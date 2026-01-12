Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico

Zelenjavna juha s tortelini je odlična izbira za kosilo, ko vam hkrati zadišijo testenine in nekaj toplega na žlico. V članku predstavljamo dve različici te priljubljene jedi, ki sta si različni po okusu, a enako preprosti in tolažilni. Prva je kremna zelenjavna juha s tortelini, v kateri sladkoba korenja in zelene ter sveža špinača ustvarijo bogato, dišečo osnovo, ki se z dodatkom sladke smetane lepo poveže v kremasto juho polnega okusa. Druga različica pa temelji na paradižnikovi osnovi, ki ji svežino dodaja špinača, vse skupaj pa lepo zaokrožijo sirovi tortelini.
Obe juhi sta hitro pripravljeni, a kljub temu bogatega okusa, kot da bi se kuhale veliko dlje. Mehki tortelini poskrbijo za sitost, jedi pa lahko poljubno nadgradite z dodatki, kot so koščki pečenega ali kuhanega piščanca, popražena slanina, kolobarji klobase, mesne kroglice, stročnice ali dodatna zelenjava, in juho spremenite v še bolj izdaten ter okusen obrok.
Paradižnikova juha s špinačo in sirovimi tortelini
Bolj sveža in rahlo kiselkasta različica, ki temelji na paradižnikovi osnovi z dodatkom sveže špinače. Sirovi tortelini jo naredijo bolj nasitno, hkrati pa juha ostane prijetno lahka in polna okusa – popolna za hitro, a okusno kosilo. Recept je TUKAJ.
Kremna zelenjavna juha s tortelini
Nežna in polna juha, v kateri se korenje, stebelna zelena in sveža špinača povežejo s smetano v prijetno kremasto osnovo. Sirovi tortelini poskrbijo za sitost, juha pa je odlična izbira za dni, ko si zaželite nekaj tolažilnega in hkrati lahkotnega. Recept je TUKAJ.