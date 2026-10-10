okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Hrustljav hrompir iz pečice
Kaj skuhati

Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja

Pozabite na običajen pečen krompir. Pri tem preprostem triku krompir prerežemo na polovico, ga začinimo, nato pa spečemo v pečici. Rezultat je zlato zapečena, hrustljava skorjica in mehka sredica, za pripravo pa ne potrebujemo cvrtja ali dolgega seznama sestavin.

M.J.
10. 10. 2026 04.00
Izberite Okusno.je za svoj prednostni vir na Google.

Krompir iz pečice, ki navdušuje s preprostim trikom

Pečen krompir je ena najbolj priljubljenih prilog, vendar lahko z majhno spremembo priprave dosežemo še posebej slasten rezultat. Na družbenih omrežjih je v zadnjem času zelo priljubljen način priprave, pri katerem krompir prerežemo po dolgem, nato pa ga naoljimo in začinimo ter s prerezano stranjo navzdol položimo na pekač.

Rezultat je zlato zapečena, hrustljava skorjica in mehka sredica, recept pa temelji na preprostih sestavinah in postopku, ki ne zahteva posebnih kuharskih spretnosti. Krompirja ni treba predhodno kuhati, ga zavijati v aluminijasto folijo ali cvreti v olju. Večino dela opravi pečica.

Prav v tem je čar recepta: z nekaj osnovnimi sestavinami lahko pripravimo prilogo, ki je zaradi zapečene površine nekaj posebnega, hkrati pa se odlično poda k mesu, ribam, zelenjavi ali skledi sveže solate.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skrivnost je v tem, kako krompir položimo na pekač

Najpomembnejši korak je, da polovice krompirja položimo s prerezano stranjo neposredno na pekač. Med peko se spodnja površina lepo zapeče, olje in začimbe pa poskrbijo za bogatejši okus.

Pri tem je pomembno, da krompirja med peko ne obračamo. Tako lahko prerezana stran razvije zlato rjavo skorjico, medtem ko notranjost ostane mehka in rahla. Ker krompir prerežemo na polovico, se speče hitreje kot cel gomolj, čas priprave pa je odvisen predvsem od njegove velikosti in vrste.

Za najboljši rezultat izberite škrobnat oziroma moknat krompir, ki po peki postane mehak in puhast. V izvirnem receptu se uporabi ameriški krompir vrste Russet, namesto katerega lahko uporabite ustrezno sorto za pečenje.

Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Preberi še Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Krompir navduši z zlato zapečeno, hrustljavo skorjico in mehko sredico.
Krompir navduši z zlato zapečeno, hrustljavo skorjico in mehko sredico. FOTO: Shutterstock

Še boljši okus z dodatkom masla

Če želite pečen krompir še nekoliko nadgraditi, lahko preizkusite različico z maslom. Namesto da krompir položite zgolj na pekač, nanj najprej dodajte koščke masla, ki jih poljubno potresete z začimbami, nato pa nanje položite krompirjeve polovičke s prerezano stranjo navzdol.

Maslo med peko poskrbi za bogatejši, polnejši okus, v kombinaciji z začimbami pa ustvari aromatično podlago, na kateri se krompir lepo zapeče. Njegove mlečne sestavine prispevajo tudi k izrazitejši zlato rjavi barvi in okusni skorjici. Ker je krompir ves čas v neposrednem stiku z začinjenim maslom, se okusi lepo povežejo, sredica pa ostane mehka in rahla.

Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
Preberi še Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed

Recept: hrustljave krompirjeve polovičke iz pečice

Sestavine

- 3 srednje veliki škrobnati krompirji

- 50 g masla

- 1-2 žlici oljčnega olja

- sol in mleti poper po okusu

- 1 žlička česna v prahu

- 1 žlička čebule v prahu

- 1/2 žličke mlete paprike

- 1 žlička suhega peteršilja ali timijana (po želji)

Priprava

Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Pekač obložite s papirjem za peko in po njem razporedite koščke masla. Za vsako polovičko krompirja pripravite dva koščka masla.

Pripravite krompir. Gomolje temeljito operite in dobro osušite. Po dolgem jih prerežite na polovico. Če so zelo veliki, izberite manjše ali jih pecite nekoliko dlje.

V posodici zmešajte česen in čebulo v prahu ter mleto papriko. Po koščkih masla enakomerno razporedite mešanico začimb, po želji pa dodajte tudi suhi peteršilj ali timijan.

Krompir z vseh strani premažite z oljčnim oljem, nato pa ga po okusu začinite s poprom in soljo. Polovice nato položite neposredno na začinjeno maslo, tako da je prerezana stran obrnjena navzdol.

Pekač postavite v ogreto pečico in krompir pecite približno 25–35 minut. Med peko ga ne obračajte. Če so gomolji večji, bo morda potrebnih nekaj dodatnih minut.

Krompir je pripravljen, ko se prerezana stran zlato zapeče, nož ali vilice pa brez težav zdrsnejo v sredico. Postrezite ga takoj, ko je še vroč.

Trik za božanski pečen krompir, ki se topi v ustih
Preberi še Trik za božanski pečen krompir, ki se topi v ustih

Triki za še boljši rezultat

- Krompir dobro osušite. Odvečna voda na površini ovira lepo zapečenost, zato po pranju gomolje obrišite s kuhinjsko krpo.

- Izberite podobno velike gomolje. Tako se bodo polovice spekle približno v istem času.

- Ne pretiravajte z maslom in oljem. Krompir naj bo v stiku z začinjenim maslom, vendar naj v njem ne plava.

- Začimbe prilagodite svojemu okusu. Dodate lahko rožmarin, timijan, peteršilj ali ščepec čilija. Za bolj izrazit okus lahko pečen krompir ob postrežbi posujete še s svežim peteršiljem.

Za piko na i lahko krompirju pri serviranju dodate žlico kisle smetane in nekaj svežih zelišč.
Za piko na i lahko krompirju pri serviranju dodate žlico kisle smetane in nekaj svežih zelišč. FOTO: Shutterstock

S čim postreči hrustljav krompir?

Najboljši je takoj po peki, ko je skorjica še hrustljava, notranjost pa mehka. Takšen krompir je odlična priloga k pečenemu piščancu, zrezkom, ribam ali zelenjavnim jedem. Lahko ga ponudite tudi kot samostojen obrok z omako iz kisle smetane in zelišč, jogurtovim prelivom ali domačo česnovo omako.

Če želite nekoliko bogatejšo različico, lahko po maslu potresete tudi nekaj naribanega sira ali pa sir dodate po peki. Krompirju se odlično priležejo tudi kisla smetana, hrustljavo zapečena slanina in mlada čebula.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: The Tipsy Housewife – Weeknight Baked Potatoes

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
pečen krompir hrustljavi krompir najboljši pečen krompir krompir v pečici hrustljav krompir iz pečice kulinarični triki
Kaj skuhati

Za sladek jesenski vikend: domače sladice naših bralcev, ki vedno navdušijo

Kaj skuhati

Buča ni samo za juho: 7 slanih receptov za jesenski vikend

Okusno.je Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Okusno.je Trik za božanski pečen krompir, ki se topi v ustih
Okusno.je Slastni njoki, za katere ne potrebujete krompirja, priprava pa je zelo enostavna
Okusno.je Popolnoma kremast pire krompir: Zakaj je peka boljša od kuhanja?
Okusno.je Ti njoki niso iz navadnega krompirja: za pripravo potrebujete le 4 sestavine
Vizita.si Če želite shujšati, ne nehajte jesti krompirja: težava je v tem, kako ga pripravite
Okusno.je Do popolnega pečenega krompirja z nasveti priznanih kuharskih mojstrov
Priporoča