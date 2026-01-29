okusno.je
Mehko testo se odlično ujame s kremastim nadevom iz špinače in svežega sira.
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova

Zapečene palačinke z nadevom iz špinače in rikote oziroma skute so preprosta, a nadvse okusna ideja za brezmesno kosilo. Mehke polnjene palačinke združujejo domačnost, lahkotnost in poln okus, ki navduši tako ljubitelje zelenjavnih jedi kot tudi tiste, ki drugače prisegajo na meso.

M.J.
29. 01. 2026 04.00

Ko razmišljamo o brezmesnem kosilu, si želimo nekaj, kar ni le zdravo, temveč tudi nasitno, okusno in dovolj posebno, da jed z veseljem postavimo na mizo tudi ob koncu tedna. Zapečene palačinke s špinačo in rikoto (ali skuto) so odličen odgovor na to dilemo. Gre za jed, ki iz preprostih sestavin ustvari bogat okus, ki navduši vse zbrane za mizo.

Palačinke v slani različici marsikomu še vedno predstavljajo majhno presenečenje, a prav v tem je njihov čar. Mehko testo se odlično ujame s kremastim nadevom iz špinače in svežega sira, peka v pečici pa jedi doda še tisto prijetno zapečeno noto, ki jo povezujemo z domačim udobjem. Takšno kosilo je primerno za vso družino, lepo se poda na mizo tudi ob obiskih, hkrati pa je dovolj preprosto, da ga brez težav pripravimo med tednom.

Zapečene špinačne palačinke so preprosta, a nadvse okusna ideja za brezmesno kosilo.
Zapečene špinačne palačinke so preprosta, a nadvse okusna ideja za brezmesno kosilo. FOTO: Shutterstock

Sestavine za palačinke:

- 240 g moke

- 2 jajci

- 300 ml mleka

- 200 ml vode

- 1 žlička soli

- 1 žlica olja (ali stopljeno maslo) + dodatno olje za peko palačink

Sestavine za nadev:

- 1 žlica olja

- 400 g sveže špinače

- 250 g rikote (ali skute)

- 1 jajce

- 50 g naribanega parmezana

- sol in mleti poper po okusu

- muškatni orešček (po želji)

Za preliv:

- 400 ml bešamela (doma pripravljen ali kupljen)

- 50 g naribanega parmezana

Mehko testo se odlično ujame s kremastim nadevom iz špinače in svežega sira.
Mehko testo se odlično ujame s kremastim nadevom iz špinače in svežega sira. FOTO: Shutterstock

Postopek priprave:

V posodo dodamo jajci ter ju zmešamo s soljo, oljem in mlekom. Dodamo moko in dobro premešamo, da dobimo gosto in enotno zmes brez grudic. Med mešanjem počasi primešamo vodo. Dobiti moramo gladko tekočo maso. Po potrebi dodamo še moko ali pa tekočino. Preden se lotimo peke palačink, pustimo, da masa počiva 15 minut.

Špinačo očistimo, operemo in osušimo. Dodamo jo v ponev, v kateri smo segreli olje, in jo na hitro popražimo – samo toliko, da uvene in se zmehča. Špinačo pretresemo na krožnik in pustimo, da se ohladi.

Maso za palačinke premešamo. Ponev za palačinke dobro segrejemo in jo rahlo namastimo z oljem ali maslom. Dodamo malo mase in ko se palačinka speče na spodnji strani, jo obrnemo in spečemo še na drugi strani. Pečeno palačinko odložimo na krožnik. Postopek ponavljamo, dokler ne porabimo vse mase.

Popraženo špinačo po potrebi ožamemo in grobo nasekljamo. V skledi jo zmešamo z rikoto (ali skuto), jajcem, naribanim parmezanom ter soljo in poprom. Če želimo, lahko dodamo tudi malo naribanega muškatnega oreščka. Sestavine dobro premešamo.

Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač, v katerem bomo jed pekli, namastimo z maslom.

Pečene palačinke nadevamo s pripravljenim nadevom in jih zvijemo v rolice, ki jih eno poleg druge zlagamo v pekač. Po vrhu jih premažemo z bešamelom in potrosimo z naribanim parmezanom.

Palačinke pečemo v ogreti pečici 20–25 minut, da se po vrhu zlato rjavo zapečejo. Pripravljeno jed postrežemo še toplo. Zraven se odlično prileže skleda solate. Dober tek!

