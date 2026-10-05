Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi

Začetek tedna je pogosto naporen, zato za pripravo kosila ne želimo porabiti veliko časa – še manj pa imamo volje za rezanje množice sestavin in pomivanje gore posode. Takrat pridejo prav preproste jedi, ki so hitro pripravljene , hkrati pa dovolj nasitne za vso družino.

Ponedeljek brez idej za tedenski jedilnik: odlični recepti, ki rešijo ves teden

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Ti krompirjevi njoki s slanino, čebulo in jajci so prav takšna jed. Vse sestavine pripravimo v eni ponvi, za celotno kosilo pa potrebujemo približno 30 minut . Recept je narejen iz povsem vsakdanjih sestavin in ne zahteva veliko pripravljanja, rezultat pa je okusno in konkretno domače kosilo, ki bo hitro na mizi.

V pol ure pripravljena jed za katero potrebujete samo nekaj vsakdanjih sestavin.

1. Večjo globljo ponev pristavimo na štedilnik in vanjo dodamo malo olja. Dodamo na rezine narezano čebulo in na kocke narezano slanino oziroma panceto. Na srednji temperaturi pražimo približno 8 minut in medtem večkrat premešamo. Slanina naj se lepo hrustljavo zapeče, čebula pa zmehča.

2. Medtem jajca ubijemo v skledo, jih rahlo posolimo in popopramo ter prilijemo približno pol decilitra mleka. Z vilicami jih dobro razžvrkljamo.

3. Praženo slanino in čebulo prestavimo na krožnik. Ponev ponovno pristavimo na štedilnik in po potrebi dodamo še malo olja. Vanjo stresemo njoke in jih na srednji temperaturi pražimo približno 6–8 minut. Med praženjem jih večkrat premešamo, da se z vseh strani enakomerno popečejo in ne primejo dna.

4. Ko so njoki lepo popečeni, jih zmešamo s praženo slanino in čebulo. Vse skupaj prelijemo z jajčno zmesjo in na zmerni temperaturi kuhamo še nekaj minut.

5. Z lopatko nežno premikamo sestavine po ponvi, da tekoča jajčna zmes steče na dno in se enakomerno speče. Ko jajca zakrknejo, vendar so še vedno nekoliko sočna, vse skupaj dobro premešamo. Poskusimo in po potrebi dodatno začinimo.

6. Jed lahko postrežemo kar v ponvi, v kateri smo jo pripravili. Po vrhu jo po želji potresemo s sesekljanim drobnjakom, peteršiljem ali zelenim delom mlade čebule.