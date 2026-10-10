Pozabite na navaden pečen krompir: tako do hrustljave skorjice pridete brez cvrtja

Krompir iz pečice, ki navdušuje s preprostim trikom

Pečen krompir je ena najbolj priljubljenih prilog, vendar lahko z majhno spremembo priprave dosežemo še posebej slasten rezultat. Na družbenih omrežjih je v zadnjem času zelo priljubljen način priprave, pri katerem krompir prerežemo po dolgem, nato pa ga naoljimo in začinimo ter s prerezano stranjo navzdol položimo na pekač. Rezultat je zlato zapečena, hrustljava skorjica in mehka sredica, recept pa temelji na preprostih sestavinah in postopku, ki ne zahteva posebnih kuharskih spretnosti. Krompirja ni treba predhodno kuhati, ga zavijati v aluminijasto folijo ali cvreti v olju. Večino dela opravi pečica. Prav v tem je čar recepta: z nekaj osnovnimi sestavinami lahko pripravimo prilogo, ki je zaradi zapečene površine nekaj posebnega, hkrati pa se odlično poda k mesu, ribam, zelenjavi ali skledi sveže solate.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Skrivnost je v tem, kako krompir položimo na pekač

Najpomembnejši korak je, da polovice krompirja položimo s prerezano stranjo neposredno na pekač. Med peko se spodnja površina lepo zapeče, olje in začimbe pa poskrbijo za bogatejši okus. Pri tem je pomembno, da krompirja med peko ne obračamo. Tako lahko prerezana stran razvije zlato rjavo skorjico, medtem ko notranjost ostane mehka in rahla. Ker krompir prerežemo na polovico, se speče hitreje kot cel gomolj, čas priprave pa je odvisen predvsem od njegove velikosti in vrste. Za najboljši rezultat izberite škrobnat oziroma moknat krompir, ki po peki postane mehak in puhast. V izvirnem receptu se uporabi ameriški krompir vrste Russet, namesto katerega lahko uporabite ustrezno sorto za pečenje.

icon-expand Krompir navduši z zlato zapečeno, hrustljavo skorjico in mehko sredico. FOTO: Shutterstock

Še boljši okus z dodatkom masla

Če želite pečen krompir še nekoliko nadgraditi, lahko preizkusite različico z maslom. Namesto da krompir položite zgolj na pekač, nanj najprej dodajte koščke masla, ki jih poljubno potresete z začimbami, nato pa nanje položite krompirjeve polovičke s prerezano stranjo navzdol. Maslo med peko poskrbi za bogatejši, polnejši okus, v kombinaciji z začimbami pa ustvari aromatično podlago, na kateri se krompir lepo zapeče. Njegove mlečne sestavine prispevajo tudi k izrazitejši zlato rjavi barvi in okusni skorjici. Ker je krompir ves čas v neposrednem stiku z začinjenim maslom, se okusi lepo povežejo, sredica pa ostane mehka in rahla.

Recept: hrustljave krompirjeve polovičke iz pečice

Sestavine - 3 srednje veliki škrobnati krompirji - 50 g masla - 1-2 žlici oljčnega olja - sol in mleti poper po okusu - 1 žlička česna v prahu - 1 žlička čebule v prahu - 1/2 žličke mlete paprike - 1 žlička suhega peteršilja ali timijana (po želji) Priprava Pečico segrejte na 200 stopinj Celzija. Pekač obložite s papirjem za peko in po njem razporedite koščke masla. Za vsako polovičko krompirja pripravite dva koščka masla. Pripravite krompir. Gomolje temeljito operite in dobro osušite. Po dolgem jih prerežite na polovico. Če so zelo veliki, izberite manjše ali jih pecite nekoliko dlje. V posodici zmešajte česen in čebulo v prahu ter mleto papriko. Po koščkih masla enakomerno razporedite mešanico začimb, po želji pa dodajte tudi suhi peteršilj ali timijan. Krompir z vseh strani premažite z oljčnim oljem, nato pa ga po okusu začinite s poprom in soljo. Polovice nato položite neposredno na začinjeno maslo, tako da je prerezana stran obrnjena navzdol. Pekač postavite v ogreto pečico in krompir pecite približno 25–35 minut. Med peko ga ne obračajte. Če so gomolji večji, bo morda potrebnih nekaj dodatnih minut. Krompir je pripravljen, ko se prerezana stran zlato zapeče, nož ali vilice pa brez težav zdrsnejo v sredico. Postrezite ga takoj, ko je še vroč.

Triki za še boljši rezultat

- Krompir dobro osušite. Odvečna voda na površini ovira lepo zapečenost, zato po pranju gomolje obrišite s kuhinjsko krpo. - Izberite podobno velike gomolje. Tako se bodo polovice spekle približno v istem času. - Ne pretiravajte z maslom in oljem. Krompir naj bo v stiku z začinjenim maslom, vendar naj v njem ne plava. - Začimbe prilagodite svojemu okusu. Dodate lahko rožmarin, timijan, peteršilj ali ščepec čilija. Za bolj izrazit okus lahko pečen krompir ob postrežbi posujete še s svežim peteršiljem.

icon-expand Za piko na i lahko krompirju pri serviranju dodate žlico kisle smetane in nekaj svežih zelišč. FOTO: Shutterstock

S čim postreči hrustljav krompir?

Najboljši je takoj po peki, ko je skorjica še hrustljava, notranjost pa mehka. Takšen krompir je odlična priloga k pečenemu piščancu, zrezkom, ribam ali zelenjavnim jedem. Lahko ga ponudite tudi kot samostojen obrok z omako iz kisle smetane in zelišč, jogurtovim prelivom ali domačo česnovo omako. Če želite nekoliko bogatejšo različico, lahko po maslu potresete tudi nekaj naribanega sira ali pa sir dodate po peki. Krompirju se odlično priležejo tudi kisla smetana, hrustljavo zapečena slanina in mlada čebula.

Kaj skuhati? Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Si pogosto brez idej, kaj skuhati? Rabiš nove ideje za hitre in preproste obroke? Prijavi se na e-novičke in vsak teden boš preskrbljen z novimi okusnimi recepti. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.