beljakom dodamo rumenjake in stepamo še nekaj minut. Dodamo odtaljeno in na cedilu odcejeno špinačo ter zmes premešamo z lopatko.

Na koncu vmešamo še moko, pomešano s pecilnim praškom. Pazimo, da masa ostane rahla in puhasta.

Velik pekač iz pečice obložimo s peki papirjem. Nanj stresemo pripravljeno maso in jo z lopatko enakomerno razporedimo po celotni površini ter po vrhu pogladimo. Biskvit pečemo približno 10 minut na 180 stopinjah Celzija.

Še vroč biskvit skupaj s peki papirjem zavijemo v rolado. Ohladimo.

Pripravimo nadev, tako da skupaj gladko zmešamo sirni namaz, kislo smetano, sol, poper in česen v prahu.

Ohlajen biskvit odvijemo in ga na spodnji strani previdno ločimo od peki papirja. Biskvit enakomerno debelo premažemo s kremnim nadevom.

Na nadev s pomočjo ribežnika naribamo salamo. Vse skupaj previdno in čim bolj na tesno zavijemo v rolado.

Rolado zavijemo v živilsko folijo in jo damo za uro ali dve v hladilnik, da se dobro ohladi.

Ohlajeno rolado z ostrim nožem narežemo na kose, serviramo in postrežemo. Dober tek!

Popolna izbira za praznično pogostitev.
Popolna izbira za praznično pogostitev. FOTO: Sanja Sirk
