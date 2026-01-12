okusno.je
Kremna zelenjavna juha s tortelini
Kaj skuhati

Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico

Okusna zelenjavna juha s tortelini je še en dokaz, da je lahko hitro in enostavno tudi zelo okusno. Ta krepčilna jed se kuha v enem loncu, nima zapletenih korakov in je pripravljena v pol ure. Zato je idealna rešitev za dni, ko si zaželite toplega, domačega obroka brez stresa.

M.J.
12. 01. 2026 04.00

Zelenjavna juha s tortelini je odlična izbira za kosilo, ko vam hkrati zadišijo testenine in nekaj toplega na žlico. V članku predstavljamo dve različici te priljubljene jedi, ki sta si različni po okusu, a enako preprosti in tolažilni. Prva je kremna zelenjavna juha s tortelini, v kateri sladkoba korenja in zelene ter sveža špinača ustvarijo bogato, dišečo osnovo, ki se z dodatkom sladke smetane lepo poveže v kremasto juho polnega okusa. Druga različica pa temelji na paradižnikovi osnovi, ki ji svežino dodaja špinača, vse skupaj pa lepo zaokrožijo sirovi tortelini.

Popolna enolončnica za hladne dni
Obe juhi sta hitro pripravljeni, a kljub temu bogatega okusa, kot da bi se kuhale veliko dlje. Mehki tortelini poskrbijo za sitost, jedi pa lahko poljubno nadgradite z dodatki, kot so koščki pečenega ali kuhanega piščanca, popražena slanina, kolobarji klobase, mesne kroglice, stročnice ali dodatna zelenjava, in juho spremenite v še bolj izdaten ter okusen obrok.

Paradižnikova juha s špinačo in sirovimi tortelini
Paradižnikova juha s špinačo in sirovimi tortelini FOTO: Shutterstock

Paradižnikova juha s špinačo in sirovimi tortelini

Bolj sveža in rahlo kiselkasta različica, ki temelji na paradižnikovi osnovi z dodatkom sveže špinače. Sirovi tortelini jo naredijo bolj nasitno, hkrati pa juha ostane prijetno lahka in polna okusa – popolna za hitro, a okusno kosilo. Recept je TUKAJ.

Kremna zelenjavna juha s tortelini
Kremna zelenjavna juha s tortelini FOTO: Shutterstock

Kremna zelenjavna juha s tortelini

Nežna in polna juha, v kateri se korenje, stebelna zelena in sveža špinača povežejo s smetano v prijetno kremasto osnovo. Sirovi tortelini poskrbijo za sitost, juha pa je odlična izbira za dni, ko si zaželite nekaj tolažilnega in hkrati lahkotnega. Recept je TUKAJ.

Kaj skuhati?
