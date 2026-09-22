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Žepki z mletim mesom in sirom
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Ko imate tortilje in mleto meso, jih pripravite na ta način – v manj kot uri

Imate radi tortilje? Tokrat jih pripravite nekoliko drugače – napolnite jih z bogatim mesnim nadevom, zložite v žepke, potresite s sirom in specite v pečici. Hrustljavi tortiljini žepki so preprosta ideja za okusno kosilo ali večerjo, pripravljeno v manj kot eni uri.

M.J. , Su.S.
22. 09. 2026 04.00
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Tortilje so odlična rešitev za dni, ko želimo pripraviti nekaj okusnega, a za kuhanje nimamo veliko časa. Najpogosteje jih zvijemo v rolice ali uporabimo za različne zavitke, tokrat pa jih lahko pripravimo na nekoliko bolj domiseln način.

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Namesto da jih zvijemo, jih oblikujemo v žepke, ki jih napolnimo z bogatim nadevom iz mletega mesa, fižola in koruze. Napolnjene žepke zložimo v pekač, potresemo z naribanim sirom, nato pa jih le še zapečemo v pečici. Med peko se sir stopi, tortilje postanejo hrustljave, ko vanje zarežemo, pa se znotraj razkrije bogat in sočen mesni nadev.

Priprava je preprosta in ne vzame veliko časa, zato so hrustljavi tortiljini žepki odlična izbira tako za hitro kosilo kot tudi za večerjo. Najboljše pri vsem pa je, da lahko nadev in sir prilagodite svojim željam – mocarelo lahko na primer zamenjate s katerim koli drugim sirom, ki se lepo topi.

Sočen nadev, stopljen sir in hrustljava skorjica ustvarijo popolno kombinacijo okusov.
Sočen nadev, stopljen sir in hrustljava skorjica ustvarijo popolno kombinacijo okusov. FOTO: Su.S.

Sestavine:

- 500 g mlete govedine

- 1 čebula

- 3 stroki česna

- olivno olje

- 1 žlička origana

- 1/2 žličke paprike v prahu

- 1/4 žličke kumine v prahu

- 1 žlica paradižnikove mezge

- 350 ml pasiranega paradižnika (pasata)

- 120 g rdečega fižola iz pločevinke

- 120 g sladke koruze iz pločevinke

- sol in mleti poper

- 6 manjših pšeničnih tortilj

- 300 g naribane mocarele (lahko tudi žedar ali sir za pico)

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Priprava:

1. Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Čebulo in česen olupimo ter ločeno drobno sesekljamo.

2. V ponvi segrejemo olivno olje in na njem 5 minut pražimo čebulo, da se lepo obarva in nekoliko zmehča.

3. Dodamo česen, origano, papriko v prahu in kumino. Med mešanjem pražimo še eno minuto.

4. V ponev damo mleto meso in ga med mešanjem pražimo 5 minut, da se začne barvati, nato dodamo paradižnikovo mezgo in pasiran paradižnik, na koncu pa še fižol in koruzo. Kuhamo 10 minut, nato solimo in popramo po okusu ter odstavimo. Omaka mora biti bolj gosta, zato po potrebi čas kuhanja nekoliko podaljšamo, če se nam zdi potrebno. 

Nadev pripravimo z mletim mesom, fižolom in koruzo.
Nadev pripravimo z mletim mesom, fižolom in koruzo. FOTO: Su.S.

6. Medtem rahlo namastimo dva okrogla pekača, premera okoli 24 centimetrov. Prav pride tudi ponev, ki jo lahko uporabljamo za peko v pečici. Pripravimo še skledo oz. krožnik s hladno vodo.

7. Tortilje prerežemo na polovici in vsako na hitro namočimo v vodo.

8. Na sredino vsake polovičke tortilje damo dve žlici nadeva in potresemo malce sira. Zavijemo v žepek, kot je razvidno na spodnji fotografiji.

9. S pripravljenimi žepki napolnimo oba pekača, nato pa jih po vrhu potresemo s sirom. Pečemov ogreti pečici 20 minut, da se sir stopi, tortilje pa hrustljavo spečejo. 

10. Tortiljine žepke po peki malce ohladimo. Postrežemo s kislo smetano ali grškim jogurtom, zraven pa se odlično prileže tudi skleda poljubne solate. 

Popolna jed za tiste, ki želijo navdušiti brez dolgotrajne priprave.
Popolna jed za tiste, ki želijo navdušiti brez dolgotrajne priprave. FOTO: Su.S.
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